Как северокорейские бойцы воюют против Украины: командир 92 ОШБр рассказал интересные детали

Виталий Нащубский — полковник, командир 92-й штурмовой бригады / © скриншот с видео

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Северокорейцы, которые воюют на Курщине на стороне россиян, — это хорошо подготовленные и слаженные бойцы до 35 лет.

Об этом рассказал полковник, командир 92-й штурмовой бригады Виталий Нащубский в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «ТСН Тиждень» Андрею Цаплиенко.

«Это очень хорошо подготовленные люди. Категория до 35 лет, физически подготовлены очень круто. Адекватное у них понимание и даже сказал бы, такова управляемость ими. То есть командир их и они его слушают, чувствуют и работают по тем указаниям, которые он дает», — отметил Нащубский.

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Командир 92-й бригады добавил, что северокорейские военные на некоторых участках воюют бесстрашно. С ними сложно было воевать, но удалось уничтожить многих.

«Это очень неплохо слаженные подразделения, и они показывали себя на некоторых участках даже бесстрашными. Были случаи, когда его товарищ погибает, а они идут дальше выполнять задачу и остановки нет, им нужно наращивать… Они понимают, что при наступлении есть потери, коэффициент потерь, но дальше они наращивают, наращивают. Сложно было воевать, но успешно — осталось их много там в земле», — резюмировал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: «Классика войны закончилась», — ЭКСКЛЮЗИВНОЕ интервью командира 92-й бригады / ТСН.Тиждень

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