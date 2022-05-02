"Как сон наяву": мальчик из Львова объяснил, почему не заметил Анджелину Джоли за соседним столиком кофейни

Прославился на всю страну. Сидел во львовском кафе и не заметил голливудскую звезду Анджелину Джоли, приехавшую поддержать Украину.

Журналистка "Сніданку з 1+1" Наталья Щука разыскала парня и записала с ним эксклюзивное интервью.

Его зовут Юлиан, юноше 14 лет, он заканчивает 8 класс. В тот день Юлик, а именно так его называют друзья, оказался в кафе случайно. Он ехал забирать колесо к своему велосипеду. Маршрутки долго не было и он решил зайти на несколько минут что-нибудь перекусить.

"Я сел за столик и краем уха слышу, как кто-то на английском языке разговаривает. Думаю, как раз американская Instagram-знаменитость. Как-то не заметил, я видел, но не понял, кто это, не узнал", — сказал парень и добавил, что видел много фильмов с Джоли, но в жизни она совсем другая.

Юлик также рассказал, что в тот момент слушал музыку и просматривал посты в Instagram. После уехал домой ничего не подозревая. "Я приехал домой, а мне мама показывает видео, которое ей соседка сбросила, что я популярен. Пока я домой ехал где-то пол часа получилось так, что я уже во всех пабликах... Как сон наяву. Вроде бы все реально и такое впечатление, что ты проснешься и этого всего не будет", – говорит Юлик.

На следующий день школьник получил десятки сообщений и звонков от родных и друзей, начал собирать фотомемы о себе, которых пользователи Сети создали десятки. Парня они не обижают.

"Не на что обижаться, люди просто делятся позитивом. Людям весело и не на что злиться", — делится он. Юлик много читает, хорошо учится, рисует и мечтает стать тревел-ведущим. Парень благодарен Анджелине Джоли и всем, кто помогает Украине во время войны, и говорит, что верит в победу.

Напомним, два дня назад, в пятницу, голливудская звезда появилась на улицах Львова. Визит актрисы стал неожиданностью для всех. Звезду заметили в кафе, сняли видео и выложили в сеть. Оно быстро стало вирусным. Почти 2 миллиона просмотров на странице автора – Майи Пидгорецкой. Но больше приезда Джоли пользователи обсуждали только парня, который не заметил актрису, потому что сидел в наушниках с телефоном в руках.