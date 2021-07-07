Как спасать ребенка, если он получил электрический разряд: советы фельдшера

Прежде всего, всегда нужно заботиться о собственной безопасности. Не нужно бросаться и сразу спасать пострадавшего ребенка.

Несчастный случай с поражением электрическим током может случиться с кем угодно и в собственном доме, и на отдыхе, и на работе. Особенно часто опасности подвергаются дети.

О том, как правильно оказать пострадавшему ребенку первую помощь в такой ситуации 7 июля, в эфире ТСН.19: 30 рассказала инструктор Всеукраинского союза парамедиков Оксана Марцинюк.

"Если мы видим человека, на котором электрический провод, прежде всего, на нужно прекратить контакт пострадавшего с электричеством. Если нет возможности выключить ток - например мы находимся на улице — нужно использовать средства, которые не будут проводить электричество и отбросить электрический провод ", - отметила она.

К примеру, можно взять деревянную сухую палку и отбросить электрический провод. Теперь пострадавший человек становится максимально безопасным.

Инструктор отмечает, что если речь идет о собственном ребенке, то можно работать без перчаток. Но если говорить о ситуации, которая произошла на улице, то необходимо заботиться о собственной безопасности и использовать одноразовые перчатки, чтобы защитить себя от возможных инфекций пострадавшего. Например, гепатита В и С. Подходить к пострадавшим нужно со стороны головы, потому что они могут проявлять агрессию.

Далее, по словам Марцинюк, необходимо оценить состояние сознания пострадавшего и в дальнейшем, если будет необходимость — проверять его дыхание.

"Для начала сознание можно проверить простыми вопросами: "Что случилось?", "Тебе нужна помощь?". Если человек реагирует на голос, соответственно — он в сознании. В этой ситуации, прежде всего проводим психологическую поддержку ребенку и госпитализируем его в медицинское заведение, потому что есть большая вероятность того, что электрический ток спровоцирует сбои в работе сердца. Поэтому госпитализация обязательна ", — рассказала она.

Если человек не реагирует на голос, надо похлопать его по плечу. На это пострадавший тоже может отреагировать.

"Если же реакции не произошло, мы уже знаем, что человек без сознания — вызываем сразу скорую помощь. Сообщаем: ребенок без сознания, электротравма, указываем возраст, называем адрес", — отмечает инструктор.

Новости Украины: инструктор Всеукраинского союза парамедиков рассказала, как оказать помощь во время поражения током

Марцинюк напоминает, что без сознания ребенок может быть как живой, так и мертвый. Поэтому, на данном этапе необходимо проверить дыхание. Для этого пострадавшему, который лежит на спине, необходимо положить одну руку на лоб, вторую на подбородок и разогнуть шею на максимум. В таком положении человек может дышать. Дыхание нужно проверять в течение 10 секунд. Если говорить о взрослых, то в норме они делают 2-3 вдоха.

"Итак, дальше наклоняемся над ртом человека так, чтобы взгляд был направлен на грудную клетку. То есть ваша щека будет чувствовать теплый влажный воздух, который выходит из ротовой полости пострадавшего. Ухом будем слушать звуки, которыми сопровождается дыхания, а глазами параллельно смотрим поднимается ли грудная клетка или нет. И так считаем четко 10 секунд ", — продолжает инструктор.

Если есть дыхание, например, два раза за 10 секунд — это дыхание качественное, правильное. В этой ситуации человека необходимо обязательно перевернуть на бок и вызвать "скорую".

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