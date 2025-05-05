Как силовики-"сутенеры" наживаются на OnlyFans: эксклюзивная исповедь вебкам-модели

В Украине модели популярной платформы OnlyFans оказались "под прицелом" / © ТСН.ua

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Более 100 миллионов долларов заработали обольстительные украинцы на платформе OnlyFans. И, конечно, такие сумасшедшие деньги просто не могут не обойти вниманием хапуги в погонах.

В проекте «Хапуга.ua» — эксклюзивная исповедь вебкам-модели о том, как устроен этот пикантный бизнес и как отечественные коррупционеры выбивают из девушек деньги.

Кто и как шантажирует моделей OnlyFans, как врываются в их квартиры, обыскивают и заставляют платить не только и не столько налоги в бюджет, сколько черным налом в руки вымогателям в погонах.

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«Подарок» Государственной налоговой службе

В Украине, борющейся за выживание и свободу, разворачивается и другая война против собственных граждан. В этой «агрессивной кампании» под прицелом модели популярной платформы OnlyFans.

Еще недавно «актрисы» интимного жанра работали, что называется, «сами на себя» и делились доходами только с самой платформой. Но с сентября 2024 все изменилось.

Тогда Государственная налоговая служба получила большой «подарок» — данные об украинских пользователях платформы OnlyFans, предоставленных Великобританией в рамках международного налогового обмена.

Модель OnlyFans / © скриншот с видео

Модель OnlyFans / © скриншот с видео

Там зарегистрирована компания Fenix International Ltd, которой принадлежит OF. После чего пользователям платформы начали приходить так называемые «письма счастья» от налоговой с требованием уплатить 19.5% заработанного за предыдущие годы.

Этот шаг власти считают достижением и хвастается, что девушки уплатили в бюджет почти 60 миллионов гривен.

Но вот в чем проблема — оказывается, некоторые считают, что должны платить процент самой платформе, платить в бюджет, нужно еще и постоянно, регулярно и массово «давать на лапу» силовикам.

Поэтому неудивительно, что первые сообщения об обысках стали появляться именно от тех моделей, которые честно подали декларации и уплатили налог.

Уплата налогов обернулась преследованием

Казалось бы, если государство просит заплатить, нужно платить. Но история гражданки «С» доказывает обратное. Именно ее Даниил Гетманцев неоднократно упоминал в своих публикациях.

Но уплата налогов обернулась не спокойствием, а новым витоком преследования. 100 тысяч долларов за закрытие дела, о которых упоминает адвокат, требовали работники Национальной полиции именно у гражданки С.

«В понедельник, в 5 вечера, мы приносим домой 200 тысяч долларов и 300 тысяч гривен, чтобы на утро пойти в банк и оплатить эти деньги. У меня до сих пор есть переписка, я ее не удаляла, на всякий случай. Я говорю этой девушке из банка, что будет большая сумма, чтобы она меня подождала, я с утра приду и принесу. Так мы договорились», — рассказала гражданка С.

«И вот деньги с 5 вечера дома, а в семь утра звонят в дверь», — отметила модель OnlyFans.

Это были не первые обыски в модели, раньше женщине в дверь уже стучало БЭБ — бюро экономической безопасности. Но на этот раз от протокола решили немного отклониться.

«А теперь, самое интересное. Они спрашивают, есть ли еще дома деньги? Я думаю, интересный вопрос, если мы деньги привезли в 5 часов вечера, то почему вы пришли в семь утра?» — рассказала женщина.

По ее словам, она хотела уплатить налог в то же утро, когда приехало БЭБ. Однако женщина сразу начала подозревать: откуда они могли знать, что у нее есть деньги дома.

«Они прослушивали мой телефон. Может, если бы я деньги привезла раньше, то и раньше пришли бы», — рассказала модель.

Силовиков интересовали только наличные деньги

Но настоящий сюрприз ожидал девушку уже после протокольной части «визита вежливости». Только что дошло до денег — камера внезапно исчезает, а требования хапуг в погонах становятся все смелее.

Модель отметила, что когда начала выносить деньги, ее собеседники сразу выключили камеру.

«Они говорят, хорошо, выносите свои декларации, я вынесла, начали все это фотографировать. Говорят, вы нелегально трудитесь, говорю, как это нелегально? Вы видите, все документы у меня есть. Давайте, если хотите, вместе оплатим, можем пойти в банк, как я с девушкой из банка договаривалась, и оплатим. Я ничего не скрываю», — рассказала женщина.

По ее словам, мужчины стали между собой общаться. Один из них вышел кому-то позвонить.

«Приходит, говорит, давайте, 100 тысяч вам, 100 тысяч нам» — рассказала гражданка С.

Но, похоже, силовиков беспокоила не законность и уплата налогов. Их больше интересовало другое — наличные деньги. И желательно — без камеры.

«Они говорят, давайте сто тысяч. Я говорю, нет, ну ребята, это многовато, может на меньшей сумме сойдемся? Они спрашивают, на какую сумму меньше? Говорю, может, 50. Они такие, ну нет, это маловато. Слушайте, ну если вы заберете у меня все, то с чего я буду платить налог? — отметила модель.

Женщина начала просить уплатить меньшую сумму, ведь если бы она отдала все, тогда бы не смогла уплатить налог.

«Они снова начали бегать, общаться, обсуждать это между собой. Говорят, нет, 50 тысяч мало. И все равно если мы возьмем эти деньги, то мы откроем на вас 301 статью», — рассказала гражданка С.

Это уже не о морали и точно не о законе. Это схема. Подобные истории встречаются далеко не с одной этой героиней.

Возвращение к схемам «90-х»

Иногда ситуации вообще напоминают лихие 90-ые в их «лучших» традициях — рэкет и разборки. Да и крышивание, как известно еще с тех пор, бывает не только от криминальных условных авторитетов — но и от правоохранителей.

Проблема начинается тогда, когда обе стороны узнают о существовании друг друга.

Адвокатка Леся Михайленко, представляющая интересы моделей, отметила, что владелица жилья девушек знает чем они занимаются, поэтому и привела «крышовщиков».

Адвокатка Леся Михайленко / © скриншот с видео

«У этих девушек уже есть крыша в виде полиции и пошла стенка на стенку, сейчас у них идут собственные разборки, кто же будет там брать деньги у этих девушек, или уголовные авторитеты, или наши правоохранительные органы, которые, по сути, являются теми же уголовными авторитетами», — отметила Михайленко.

Звучит как 90-е, но это 2025 год.

Налоги, как выяснилось, не спасают. Даже если все задекларировано, тебе все равно могут намекнуть: или ты платишь еще, но уже не в бюджет, или готовься к делу.

И тут уже неважно, сколько ты задонатив, задекларировал или оплатил — важно, сколько готов отдать прямо сейчас и не всегда только правоохранителей. Теперь откупаться приходится от всех — от знакомых, агентств и даже собственной маникюрщицы.

«Я думаю, вы слышали за эту историю, когда модель похвасталась своей маникюрше чем она зарабатывает на жизнь. Маникюрша написала заявление и когда есть заявление о совершении преступления, полиция должна как-то отреагировать. Они пришли с возбужденным уголовным производством и им нужно было совершать какие-то действия», — отметила адвокат.

Все знают, что ты уязвима. Что ты не под защитой закона, а между строк какого-то допотопного Уголовного кодекса. И этим пользуются все, кому не лень.

Модельные агентства тоже причастны к шантажу

До шантажа и угроз доходят даже агентства, с которыми работали модели и отдавали львиную долю прибыли до 80%.

Требовать деньги с моделей стало особенно легко, ведь списки с личными данными моделей разошлись далеко за пределы БЭБ и ДПС и теперь их может купить чуть ли не каждый желающий, а речь идет о более чем 5 тыс. человек.

Ибо в стране, где закон не успевает за реальностью, под прикрытием закона приходят те, у кого просто есть номер твоего телефона.

«С наибольшими проблемами сталкиваются модели, поскольку на них регистрируется страница, там их ИНН, паспортные данные. То есть все письма счастья, приходящие моделям, они не приходят агентствам. Агентства — это такое промежуточное звено, которое не несет ответственности. И невозможно его привлечь к ответственности», — рассказал владелец агентства по продвижению моделей OnlyFans

По его словам, 99% агентств не имеют никакой ответственности перед моделью. Модель получает доход и все доходы на странице — ответственность моделей.

Модель OnlyFans / © скриншот с видео

Модель OnlyFans / © скриншот с видео

Соответственно, когда приходят налоговые письма, модель платит это со своего счета, если агентство не согласно с этим помочь.

Выходит, что агенты и силовики считают доходы, а ответственность — налоговая, юридическая, уголовная — полностью на модели. Без поддержки, без защиты, без шансов на апелляцию. И эта ответственность с каждым месяцем ужесточается.

«Моим моделям лично приходили сообщения, как-то их находили. А как они находили их? Скорее всего, это просто были слиты данные. Сам OnlyFans не может слить данные без веской причины», — рассказал владелец агентства по продвижению моделей OnlyFans.

Мужчина предполагает, что личные данные девушек могли быть получены «крышильниками» еще до 2024 года, когда об этом начал говорить Гетьманцев.

«Непонятно, откуда эти данные взяли вообще левые люди, крупные агентства, здесь можно лишь субъективно это предположить. Скорее всего, эти данные были слиты и они были слиты сверху, потому что просто так эти данные невозможно получить в службе поддержки, даже если вы работаете на OnlyFans», — рассказал владелец агентства по продвижению моделей OnlyFans.

Открытая мишень

Только за 9 месяцев 2024 года в суды Украины поступило 1104 обвинительных акта по ст. 301. Это на 75% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Офис эффективного регулирования BRDO подсчитал: декриминализация порнографии может приносить более 500 млн. гривен в год, а это 200 тысяч FPV-дронов. Государство же не легализует эту деятельность, но пользуется ее налогами. Декларирует борьбу за нравственность и одновременно наживается на унижении людей.

Сотни украинок, открыто декларировавших доходы, оказались не защищенными, а мишенью. Они платят налоги, но получают обыски, угрозы, рэкет и статью 301. В этой ситуации государство ведет себя, извините за такое сравнение, как классический сутенер-негодник: берет свой процент — но исчезает, когда нужно защитить своих «кормилиц».

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