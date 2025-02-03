Как Русановка: в Киеве может появиться еще один микрорайон – что известно о застройке

Что об этом говорят эксперты и как отреагировали в мэрии.

Между Киевом и Броварами может появиться еще один город на 40-50 тысяч человек. Построить гигантский микрорайон могут на площади более 99 гектаров, которые в столице арендует Киевская птицефабрика.

Слухи о городе в городе

О намерениях застройки территории заговорили киевские активисты. Об этом стало известно после презентации транспортного моделирования Броварского проспекта от специалистов Института Генплана.

"Обычно такое моделирование заказывают частные застройщики, прежде чем строить ЖК. Для этого нужно разработать детальный план территорий (ДПТ). Что касается земли под птицефабрикой, то эта территория в действующем и проектном Генпланах Киева имеют статус "Промышленной и научно-производственной застройки". К сожалению, сейчас ДПТ – это некая технологическая щель, через которую застройщики могут вопреки действующему Генплану, изменять целевое назначение. И вместо промышленной или зеленой зоны, проектировать очередной ЖК. Чтобы разработать такой ДПТ, нужно выполнить транспортное моделирование территории. Собственно Институт Генплана, по заказу пока неизвестной частной компании, выполнил такое моделирование", – рассказывает ТСН.ua Виталий Селик, председатель Совета по урбанистике Киева.

Город на 50 тысяч человек

Он добавляет, что неизвестный застройщик уже заказал предварительный эскизный проект и чертежи нового ЖК. Кстати, по словам представителя Института Генплана после транспортного моделирования, застройщик уменьшил количество домов, которые планировал построить, но и оставшееся количество впечатляет.

"Все это может означать, что уже сегодня, какой-то неизвестный застройщик планирует на месте птицефабрики построить очень большой ЖК. Кстати, по площади он подобен киевской Русановке или же, как два ЖК "Комфорт Таун". Соответственно, если мы сравним эти районы, то можем предположить, что планируемый ЖК может вместить 40-50 тысяч жителей", – отмечает Виталий Селик.

Между Киевом и Броварами может появиться еще один город на 40-50 тысяч человек/Коллаж ТСН.ua

Ради прибыли меняют все

Эксперт убежден, что целевое предназначение земли – для сельскохозяйственного производства, вряд ли остановит застройщика.

"Застройщики хорошо научились изменять целевое назначение земельных участков, если речь идет о сверхбольших доходах. В Киеве куча таких примеров, когда промышленная земля "превращается" в элитный ЖК – нужно только решение Киевсовета. Или существует куча всяческих технологических щелей для этого. Застройщик может декларировать строительство не жилого комплекса, а, например, апартаментов. Это считается якобы коммерческим жильем, а на самом деле оно обычное", – говорит Виталий Селик.

Жильем застраивают стратегические заводы

Он добавляет, что даже стратегические заводы в Киеве превращались в ЖК. К примеру, территория завода "Арсенал" в самом центре Киева сейчас активно застраивается офисами и жильем.

"Что уж говорить о птицефабрике, которая не является стратегическим производством. Более того, она даже несколько вредит экологии, поэтому возможность ее переноса за пределы города – вопрос времени. Люди, которые ездят мимо птицефабрики в Бровары, или в Киев, часто испытывают неприятные "ароматы" от нее. Поэтому я не исключаю, что появится предложение о ее вынесении за пределы Киева, а огромная территория освободится и будет застроена", – объясняет Виталий Селик.

Вероятность застройки очень высокая

По мнению эксперта, появление города в городе очень реально. Ведь в Киеве и его пригороде все меньше мест, где можно что-нибудь строить.

"Опыт застройки территории теплиц и садов бывшего колхоза на Виноградаре или опытного Орехового сада Национальной академии наук в Феофании – яркое тому свидетельство. То есть, если у застройщика будет желание, то новый микрорайон на месте птицефабрики появится очень быстро – через 3-5 лет Территория отдалена от города, поэтому вряд ли там будут значительные протесты активистов. Возможность застройки слишком высокая, если на это будет политическая воля от столичной мэрии. Напомню, что эта земля находится в коммунальной собственности Киева, но в долгосрочной аренде до 2054 года", – объясняет Виталий Селик.

Угрожает транспортный коллапс

Эксперт отмечает, что вопрос транспортного сообщения очень сложеный в этом районе. Броварской проспект – это улица непрерывного движения, хотя имеет светофорное регулирование на поворотах на Зазимье и на съезде с Броварской кольцевой.

Однако добавляет, что предусмотренные Институтом Генплана 2 многоуровневые развязки в этих местах проблему не решат. Затор просто переместится к станции метро "Левобережная". А жителям Броваров и Киева через строительство этого нового ЖК придется заплатить по 4 миллиарда гривен за новые развязки.

Есть ли альтернатива?

По словам председателя Совета по урбанистике Киева, на месте птицефабрики можно было бы построить бизнес-кластер с офисами, небольшими производствами.

"Как вариант, часть территории выделить для исследовательского центра или университета. Таким образом, здесь могли бы работать жители Броваров, Левого берега Киева, Зазимской ОТГ. Это бы помогло уравновесить трафик в Киеве и разгрузить столичный общественный транспорт. Лучше связать ткань Киевской агломерации", – подчеркнул эксперт.

Он добавляет, что ввиду потенциальной трансформации этого пространства – стоит уже сегодня начать серьезно думать о возрождении быстрого регулярного рельсового транспорта между Киевом и Броварами.

"Это может быть, например, скоростной трамвай, который будет разветвлен до самых густонаселенных районов города-спутника столицы. Его провозная способность всего в 2 раза меньше метро и этого достаточно будет для Броваров. А вот разница в цене и скорости строительства и последующей эксплуатации в 6-10 раз меньше. Пора начать планировать город рациональным умом и расчетом, а не только мечтами о лучшей жизни внуков", – заключает Виталий Селик.

Что известно о земле под птицефабрикой

ТСН.ua поинтересовался в Департаменте земельных ресурсов КГГА, планирует ли город изменять целевое назначение земли, находящейся в аренде у птицефабрики.

"На основании решений Киевсовета от 12.02.2004 № 65/1275 и от 30.09.2004 № 544/1954 оформлено открытому акционерному обществу "Птицефабрика Киевская" право долгосрочной аренды на 50 лет земельного участка площадью 99,24 га целостного имущественного комплекса на Броварском проспекте, 16 км в Деснянском районе (договор аренды земельного участка от 01.02.2005 № 62-6-00194)", – сообщил на запрос ТСН.ua Виктор Дворников, первый заместитель директора Департамента земельных ресурсов.

Гектары уже порезали "ломтиками"

Он добавляет, что решением Киевсовета от 23.07.2015 № 905/1769 согласовано раздел земельного участка коммунальной собственности территориальной общины города Киева площадью 98,8775 га (кадастровый номер 8000000000:62:084:0001), на сформированные земельные участки в пределах категории земель сельскохозяйственного назначения, а именно:

земельный участок площадью 15,7844 га (кадастровый номер 8000000000:62:084:0200) для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений целостного имущественного комплекса на Броварском проспекте, 16 км в Деснянском районе г. Киева;

(кадастровый номер 8000000000:62:084:0200) для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений целостного имущественного комплекса на Броварском проспекте, 16 км в Деснянском районе г. Киева; земельный участок площадью 17,3090 га (кадастровый номер 8000000000:62:084:0201) для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений целостного имущественного комплекса на Броварском проспекте, 16 км в Деснянском районе г. Киева;

(кадастровый номер 8000000000:62:084:0201) для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений целостного имущественного комплекса на Броварском проспекте, 16 км в Деснянском районе г. Киева; земельный участок площадью 65,7841 г (кадастровый номер 8000000000:62:084:0202) для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений целостного имущественного комплекса на проспекте Броварском, 16 км в Деснянском районе г. Киев.

Целевого назначения земли не меняли

"Также, указанным решением Киевсовета внесены изменения в договор аренды земельного участка, зарегистрированный в книге записей государственной регистрации договоров аренды земли от 01.02.2005 № 62-6-00194, оставив в долгосрочной аренде на 49 лет ООО "Птицефабрика Киевская" в пределах категории земель сельскохозяйственного назначения вышеупомянутые земельные участки (договор о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 06.02.2018 № 64)", – отмечает Виктор Дворников.

Чиновник уверяет, что по представлению Департамента Киевсовет не принимал решений об изменении целевого назначения указанных земельных участков.

Между Киевом и Броварами может появиться еще один город на 40-50 тысяч человек/Коллаж ТСН.ua

Дали "добро" на реконструкцию фабрики

В Департаменте градостроительства и архитектуры ТСН.ua сообщили, что согласно данным Городской информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности "Градостроительный кадастр Киева" заказчику строительства ЗАО "Птицефабрика Киевская" предоставлены градостроительные условия и ограничение застройки земельного участка для корректировки проекта реконструкции с расширением зданий в части размещения новой котельной на Броварском проспекте, 16 км в Деснянском районе г. Киева от 21.02.2011 №1839/0/18/009-11.

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Концепция реновации завода

"26 июня 2024 состоялось заседание секции градостроительства и архитектуры архитектурно-градостроительного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры по делу № 002-а-24, на котором рассмотрена концепция комплексной реновации территории Киевской птицефабрики на проспекте Броварском, 99 в Деснянском районе. По результатам рассмотрения концепция комплексной реновации территории Киевской птицефабрики принята во внимание", – сообщила на запрос ТСН.ua Татьяна Зайченко, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Она добавляет, согласно статье 2 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности", планирование и застройка территорий – деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, которая предусматривает:

прогнозирование развития территорий;

обеспечение рационального расселения и определения направлений устойчивого развития территорий;

обоснование распределения земель по целевому назначению;

взаимосогласование государственных, общественных и частных интересов при планировании и застройке территорий;

определение и рациональное взаимное расположение зон жилой и общественной застройки, производственных, рекреационных, природоохранных, оздоровительных, историко-культурных и других зон и объектов;

установление режима застройки территорий, на которых предусмотрено проведение градостроительной деятельности;

разработка градостроительной и проектной документации, строительство объектов;

реконструкцию существующей застройки и территорий;

сохранение, создание и восстановление рекреационных, природоохранных, оздоровительных территорий и объектов, ландшафтов, лесов, парков, скверов, отдельных зеленых насаждений;

создание и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

создание беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения;

проведение мониторинга застройки; ведение градостроительного кадастра;

осуществление контроля в сфере градостроительства.

А по планам возможной застройки птицефабрики и появлению в Киеве нового микрорайона отвечает так:

"Киевским городским советом градостроительная документация по указанным в запросе градостроительным преобразованиям не утверждалась", – отмечает Татьяна Зайченко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве хотят застроить жильем целый район: какой именно и что говорят в КГГА.

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