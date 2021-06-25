Как спастись от солнечных ожогов народными методами: советы специалиста

В Интернете большое количество советов, но не каждый способен помочь.

Солнце, жара, пляж и обожженная кожа. Всего несколько минут нужно, чтобы обгореть. И при этом не обязательно находиться под прямыми лучами. Даже тень не спасает.

Что делать, когда кожа уже красная и невыносимо болит — в материале ТСН.19:30.

Обожженные грудь, живот и ноги. Так закончился для Татьяны отдых на море. Почему "красная, словно рак" — не понимает. На пляже с подругами отлеживалась в пасмурную погоду. Теперь — без обезболивающего не может заснуть: тело невыносимо чешется. Декольте еще и укрывается волдырями.

Специальные аптечные средства Татьяне от ожогов не помогают. Женщина ищет в Интернете, чем помочь еще. Говорит: хочет найти сразу несколько советов, чтобы поделиться ими со своими тремя подругами. Они после поездки на море страдают не меньше. В одной из статей советуют: коже сейчас нужно увлажнение и успокоение. Лед в морозилке есть. Татьяна трет им грудь. Но врач предупреждает: это не надолго.

"Эффект будет краткосрочный. Он связан только с тем, что отступает болевой синдром за счет того, что идет спазмирование воспалительной зоны", — говорит специалист.

Оказывается, вылечить кожу ни сметана, ни кефир также не в состоянии. Максимум — облегчить боль. Но как экспресс-методами пользоваться ими можно. Чем жирнее продукт, тем лучше он будет на коже.

В Интернете также советуют попробовать натереться яичным белком. Но дерматолог советует так не делать, ведь он высыхает и может стянуть кожу, повреждение будет еще больше.

Чтобы увлажнить кожу и снять воспаление — дерматолог советует смазать обожженные места любым кремом. Хотя бы детским, но слой должен быть тонким. Если же за несколько дней лучше не станет, а кожа покраснеет еще — стоит обратиться к врачу.

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