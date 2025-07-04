Как сейчас выглядит скандальная Наталья Витренко: в центре Киева гуляет за ручку с любимым

Наталья Витренко / © ТСН

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Наталья Витренко — главная звезда пророссийских партий 90-х и 2000-х — вернулась в Киев. Когда-то она организовывала референдумы для агрессора, поддерживала Януковича, кричала о «НАТО — враге» и мечтала восстановить СССР. Сегодня судится с государством за штраф в 5100 гривен. И гуляет в центре столицы с Владимиром Марченко, своим верным «номер два».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кто такая Наталья Витренко

В 90-е она была послом коммунизма и большевизма. В 2000-м она поддерживала Януковича, а в 2014-м стояла у истоков войны России против Украины.

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Она организовывала референдумы на востоке Украины с тем, чтобы агрессор имел юридический повод зайти, ввести свои войска в Украину.

Наталья Витренко / © ТСН

Политическая карьера

Ее политическая карьера началась в 92-м. Сразу после распада Советского Союза она присоединилась к украинским коммунистам и на всех площадках рассказывала, что это лучшая партия в мире, что распалась самая лучшая в мире страна с лучшей экономикой и все было супер, но Советский Союз распался.

После того как коммунистическую партию запретили, она присоединилась к социалистической партии. Можно сказать, те же яйца, только в профиль. Параллельно со своей политической деятельностью она продолжала писать разные пасквили о том, какая замечательная коммунистическая партия, как нельзя ее запрещать, и что распад Советского Союза не актуален.

Наталья Витренко / © ТСН

А еще она первой начала говорить о «8 лет дамбили Бамбас». Только это было в 1997 году. Правда, тогда еще и было “зубожіння”.

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Когда она поругалась с Александром Морозом, она решила создать свою личную партию. Называлось это «объединение» или «кружок» или как они любят называть «маленькая хунта», называлась «Прогрессивная социалистическая партия Натальи Витренко». Она там была фронтвуменшей, а ее любовник, а позже муж Владимир Марченко, всегда был рядом с ней вторым номером во всех ее политических начинаниях.

Наталья Витренко / © ТСН

Ну и, конечно, они постоянно дрались с милицией. Или националистами. Или с другими народными депутатами.

Муж Витренко — Владимир Марченко

Ну и несколько слов о ее верном спутнике Владимире Марченко. Это коммунист с многолетним стажем. А всю свою жизнь он являлся сначала членом коммунистической партии Советского Союза, потом он был членом коммунистической партии Украины, затем он был членом прогрессивно-социалистической партии Наталии Витренко, вторым номером.

Сначала был любовником ее, потом стал ее мужем. И, наконец, с 2007 года прогрессивный социалист-коммунист остается безработным. Даже на выборах в 2007 году он написал в своей автобиографии «Временно безработный член коммунистической партии».

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Муж Наталии Витренко / © ТСН

И собственно, в качестве лидера политической партии прогрессивных социалистов она достигла своего политического пика в конце 90-х. Тогда она баллотировалась в президенты Украины и заняла пятое место.

Всегда агрессивны, всегда готовы бить рожи своим политическим оппонентам. За 20 лет они изменились до неузнаваемости.

Где была Витренко после 2014 года

И в течение своей всей политической карьеры она прежде всего говорила о восстановлении Советского Союза, дружбе, жвачке с Россией и Беларусью, об общей религии, общем языке, всегда выступала против государственного украинского языка и поддерживала русский в любых его начинаниях.

В 2004 году она соответственно поддержала Януковича. Он тогда проиграл эти выборы. После того, как Ющенко стал президентом, казалось, Наталья исчезла с политической арены, потому что ее поддержка на любых выборах, максимум 1-2%, а уже в 2014-м, с начала российской агрессии против Украины, она снова появляется.

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Теперь, правда, в Славянске и теперь она поддерживает российских боевиков. В апреле 2014 года на Востоке Украины она организует так называемый «референдум». Основной вопрос — поддерживают ли жители Востока киевские власти?

Говорить, как действительно проголосовали тогда жители Востока Украины, невозможно, потому что понятно, что результаты были сфальсифицированы.

В 2014 году СБУ с госфинмониторингом провели исследование, откуда финансируется Наталья Витренко, и, соответственно, партия, и все эти активности выяснили, что деньги идут напрямую от россиян. Когда Порошенко стал президентом, Витренко пришлось бежать, говоря, что с 2014-го она якобы жила в России, иногда она появлялась на пропагандистском телевидении. Она вела свой блок, где призвала украинцев защищать жителей Сирии, защищать жителей Кубы, не сдавать интересы Кубы, если освободить Сирию, то можно будет освободить Украину. И так далее, и так далее.

Что Витренко делает в Киеве

И казалось бы, она не должна была вернуться в Украину, но. Она сейчас судится с государством Украиной, но не за то, что она сепаратистка или еще что-нибудь там такое. В 2024 НАЗК ей выписали штраф на 5 тысяч 100 гривен за то, что она как-то не так или вообще не подавала отчеты о деятельности своей политической партии. И она за это судится за 5 тысяч 100 гривен.

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Ну а что касается уголовных производств по госпоже Витренко, то с 2014-го года их было множество. И за сепаратизм, и за государственную измену, и за какие-то налоговые истории. Как видим, женщина на свободе, все у нее хорошо. Она спокойно гуляет по центру Киева рядом с Главным следственным управлением Национальной полиции. И буквально в метрах 300–400 от СБУ. Представляете?

Наталья Витренко с мужем / © ТСН

Сын Натальи Витренко, Юрий Витренко, работал директором «Нефтегаза». Как вы помните, чувак с невероятно большой зарплатой, судившийся с Россией по газовым делам и выигравший международные арбитражные суды с россиянами за поставку газа. Так вот от него она отказалась.

Говорит, что он европейских взглядов и это очень не нравится.

И собственно жизнь пани Витренко доказывает, что россияне своих бросают. Посмотрите, как сейчас выглядит некогда влиятельная, могучая женщина. Несмотря на прежнее влияние, она судится с государством Украина за 5 тысяч 100 гривен.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ШОК! КАК НАТАЛИЯ ВИТРЕНКО ВИДЕТСЯ СЕЙЧАС! В центре КИЕВА ИГРАЕТ ЗА РУЧКУ С ЛЮБИМЫМ! СБУ, ВЫ ГДЕ?