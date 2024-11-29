Как россияне наступают на Запорожье: военные рассказали о ситуации

Украинские военные каждый день останавливают попытки российской пехоты штурмовать украинскую линию обороны на Запорожье.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Украинские военные на Запорожском направлении воюют на 120-миллиметровом гладкоствольном миномете "Степан".

"Купец", командир минометного расчета 3 БрОП НГУ "Спартан", говорит у россиян гораздо больше боеприпасов, чем в ВСУ. На Запорожье минометчики бригады "Спартан", военные уже второй раз. Но начинал все с автоматов, окопов и полевых блиндажей – на Харьковщине и в Бахмуте.

"Купеть"

Сварщик, ветеринар, предприниматель и землеустроитель — этим в прошлом занимались "Тюльпан", "Пушистый", "Муха" и "Купец". Третий год они ежедневно совершенствуют свои новые боевые навыки.

Сейчас на Ореховско-Токмакском отрезке фронта вражеская техника на переднем крае довольно редкое явление, говорит командир минометного расчета "Спартана". Ежедневно им приходится останавливать попытки московитской пехоты продвинуться на север в направлении автодороги Орехов — Запорожье.

Украинские военные

Каждую вылазку московитской пехоты обязательно сопровождают целые стаи враждебных глаз в небе.

"Работают очень хорошо. Просто определяют точки и накрывают их", — говорит "Муха".

Рашиская артиллерия, признается "Муха", особенно когда погода совсем плохая, стреляет также очень много. И со своим "Степаном", совершенно точно знают минометчики "Спартана" для вражеской арты они очень лакомая цель.

Российские корректированные авиабомбы на участке в районе Орехова, утверждают минометчики 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, тоже никуда не делись, а наоборот – их стало больше.

Война, южнее Орехова, иногда затихает. На считанные часы. Когда недобитые группы московитов проводят перегруппировку. В то же время концентрации вражеских резервов для какого-то большого наступления на Запорожье, уверяют "Спартановцы", по крайней мере, теперь не замечают.

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