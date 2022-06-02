Как собаки осиротели из-за оккупантов и стали переселенцами: невероятная история спасения

За свои семь лет жизни они осиротели из-за российского снайпера. Им пришлось сначала переехать из обстрелянной Марьинки. А теперь – стать переселенцами из Славянска на Донетчине.

Это история не о людях, а о двух собаках. Их обоих назвали Азами. И вернулись за ними из Польши для эвакуации. Хозяйка собак, Галина, в Польшу уже вывезла детей, теперь вернулась с сыном уже за животными.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Ожидают нас 7 детишек, соскучились по ним все и ждем победы нашей Украины, потому что Украина победит", — говорит женщина.

У щенков – сложная судьба. Их было шестеро. Они родились в 2015 году, когда уже была война. Мать их жила в Мариинке. Ее покинули хозяева, спасавшиеся от взрывов и приютившие украинские бойцы. Но когда щенки были совсем маленькими, мать убил вражеский снайпер. И ее заменили солдаты. Тогда ТСН сняла о них сюжет и зрители очень просили не бросать собачек. И бойцы согласились троих отдать в тыл.

“Мы везли их по Донетчине в бумажной коробке. Хозяина для одного щенка мы нашли в Днепре. А две девочки отдали Галине в Славянске. И она назвала их в честь их мамы Азы”, — вспоминают они.

С того времени Галина периодическая сбрасывала фото – как им живется, как они выросли и как их любят дети.

Во Львове переселенкам теперь уже со Славянска страшно. Выясняется – у животных нет международных паспортов, но как это бывает у нас теперь – на помощь пришли волонтеры – договорились о вакцинации и нашли жилье.

Встретиться с Азами неожиданно для Галины приходит Влад Якушев – это он зимой 2016 года убедил нас снять сюжет и найти семью для осиротевших собачек.

Конечно, он и сейчас снова пошел на войну, но был дважды ранен и сейчас во Львове на лечении.

"Все щенки разошлись по рукам, но на судьбу собак пришла война, на дом, где они находились", — говорит мужчина.

Впереди у них – Польша. Да, им вторично приходится ехать из родного дома из-за войны, но ведь их не оставили.

Два пса осиротели из-за русского снайпера и дважды стали переселенцами – история собачьей жизни

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