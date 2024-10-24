Как россиянам так быстро удается продвигаться на фронте: командир Третьей штурмовой ответил

Огромное количество КАБов, превосходящие силы врага и не до конца подготовленный и мотивированный личный состав сил обороны Украины — это помогает российской армии быстро продвигаться на фронте.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал командир противотанкового батальона 3 ОШБр Олег Романов, "Ромаха".

“И тоже немаловажный фактор есть – это управление. У нас есть проблема в том, что очень много маленьких подразделений. Это нужно все форматировать в дивизии. Возможно также в такие более управляемые какие-то подразделения большие. И брать, например, на участок 30 км фронта, чтобы занимал его только один организм с одним командиром, несущим ответственность за свое направление. Как-то так я это вижу. Ну, действительно, да, грустно выглядит, но не забывать надо, с кем и сколько мы воюем”, — говорит Олег Романов.

По его мнению, Силы обороны Украины показывают очень хороший результат, если смотреть на потери врага.

“Он также заканчивается, и я думаю, что у них тоже есть какие-то проблемы с личным составом. Потому что мы все чаще видим, что после того, как Силы обороны Украины умело начали вырезать их "глаза" в небе в виде "Орланов" и других средств наблюдения, мы нашими FPV-шками начали их уничтожать. Так их операторы разведывательных дронов пошли также на штурмовые действия, были брошены. И это меня очень смешит", – рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Ромаха": нужно рассчитывать на свой ВПК и постоянно готовиться к "третьей фазе" войны

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