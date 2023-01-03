Как сейчас Путин воспринимает поражение России: Маломуж рассказал, что кремлевский диктатор растерян, но все еще опасен

Николай Маломуж отметил, что Путин, возможно, и сожалеет, что ввязался в эту войну, но выбора у него нет, поскольку проигрыш на фронте – это падение его режима.

Президент страны-агрессорки Владимир Путин очень болезненно реагирует на военные поражения, и в первую очередь на то, что он не захватил Киев, что пришлось отступать из Киевской, Черниговской и Сумской областей в целом.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Это был первый удар, психологический удар. Он был очень растерян, прямо скажу. И, по данным моих каналов, он в некоторой степени сожалел, что ввязался в такує большую кампанию. Но выбора у него нет. Потому что проигрыш на фронте – это падение его режима, поэтому он уже вынужден идти на большую войну, играть вдолгую, генерируя для этого все ресурсы: и военный, и человеческий, и технологический, и подтягивая какие-то позиции, возможно, третьих стран, которых практически нет, за исключением Ирана и Северной Кореи", – отметил эксперт.

По словам Маломужа, Путин видит, что все меньше и меньше он имеет стратегическую возможность успешной наступательной операции.

"Поэтому в данный момент — большое разочарование, я прямо скажу, растерянность. Он демонстрирует вроде как уверенность, но растерянность большая", — подчеркнул он.

"Это человек, который кидается в разные стороны, видя огромные проблемы… Да, он еще опасен, еще сил много есть, но перспектив каких-то побед у него точно нет", — подытожил экс-круководитель Службы внешней разведки.

Напомним, в статье издания The New York Times отмечается, что один из самых смертельных ударов со стороны ВСУ по расположению оккупантов в Макеевке является позором для президента России Владимира Путина и одной из самых больших потерь РФ за один эпизод войны.

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