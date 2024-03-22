Как российская энергетическая компания производит "Шахеды" и почему она не под санкциями: подробности

Санкционные пакеты Евросоюза и Соединенных Штатов содержат множество ограничений для энергетической отрасли России. Однако там нет главного - госкорпорации "Росатом". Ведь так Россия использует любые мирные инициативы для ведения войны.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Прокофьевой.

В Конгрессе обсуждают, как вытеснить Россию с рынка атомной энергетики.

"Это уже практическая плоскость, то есть не обсуждается вопрос "вводить ли", а обсуждается "как и когда". Поэтому безусловно это существенные сдвиги", - говорит министр энергетики Герман Галущенко.

Оккупация Запорожской атомной станции и ставленники "Росатома" на руководящих должностях там - должны были бы поставить крест на этой российской корпорации. Однако, до сих пор Росатом остается на плаву и приносит десять миллиардов долларов прибыли в год.

Оккупированная ЗАЭС / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Россия - один из лидеров мирового рынка гражданской атомной энергетики. Она строит новые ядерные реакторы, поставляет топливо в 15 стран мира, в частности, в несколько членов ЕС и США, контролирует рынок обогащенного урана. Следовательно, имеет мощное энергетическое оружие, которое в любой момент может развернуть против своих контрагентов.

"Росатом" является мощным монстром, потому что российские власти начали делать ставку на "Росатом", как на компанию, которая может не просто сохранить свое влияние в атомной сфере, а фактически заместить те компании, против которых накладывают санкции", - говорит президент аналитического центра DIXI GROUP Елена Павленко.

"Росатом" / Фото: Billboard

"Шахеды", которыми россияне атаковали нашу энергосистему, производятся на одном из заводов дочерней компании "Росатом" в Татарстане. Для этого нужно импортное углеродное волокно — из него изготавливают корпуса для дронов. Схему построили в три этапа: стороннее предприятие закупает само волокно, списывает его по документам, а фактически передает компании "Юматекс" "Росатома" на производство оружия, которые обнародовал Дэвид Олбрайт, президент Института науки и международной безопасности Соединенных Штатов на слушаниях в Конгрессе.

"На Западе должны осознать — Россия воспринимает нерешительность как слабость. Наиболее массированный удар по украинской энергетике сегодня стал возможным, в частности, и потому, что санкции на "Росатом" не были наложены вовремя. Теперь задача мира — не дать россиянам усилить свои позиции", – отмечает корреспондентка ТСН.

Напомним, что во время ракетной атаки по Запорожью кафиры ударили по дамбе ДнепроГЭС.

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