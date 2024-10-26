Как "Шахедам" удается долетать до крупных городов: военные сделали заявление (видео)

Говорят, совсем скоро у Украины появится свой беспилотник, который будет перехватывать российские дроны-камикадзе. Все подробности – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Террор Украины российскими Шахедами происходит и днем, и ночью. Военные предупредили о том, что оккупнаты имеют потенциал нарастить "рои" беспилотников во время одного налета. А между тем украинские разработчики тоже не сидят сложа руки. Говорят, совсем скоро у нас появится свой беспилотник, который будет перехватывать российские дроны-камикадзе. Все подробности – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Атаки "Шахедов"

Россия в последнее время увеличила количество атак ударными дронами "Шахед" по украинским городам. Военный с позывным "Бандурист" объяснил, почему же вражеские дроны долетают до больших городов.

"Все упирается исключительно в количество вооружения. Если бы было, что каждые 3 км мы ставим по зенитной установке – но их нет столько. Мобильные огневые группы – очень эффективная крутая штука. Но тот человек, который программирует "Шахед", открывает программу, у него есть карта и на втором экране карта высот. Он себе прокладывает маршруты, постоянно их меняя. Если посмотреть, есть несколько конкретных мест, куда они обычно залетают в Киев. В этих местах их всегда сбивают, но они все равно туда прут. И есть некоторые, которым маршрут проложили на 3 км в сторону, или по максимально низкой высоте. Почему есть попадания ракет в высокоэтажки? Потому что на маршруте не проложено в него, что там возвели 20-30-этажный дом", – отметил он.

В то же время военный с позывным "Джерри" заявил, что по ту сторону тоже воюют хитрые люди. Поэтому сбитие вражеских беспилотников часто становится невозможным.

"Они летят на низких высотах, или залетают в овраги. РЛС их не видит, теряются из виду, а потом выскакивает где-то за 5 км правее. Вы стояли и ловили его на одном маршруте, он изменил резко, исчез на карте и съезжает." явился в 5 км правее, ты его уже не догонишь", – говорит "Джери".

Дрон, перехватывающий "Шахеды"

Однако наш народ оккупантам не перехитрить. Ведь Украина уже разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские дроны-камикадзе иранской разработки "Шахед". Об этом сообщает The Telegraph.

"Новое оружие будет развернуто для преследования и перехвата Шахед-136 вместо обычных боеприпасов противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских заграждений. Это первый случай, когда обнародована фотография и детали засекреченного вида от первого лица (FPV) Shahed-hunter" говорится в статье.

The Telegraph впервые публикует фотографию нового дрона, разработанного украинской группой "Дикие шершни". Утверждается, что беспилотник способен летать со скоростью более 160 км в час и подниматься на высоту около 3 км. Будущая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводить на враждебные цели.

"Подобные дроны использовались для перехвата российских разведывательных беспилотников, летающих высоко и медленно над полем боя, собирая разведывательные данные для артиллерийских и ракетных подразделений. Видео, на которых украинские беспилотники врезаются в российские беспилотники "Орлан" и "Зал", начали расти. сетях все чаще, поскольку силы Киева используют БПЛА для снятия систем наблюдения. Но Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для нацеливания на разработанные Ираном беспилотники Shahed, запущенные российскими войсками", – говорится в статье.

Чего пытается достичь Россия атаками "шахедами"

Напомним, что сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия ежедневно атаковала Украину "шахедами". Всего враг выпустил 1339 ударных БПЛА, из которых сбили 1107. Еще часть подавили средствами РЭБ. Однако в последнее время сирены стали слышны чаще. Количество и продолжительность тревог возрастают. Тревоги могут объявляться с вечера и продолжаться с перерывами до самого утра. Как сообщают texty.org.ua, одной из причин подобного роста является наращивание Россией количества своих ударных средств, в первую очередь "шахедов". Уже достаточно стандартным явлением стало, когда тревога в ряде областей объявляется еще вечером, с началом залета "шахедов" на территорию Украины, а затем распространяется и с определенными перерывами может продолжаться до самого утра включительно.

Примечательно, что основная задача ежедневных российских атак "шахедами" – "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, враг таким образом пытается вытащить максимальное количество противоракет и определить расположение средств ПВО.

Военный эксперт считает, что российская армия уже готова к массированной атаке по Украине, и она может произойти в любой момент. От последнего удара прошел больше месяца и враг накопил более сотни ракет за это время.

Свитан отметил, что в России могут производить 15-20” шахедов в сутки. Сейчас, по его словам, российская армия использует беспилотники, накопившиеся в течение лета. Однако после того, как в РФ закончатся запасы на складах, там, вероятно, будут работать с колес.

Готова ли украинская ПВО к испытанию "шахедами"?

Роман Свитан говорит, что у украинских сил ПВО есть механизмы уничтожать "шахеды", не используя большое количество ракет. Он считает, что в дальнейшем украинской армии следует "удешевить" противодействие российским беспилотникам, ведь враг не собирается сбавлять темпы атак.

Ранее сообщалось, что в Киевской области продолжается ликвидация последствий воздушной атаки россиян. В результате атаки скончалась женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков враждебных целей она получила ранения в области живота.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Как "Шахедам" удается долетать до больших городов? Военные сделали заявление!