Как сменить школу с наименьшими травмами для ребенка: советы специалистов

Психологи отмечают — дети все чаще решаются на новое заведение в поисках лучшего обучения и советуют родителям детей стать опорой такому ученику.

Среди украинских школьников распространяется новый тренд — сменить школу. Наибольший стресс от смены школы — у маленьких школьников. Однако даже с первоклассниками современные родители находят механизмы, как сменить школу с наименьшими травмами для ребенка.

О том, что лучше — одна школа на всю жизнь или не бояться перемен — 13 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Семилетняя Ева во второй класс пошла в новую школу. Сначала эту идею ребенок воспринял не слишком радостно. В первом классе девочку ждала череда испытаний, — внезапное увольнение учительницы, которой долго искали замену. Затем постоянные замены, потом карантин. Чтобы уменьшить стресс от смены школы, мама Евы провела целую спецоперацию и агитировала одноклассников дочери.

В переполненной первоклассниками столице в желаемой школе все же нашлось место. Кроме того, вместе с Евой в новую школу перешла и ее подружка.

"Я хочу, чтобы она понимала, что не надо сидеть, ждать, терпеть и подстраиваться. Мир сейчас так быстро и стремительно меняется, что просто надо всегда держать руку на пульсе, не бояться, идти вперед, выбирать для себя, что будет лучше", — уверена мама.

Психологи предостерегают — смена школы для ребенка младшего за 10 лет — это всегда стресс, поэтому советуют родителям быть осторожными и готовиться.

"Начальную школу, если мы меняем — это решение родителей и это важно понимать. Подросток — он уже более ответственный и может осознанно относиться к выбору школы из-за желания учиться в лучших условиях", — говорят специалисты.

Среди подростков сменить школу ныне — частое явление, которое сами же ученики и инициируют.

Однако есть другие примеры, когда именно в школе зарождается крепкая дружба на всю жизнь.

Так было в жизни Владислава. Его семья переехала жить из Киева за 30-ть километров от школы. Ежедневно час дороги на уроки и обратно.

"Мне этот класс родной. Все с первого класса, я всех знаю. Если я перейду в какой-то другой класс, то я там никого не знаю. Когда я переехал, мне оставалось учиться еще 3 или 4 года. Я не видел никакого смысла переходить в другой новый класс", — рассказывает он.

Сейчас Владислав в 11 классе и радуется, что остался. Одноклассники — его самая крепкая компания, которой они до сих пор заходят, например, в свой первый класс. Рассматривают бумажные фото, где они маленькие, и уже планируют свой незабываемый выпускной.

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