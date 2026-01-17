Как согреться, если нет света и отопления: советы экспертов

Эксперты объяснили, что делать, если в квартире холодно / © Pixabay

Сохранить тепло любой ценой — под таким лозунгом украинцы готовятся к пику морозов и возможным блэкаутам. В борьбе за градусы в ход идет все: от портативных плиток и химических грелок до дорогостоящей энергомодернизации домов. Кто-то зовет на помощь тепловизоры, а кто-то — эвакуируется на дачи, превращая их в автономные крепости.

О ярой войне за тепло — в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

«Туристическое тепло» в городских квартирах

В магазинах спортивного и туристического снаряжения сейчас ажиотаж. Киевлянка Дарья выбирает портативную газовую плитку, потому что дома все на электричестве.

Дарья, киевлянка: «Боимся, что обстрелы будут и будут более долгие выключения света. Поэтому хочется хоть кипяток какой-то сделать».

Продавцы-консультанты предостерегают: техника безопасности — превыше всего. Газовые баллоны нельзя оставлять возле обогревателей, потому что они могут взорваться. Маленькая плитка может работать на одном баллоне до недели, если только греть чай. А вот туристические обогреватели требуют постоянного проветривания, потому что выжигают кислород. Также популярностью пользуются:

Химические грелки: держат тепло от 5 до 10 часов.

Термосы и спальные мешки: позволяют сохранить тепло тела даже в холодной комнате.

Налобные фонарики: незаменимы во время обесточиваний.

Куда убегают градусы: советы энергоаудитора

Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин наглядно демонстрирует с помощью тепловизора, как обычные «панельки» теряют тепло.

Подвалы: Открытые продухи в подвалах приводят к тому, что тепло от магистралей не доходит до квартир, а буквально выдувается на улицу. Щели: Даже в современных окнах под подоконником часто есть микротрещины, которые надо «перепенивать». Радиаторы: Если одна часть батареи холоднее другой — она засорена или в системе не хватает давления. Утепление: Энергоаудитор предостерегает — утепление только одной квартиры снаружи может привести к накоплению влаги по периметру, из-за чего стена будет мокнуть и промерзать еще сильнее.

Вадим Литвин: «Энергомодернизация всего дома дает минус 20-25% в платежке за тепло. Начинать надо не с квартиры, а с объединения соседей».

Сплоченность соседей: генераторы и инверторы: генераторы и инверторы

Жители киевских высоток доказывают: ОСМД — это сила.

27-этажка установила дизельный генератор за 650 тыс. грн. Во время обесточиваний работают лифты, а главное — насосы гоняют воду по трубам, не давая системе замерзнуть.

10-этажка обустроила инверторную станцию с аккумуляторами за миллион гривен. Она обеспечивает 14 часов автономности. Подвал дома превратили в «пункт несокрушимости» с санузлом и зарядками.

Однако председатели ОСМД честны с жильцами: если генерация будет уничтожена полностью, даже лучшее оборудование не спасет — придется выезжать из мегаполиса.

Загородное спасение: дача как крепость

Для семьи Чайкивских дача под Киевом стала новым домом после того, как в 2022 году возле их городской квартиры прилетела ракета. За это время они вложили почти миллион гривен в автономность:

Энергия: Инвертор и аккумуляторы, которые включаются мгновенно при отключении.

Отопление: Теплый водяной пол (держит тепло сутки) и каминная печь на дровах.

Еда: Большая печь и зона барбекю во дворе, где хозяйка готовила все 12 блюд на Сочельник без света.

Безопасность: Надежное укрытие с 50-сантиметровым бетонным перекрытием.

Виктория Чайкивская: «В квартиру обратно? Нет. Сто процентов нет. Здесь мы готовы к любому развитию событий».

