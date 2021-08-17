Как собрать ребенка в школу в 2021 году: во сколько обойдется одежда и канцелярия

Самая большая статья расходов — это одежда и обувь.

Перед началом нового учебного года перед родителями — особенно первоклассников, возникают вопросы: что необходимо для школы и во сколько это обойдется кошельку. Оказывается, что собрание в школу — дело недешевое.

ТСН.ua подготовил материал о том, что необходимо для школы и во сколько это обойдется.

Список канцелярии

Цена канцелярских принадлежностей зависит не только от его качества, но и так сказать дизайна. Чем ярче и лучше оснащены ручки, пеналы или папка с тетрадями — тем они дороже будут стоить. Именно поэтому на этом можно немного сэкономить.

Ориентировочный список школьных принадлежностей:

ручка — от 2 грн

— от 2 грн корректор — от 8 грн

— от 8 грн простой карандаш — от 2 грн

— от 2 грн линейка — от 2 грн

— от 2 грн пенал — от 15 до 500 грн (с набором канцелярии)

— от 15 до 500 грн (с набором канцелярии) папка для тетрадей — от 15 грн

— от 15 грн папка для труда — от 30 грн

— от 30 грн набор обложек для учебников (10 шт) — от 50 грн

(10 шт) — от 50 грн набор обложек для тетрадей (10 шт) — от 15 грн

(10 шт) — от 15 грн дневник — от 15 до 200 грн

pixabay.com

Для учащихся старших классов список дополнит:

набор для черчения — от 50 грн

— от 50 грн атлас — от 30 грн

— от 30 грн контурные карты — от 20 грн

Ориентировочный список канцелярии для творчества:

цветные карандаши — от 35 грн

— от 35 грн фломастеры — от 15 грн

— от 15 грн альбом для рисования — от 12 грн

— от 12 грн точилка для карандашей — от 5 грн

— от 5 грн резинка — от 2 грн

— от 2 грн акварельные краски — от 15 грн

— от 15 грн гуашь — от 25 грн

— от 25 грн кисть для рисования — от 5 грн

— от 5 грн клей — от 10 грн

— от 10 грн набор цветной бумаги — от 15 грн

— от 15 грн набор цветного картона — от 20 грн

— от 20 грн ножницы — от 13 грн

— от 13 грн чем канцелярский — от 10 грн

— от 10 грн пластилин - от 15 грн

от 15 грн доска пластилина — от 8 грн

Школьная форма

Одежда для школьника — это самая затратная статья бюджета. Школьная форма, спортивная форма, обувь может обойтись в разные суммы, потому что зависит от финансовых возможностей.

Цена комплекта школьной формы зависит от качества материала (синтетика или натуральные волокна), производителя (украинский или иностранный), а также количества вещей.

Школьная форма для мальчика — рубашка, пиджак, жилет, а также туфли — обойдется около 1,5 тыс. Грн. Если одежда сшита из дорогих материалов, то цена комплекта может вырасти вдвое.

Стоимость одежды:

брюки — от 200 грн

пиджак — от 400 грн

жилет — от 300 грн

туфли — от 500 грн

Спортивная форма для мальчиков обойдется в среднем 500 грн. Кроссовки — от 300 грн.

Школьная форма для девочек — блузка, юбка, жакет, брюки обойдутся более 1,5 тыс. Грн. Впрочем, за одежду из натуральных тканей или кожаная обувь придется выложить минимум вдвое больше.

Стоимость одежды:

брюки — от 200 грн

юбка — от 200 грн

блузка — от 150 грн

жакет — от 500 грн

туфли — от 500 грн

Спортивная форма для девочек обойдется от 500 грн. Кроссовки — от 300 грн.

Школьный портфель, рюкзак или ранец

Ранец или портфель прежде всего должен быть удобным и функциональным, а также нравиться его владельцу-школьнику. Важно, чтобы и портфели, и рюкзаки, и ранцы были сшиты из экологической ткани, были устойчивым к влаге, а еще из них легко утирался грязь. Кроме того, лямки должны регулироваться, чтобы можно было разместить на уровне спины. Для удобства стоит выбирать аксессуар с несколькими отделениями и кармашками. Важный элемент также — это светоотражающие элементы.

Портфель имеет твердые стенки, одну ручку и ремень. Поэтому его можно носить только в одной руке или на одном плече. Специалисты не советуют его покупать для первоклашек, ведь он неравномерно разделяет нагрузки — это негативно может сказаться на осанке.

Стоимость портфелей — от 300 грн. Иностранного производства аксессуары значительно дороже — могут достигать 4 тыс. грн.

Associated Press

Рюкзак не имеет жесткого каркаса, но у него есть две лямки, чтобы носить на спине. Этот аксессуар популярен среди учеников старших классов. Кроме того, без ортопедической спинки он также может влиять на осанку.

Стоимость рюкзаков стартует от 100 грн — это самые дешевые варианты. Средняя цена — 500 грн. Рюкзаки иностранного производства стоят более 2,5 тыс. Грн.

Ранец имеет жесткий каркас и хорошо держит форму, поэтому для учащихся начальной школы стоит покупать именно его. Следует ориентироваться на аксессуары с ортопедической спинкой, которая повторяет строение спины ребенка и поддерживает правильную осанку.

Стоимость портфеля — от 200 грн. Впрочем, здесь могут быть вопросы к его якости.Якисниши стоят в пределах 700-1000 грн. Стоимость достигает 3 тыс. грн.

Тетради, книги и учебники

Количество тетрадей и листьев в нем зависит от того, в каком классе учится школьник. Так, для первоклашек тетрадей нужно немного, потому что пишут они мало и имеют специальные тетради для прописей. Первоклашки пользуются тетрадями в косую линию и в клетку на 12-18 листов. Бумага не должна быть очень белой, линии — четкими, а плотность листов — в пределах 60-80 г/м².

Далее, в зависимости от класса, нужны тетради в линию. Увеличивается также и количество листов: на 18, 24, 36, 45 или 96 листов.

стоимость:

тетрадь на 12 листов — от 2 грн

— от 2 грн тетрадь на 18 листов — от 3 грн

— от 3 грн тетрадь на 24 листов — от 5 грн

— от 5 грн тетрадь на 36 листов — от 8 грн

— от 8 грн тетрадь на 48 листов — от 8 грн

— от 8 грн тетрадь на 96 листов — от 15 грн

Associated Press

Учебными пособиями учеников обеспечивают учебные заведения. Дополнительно родители могут покупать специальные тетради для прописей. В старших клали дополнительно нужны атласы, контурные карты, тетради для лабораторных работ на различные предметы, словари и тому подобное.

Полезные гаджеты

Нужен ли первокласснику в школе смартфон — решать только родителям. Впрочем, специалисты не советуют позволять хотя бы ученикам 1-4 классов носить их на уроки. Это может сказаться на успеваемости детей, они будут отвлекаться на гаджет, а также его можно потерять или украсть. Если родителям важно находиться с детьми на связи, когда те нахожусь в учебном заведение, то стоит купить обычный кнопочный телефон. Чтобы ограничить функции устройства только звонками.

"В 1-4 классе смартфоны точно не нужны. Более того, даже вредны. Вредные прежде всего потому, что в детстве в" детей экрана»не будет детства", — рассказал ТСН.ua образовательный эксперт Виктор Громовой.

Зато полезными могут оказаться смарт-часы. Во-первых, с помощью некоторых можно звонить. Во-вторых, большинство имеют GPS-модем, который поможет определить местонахождение ребенка. В-третьих, они отслеживают количество шагов и даже мониторят сон ребенка.

Школьникам старших классов полезной будет электронная книга. Всех любимых авторов или необходимых для чтения по школьной программе можно легко уместить в одно устройство. Скачать на гаджет можно словари и справочники, таблицы и схемы.

Во время учебы полезным будет ноутбук и планшет. На них можно читать, печатать или просматривать необходимые фильмы и ролики. Впрочем, для детей стоит ограничивать время пользования устройствами, ведь использовать их можно не только в образовательных целях. Поэтому злоупотребление гаджетами может обернуться ухудшением зрения и осанки, и уменьшением физической активности и нарушением сна.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Стоимость комплекта одежды для детей будет отличаться ввиду того, сколько и каких вещей покупали родители. Если отталкиваться от самых дешевых вариантов, то школьная форма, туфли, спортивный костюм и кроссовки для мальчика обойдутся в 2300 грн. Для девочки — 2350 грн. За ранец, портфель или рюкзак придется выложить в среднем 500 грн.

Надев школьников, нужно не забыть и о канцелярские принадлежности. Ориентировочное количество для первоклашек:

10 тетрадей на 12 листов — 20 грн

папки для тетрадей и труда — 45 грн

обложки для тетрадей и учебников — 65 грн

3 ручки — 6 грн

2 карандаши — 4 грн

линейка — 2 грн

пенал — 15 грн

фломастеры и цветные карандаши — 50 грн

альбом для рисования — 12 грн

пластилин — 15 грн

цветная бумага и картон — 35 грн

клей — 10 грн

ножницы — 13 грн

Минимальная цена такого набора составит 292 грн.

Советы родителям

Как сэкономить на покупке вещей?

Для родителей, которые стремятся сэкономить, специалисты советуют присмотреться к подержанных вещей. Различные варианты можно найти на специализированных сайтах. Экономия может достигать половины суммы, а то и больше, затраченной на новую одежду. В более дважды дешевле можно приобрести и рюкзак или портфель. По данным аналитики OLX, комплект одежды для мальчика обойдется в 800 грн, для девочек — 750. Применяемый рюкзак можно приобрести за 250 грн.

Нужно покупать гаджеты?

"Детей невозможно отлучать от телефонов и гаджетов, ведь они с ними "срослись" и склеились". Это уже часть их детского полноценной жизни. Но и смотреть в гаджеты весь день в школе на уроках вредно и дративливо.Поэтому мы внедрили компромиссный вариант. один день в неделю пусть приносят гаджеты, например, по пятницам. Но не для забав, а для специально подготовленных уроков для работы с информацией, чтобы была польза. важно, чтобы дети не чувствовали тотального запрета на свою любимую "игрушку", — рассказал ТСН.ua Владимир Спиваковский, президент образовательной корпорации Гранд.

Сколько карманных денег давать детям?

Стоит ли детям давать деньги и какую сумму — решать родителям, считают специалисты. Сумма зависит от места проживания и возможностей потратить эти деньги именно в школе, считает образовательный эксперт Виктор Громовой: "Не всегда ребенок рационально тратит. Например, как директор гимназии в центре города я боролся с продавцами слабоалкогольных напитков в киосках рядом с нами. Если есть нормальный школьный буфет с широким ассортиментом выпечки, соков и т.д., то это 30-50 грн в день. Можно купить что-то и в торговых автоматах. Кроме того, при необходимости, следует давать деньги на дорогу".

Если суммировать слова специалиста, то сумма в день может колебаться от 50 до 70 грн — это средства на обед а также дорогу.

В свою очередь, Владимир Спиваковский отмечает: карманные деньги детям давать можно и нужно, чтобы они привыкали к тому, что они существуют. "Высший пилотаж — это когда в школе проводятся реальные экономические тренинги, где дети могут использовать свои карманные деньги. Правда, часто такие инициативы разбиваются о денежный буллинг, когда деньги у детей кто-то отбирает. Тогда нужно проводить специальные кейс-уроки на тему, что и как делать с деньгами: или тратить, накапливать, инвестировать, терять, дарить, не пользоваться ими, и т.д.", — рассказал он.

Как видим, сколько стоит собрать ребенка в школу — зависит прежде всего от финансовых возможностей родителей. Ведь кто-то покупает дешевую канцелярию или одежду, кто-то предпочитает дороже. Впрочем, не стоит покупать слишком дорогую одежду — дети быстро растут. А сэкономить на покупках можно, если, например, покупать подержанные вещи.

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