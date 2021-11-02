Как сэкономить на отоплении в Украине и не мерзнуть: несколько важных советов

Как сэкономить на отоплении в Украине и не мерзнуть: несколько важных советов

В Украине уже стартовал отопительный сезон, поэтому рассказываем, как сохранить тепло в доме и деньги в кармане.

С наступлением холодов чуть ли не большую часть украинцев интересует, как экономить на отоплении в своем доме, ведь значительная сумма семейного бюджета идет на оплату за тепло.

ТСН.ua рассказывает, как экономить на отоплении квартиры или частного дома.

Утепление помещения

Выгоднее всего позаботиться об энергоэффективности своего жилья. Ведь тепло убегает через неотапливаемые стены, плохие окна и крышу. Поэтому окна следует сменить на пластиковые хотя бы с тройными стеклопакетами. Двери также следует заменить на качественные, через щели которых не будет "гулять" ветер.

Также не нужно жалеть денег на утепление фасада квартиры или дома. Конечно, это удовольствие не из дешевых, но оно окупится уже через несколько отопительных сезонов, а вы не будете "греть" улицу. В случае хорошей термоизоляции, экономия на отоплении может достигать 50%.

Терморегуляторы

Если дом либо квартира отлично утеплены, то сэкономить на отоплении до 20% помогут программируемые терморегуляторы. Они будут включать нагрев до комфортной температуры, а затем самостоятельно отключать его.

Если в доме никого нет днем, то на этот период можно отключить отопление, или свести его к минимальной комфортной температуре, это также поможет изрядно сэкономить деньги.

Счетчик на тепло

Усилить сбережения на отоплении поможет индивидуальный счетчик на тепло. Впрочем, в старых многоквартирных домах его достаточно сложно установить. Если тепло в дом подается по стояку и отсутствует закольцованная поставка только для квартиры, то такой вариант — невозможен. Впрочем решить эту проблему можно более глобально – установить в многоэтажке индивидуальный тепловой пункт – это большой счетчик с электронными датчиками. Жители дома сами смогут запрограммировать температуру, которая будет в их помещениях.

Установка такого прибора обойдется немало, но поможет до 70% меньше платить за отопление.

Оптимальный котел для отопления

Владельцам индивидуального отопления, для лучшей экономии, стоит подумать об установке оптимального котла.

Из-за тарифов газовый котел уже не считается экономным, как это было раньше. Так что эксперты советуют заменить его конденсационными или установить параллельно с котлом тепловой насос.

А вот электрический котел будет выгоден только если использовать льготные тарифы и многофазные счетчики.

Владельцы частного дома имеют еще на выбор твердотопливный котел, который поможет сэкономить. Но такой прибор требует регулярного обслуживания.

Также эксперты советуют в помещении не устанавливать температуру выше 20 градусов. Это поможет не только сэкономить деньги, но и поддержать здоровье в правильном тонусе.

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