Армия России не считается ни со своими врагами, ни с жителями собственных территорий, поскольку для них это просто ресурс. Поэтому тактика войны у себя дома ничем не отличается. Уничтожение собственных населенных пунктов вполне в стиле россиян.

Такое мнение высказал начальник штаба РДК Александр псевдо "Фортуна" в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для ее проекта "Ремарки".

Более 300 КАБов на Козинку

По одной только Козинке армия РФ выпустила около 323 КАБов, рассказал Александр "Фортуна". “Они (КАБы – Ред.) не попали на линию фронта, не попали по бойцам ВСУ. Они были утилизированы все-таки на территории РФ», – добавил он.

Почему командование РФ решило уничтожить Козинку

По мнению начальника штаба РДК, Козинку командование РФ решило уничтожить из-за того, что российские пехотные формирования не имели успеха в этом направлении, то есть все пехотные формирования, заходившие на территорию Козинки, Горы-Подола, Заречья, были уничтожены.

“Мы продвигались и продвигаемся дальше, развиваем наступательный успех. Соответственно, единственный способ остановить — это или артиллерия, которая довольно слабо использовалась и не очень профессионально, а также КАБы, которых в России достаточно большое количество. У них большой фактор поражения. Когда в течение часа одну позицию начинают бросать 5-6 КАБов, психологически людям это трудно выдерживать”, — прокомментировал он.

Как русская армия воюет на своей территории

Тактика войны на своей территории у россиян не отличается, подчеркнул Александр "Фортуна": "На самом деле на третьем году войны, мне кажется, уже любой здравомыслящий человек должен понять и принять за факт, что армия РФ не считается ни с теми, кого она считает своими врагами, ни со своими территориями и людьми, проживающими на них, поскольку для них это просто ресурс”.

“Мы, предполагая подобный сценарий, неоднократно официально призывали региональные власти, а также федеральные к обеспечению организации гуманитарных коридоров для того, чтобы вывезти мирных жителей. Со своей стороны мы организовали гуманитарный коридор. Было достаточно большое количество вывозимых мирных жителей, которые нам писали и просили их вывезти. Мы обеспечивали эвакуацию», — сказал начальник штаба РДК.

Региональные власти Белгорода, отметил он, вместо того, чтобы организовать эвакуацию, организовали блокпосты на подъездах к Белгороду, и те мирные граждане, которые хотели эвакуироваться вглубь России, разворачивались и ехали обратно для того, чтобы иметь возможность проголосовать.

То есть эвакуацией не занимался никто. Соответственно, армия РФ использует КАБы, РСЗО в виде "Градов", в последние дни использует фосфор, прекрасно осознавая, что там находится достаточно большое количество мирных жителей", — подчеркнул Александр "Фортуна".

Почему власти РФ не провели эвакуацию и при чем здесь выборы

По мнению начальника штаба РДК, основной задачей было полное умолчание происходящего на границе, нулевое информирование жителей близлежащих населенных пунктов, чтобы не создавать панику и чтобы не было какого-либо социального взрыва.

“Все делали вид, что ничего не происходит до 17 числа. Только после этого появились какие-либо заявления. До этого людьми никто не занимался, как и сейчас в целом», – резюмировал он.

Напомним, наступательный потенциал российских добровольцев развивается силами скрытого передвижения. Это отдельные отряды, которые проникают в глубь, закрепляются и контролируют серую зону. О продвижении РДК на территории РФ и дальнейших планах можно почитать по ссылке.

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