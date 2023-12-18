Как сотрудник ТЦК "воюет" в Доминикане — подробности нового скандала

В Украине идет война, но, похоже, до сих пор не для всех. Во время активной мобилизации чуть ли не ежедневно где-то творится новый скандал из-за силовых вручений повесток, и вместо того, чтобы показывать пример, в ТЦК находятся те, кто публично кичится лакшери жизнью во время войны.

Кого снова поймали за границей и где загорал мужчина, рассказывают журналисты TSN.UA.

"В Украине война, но, похоже, до сих пор не для всех. Продолжается активная мобилизация, чуть ли не каждый день где-то вылезает скандал из-за силовых вручений повесток, и вместо того, чтобы показывать пример, в ТЦК находятся те, кто публично кичится лакшеры жизнью во время войны" ", — начинает рассказ Виктория Гнатюк.

Вот так отдохнул

Войнами устали, но не сломлены. Как-то можно описать следующие фото. На них вы сейчас видите Яцюченко Олега Анатольевича. Он — работник районного центра комплектования на Тернопольщине и очень устал мобилизовать мужчин, а потому отправился отдохнуть и не куда-нибудь, а на пляж Доминиканской республики на пару с дамой сердца. Ну а чтобы не один он радовался, что в море купается и с девушкой зажимается, он выложил эти счастливые фото в свои инстаграммы, чтобы за него порадовались все подписчики, особенно те, кого он отправил на войну.

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"Как видите, он даже на фото отметил геолокации, чтобы мы все недолго думали, где именно на Тернопольщине такие виды. В Сети уже несется шквал возмущения. Яцюченко требуют отправить на фронт", — говорит журналистка.

Реакция Сети:

"То есть моего отца с самого начала войны не кем заменить, он не может даже на несколько дней приехать. А у этих человек все хорошо:) его и отправить на замену на фронт, наши ребята там устали!"

"Воины не могут отпуска взять родных увидеть, а здесь отдых за границей… Это как называется????? Вы не о…ли там "приближены" в тылу?????"

"Как он выехал из страны во время военного состояния? Почему этим вопросом не интересуется СБУ?"

"Он отдыхает, а парни гибнут."

Что говорит руководство?

Такая реакция – не удивительно. Кому понравится лакшеры-отдых того, кто мобилизует мужчин и даже больше, публично этим кичится. Но удивит вас и реакция самого ТЦК. Там не отрицали лакшеры отпуск коллеги, более того, на странице центра комплектации людей заверили, что Олег Яцюченко уехал за границу законно.

После этого в комментариях поднялось насилие. Одни возмущаются, как случилось, что работник ТЦК уехал на дорогой курорт во время войны, еще и публично кичится этим. Впрочем, некоторые встали на защиту мужчины, отметив, что если он военный и защищал страну, то имеет право на отдых.

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Что известно о работнике ТЦК?

Ну а теперь больше расскажем вам, что известно об этом представителе ТЦК. Олег Анатольевич, по информации из открытых источников, в реестре деклараций указан в качестве офицера отделения рекрутинга и комплектования Тернопольского РТЦК и СП, но это не единственная его должность, он также зарегистрирован как дознаватель сектора дознания отделения полиции №4 Тернопольского РУП ГУНП в Тернопольской области в городе Сбораж. Оттуда он, кстати, родом. Речь идет об одном и том же мужчине, ведь совпадают данные в декларациях. Такие вот случаи с дерзкими событиями, связанными с этими структурами все становятся скандальнее. Учитывая последнюю информацию, следует напомнить вам и о предыдущих скандалах, связанных с роскошной жизнью и взяточничеством и деньгах на крови во время войны. Вы точно помните скандального военкома из Одессы, тот вообще успел наварить 188 миллионов и кучу элитной недвижимости в Испании, он в СИЗО, шикарный дом уже арестован, собственно, как и все остальное имущество.

Кто и как в ТЦК нажился на войне?

Такие же у него там были и подчиненные. И не только. Таких скандалов достаточно и по всей Украине. Так, летом работники Государственного бюро расследований разоблачили в Полтавской области начальника одного из районных территориальных центров комплектования, который за взятки обещал помочь избежать призыва по мобилизации. Стоимость "услуги" у него составила 50 тысяч гривен.

Во Львовской области у начальника Яворовского районного ТЦК такса была больше, у него отмазаться можно было за 3 тысячи долларов, после уплаты "пени" он оформлял военнообязанному документы о временной непригодности к службе по состоянию здоровья, которые в свою очередь предоставляли право беспрепятственного выезда за пределы Украины.

В Сарнах Ровенской области разоблачили участкового инспектора одного из райотделов полиции, который требовал 500 долларов от местного жителя за отсрочку мобилизации в ряды ВСУ. Работник полиции был задержан после получения взятки мечеными купюрами. В Хмельницком работник военкомата за более полутора тысяч долларов обещал помочь "откосить" от службы одному из призывников, которому на тот момент уже вручили повестку. В Киеве СБУ разоблачила на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны, здесь конечно такса едва ли не самая большая — он уже за 5 тыс. долларов предлагал мужчинам уклониться от военной службы в условиях военного положения. Во время обысков на работе и дома у коррупционера правоохранители обнаружили наличные деньги более чем на 5 млн гривен. В то же время никуда не деваются и скандальные случаи мобилизации под открытым небом или в спортзалах.

Одни кричат — такие способы незаконны, другие — на фронте нехватка кадров, так что на войну должны идти все. Такого же мнения и многие военные. В государстве наконец-то отреагировали на заявления украинцев и уже разрабатывают комплексные изменения в процесс мобилизации и демобилизации. Конкретику народные депутаты должны представить уже до конца этого года.

Смотрите на ютуб-канале ТСН: Повестки на десерт! СБУ и ТЦК проверяют рестораны Киева Видео рейдов!

Напомним, СБУ и ТЦК проверяют рестораны Киева. Уже известно о рождественских рейдах военных. Раньше военными уже наведывались в спортзалы, базы отдыха и даже ходили по домам. Но теперь расширили область раздачи повесток. В этот раз под прицелом оказались общественные места таких городов, как Львов, Одесса и Киев.

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