Как США шантажируют Украину: что нам даст соглашение о полезных ископаемых и будут ли там гарантии безопасности

В понедельник, 24 февраля, через три года после начала полномасштабного вторжения России, в Киев приехали 14 глав глав государств, правительств и европейских институций в знак солидарности с Украиной.

К расширенному совещанию с украинским руководством многие также присоединились онлайн, в то время как США продолжали давить на Украину об отзыве ООН ежегодной резолюции с осуждением России. В понедельник, 24 февраля, на Генассамблее заместитель постпреда США при ООН Дороти Ши выступила публично против резолюции авторства Украины и ЕС, отмечая, что все предыдущие документы, где осуждались действия РФ, не смогли остановить войну. В итоге Генассамблея проголосовала обе резолюции: авторство Украины и ЕС с осуждением российской агрессии (США и РФ проголосовали против); и США под названием "Путь к миру", где на Россию не возлагается никакой ответственности, а лишь выражается "скорбь в связи с трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта".

Это лишь подтвердило убеждение в европейских столицах, что Белый дом стремится любой ценой достичь разрядки с Кремлем. Накануне голосования в ООН, в интервью CNN спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф, также ответственный за контакты с Кремлем и находившийся на первых за три года переговорах с россиянами в Саудовской Аравии на прошлой неделе, заявил, что "война была спровоцирована, и не обязательно стало для России россиян, и не обязательно россиян, а не для русских. Глава Пентагона Пит Гегсет и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц также вышли в эфир Fox News Sunday, отказавшись назвать Россию агрессором, и отрицая вступление Украины в НАТО.

Главным камнем преткновения между Киевом и Вашингтоном сейчас является соглашение о редкоземельных металлах, переговоры по которому, по словам украинских чиновников, находятся на завершающей стадии. ТСН.ua уже писал, что это была идея правительства Зеленского предложить команде Трампа совместное партнерство по добыче украинских полезных ископаемых в обмен на дальнейшую американскую помощь. Однако администрация Трампа записала в соглашение предоставленную США грантовую помощь Украине при президентстве Байдена как долг, который Киев должен отдать. Причем кратно больше долга в $500 млрд, хотя Украина получила от США лишь $100 млрд.

Как сейчас можно охарактеризовать отношения США с Украиной? Почему администрация Трампа так давит на Киев, используя пророссийскую риторику? Но что предусматривает соглашение с Америкой о добыче украинских редкоземельных металлов? Читайте в материале ТСН.ua.

Соглашение с США: откуда Трамп взял $500 млрд

Как пишет Financial Times, во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве 12 февраля, Владимир Зеленский был якобы "очень разъяренным", а из-за двери слышались крики из-за деталей соглашения и давления со стороны Вашингтона подписать его немедленно. Тогда документ не подписали, а его детали продолжили обсуждать на Мюнхенской конференции по безопасности, где американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Венсом. Как известно, он даже отказался от встречи с Зеленским, пока украинская сторона не подпишет соглашение в том виде, как его в Киев привез Бессент. Впрочем, встреча Зеленского и Венса все же состоялась, а договор договорились доработать.

В понедельник, 24 февраля, Дональд Трамп повторил, что в течение двух недель может встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы подписать соглашение о совместной добыче украинских полезных ископаемых. По его словам, США и Украина очень близки к согласованию окончательного текста, добавляя, что Верховная Рада должна проголосовать за этот документ, при этом не обещая аналогичного утверждения Конгрессом США.

"Мы очень близки к соглашению, по которому мы получим обратно свои деньги в течение определенного периода времени. Но это также дает нам что-то, что, по моему мнению, очень полезно для их (украинской – Ред.) экономики, для них как страны", – сказал Трамп.

По информации Axios, проект соглашения предусматривает создание Инвестиционного фонда реконструкции, которым Украина и США будут руководить совместно, для вложения средств в проекты в Украине и привлечения инвестиций для увеличения развития, в том числе в таких сферах, как добыча полезных ископаемых и порты. Также, как пишет издание, это будет предусматривать возмещение США части их расходов, связанных с "защитой, реконструкцией и возвратом Украины" к ее довоенному ВВП. В документе также содержится пункт о разработке месторождений на "временно оккупированных РФ территориях, если они будут деоккупированы". Вместе с тем, по крайней мере, пока в тексте соглашения нет ни слова о военных обязательствах или гарантиях безопасности со стороны США.

В воскресенье, 23 февраля, во время большой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что "мы не должны признавать гранты (оказанную администрацией Байдена безвозвратную помощь Украине – Ред.) как долги". В последнее время Трамп постоянно говорит, что США предоставили Украине $350 млрд, а Европа – лишь $100 млрд в виде ссуд, которые Украина отдает назад, поэтому США тоже хотят вернуть свои деньги. Однако президент Зеленский очень справедливо напомнил, что именно такая грантовая безвозвратная американская помощь Украине – это было двухпартийное решение Конгресса, который голосовал соответствующие законодательные инициативы. Обратной силы закон не имеет, что бы там ни говорил Трамп.

К тому же в драфте соглашения, которое Скотт Бессент привез в Киев 12 февраля, было указано, что Украина будет должна США $500 млрд. Хотя на самом деле за эти три года полномасштабной войны Украина получила от США около $100 млрд. Откуда в администрации Трампа взяли такую космическую цифру неизвестно. К тому же, как правильно заметил президент Франции Эммануэль Макрон, сидя в понедельник, 24 февраля, рядом с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, ЕС покрыл 60% всей помощи Украине – это кредиты, гарантии и гранты. Фрагмент видео, где Макрон публично на камеры развенчивает откровенный фейк Трампа, уже облетел все мировые СМИ и соцсети.

"Я хочу диалога с Трампом. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев. Если условие сегодня такое, что США говорят, мы вам дадим помощь, но вы должны его вернуть с прибылью для США — это соглашение. Это соглашение — не грант. Это новое соглашение. И я сказал, что я готов к такому диалогу 3", — сказал я.

От ООН до ископаемых: Трамп хочет найти общий язык с Путиным

Макрон приехал в Трамп обсудить детали европейской миротворческой миссии, которая может быть развернута в Украине после установления режима прекращения огня, о чем президент США так стремится договориться с главой Кремля. Но этот визит французского президента в Вашингтон превратился скорее в назидание Трампа, живущего в иллюзиях российской пропаганды и возможности скорейшего соглашения с Путиным. Сидя рядом с Макроном, Трамп, на ответный вопрос журналиста, отказался называть Путина диктатором, добавив, что не "использует такие слова легкомысленно".

Также Трамп вновь заявил, что война России против Украины может завершиться в считанные недели, и даже предположил, что Украина может вернуть по крайней мере часть оккупированных Россией территорий, хотя "сделать это будет непросто". Вместе с тем, в воскресенье, 23 февраля, в эфире CNN спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку, сейчас занимающийся еще и контактами с россиянами, заявил, что "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией" могут стать так называемые стамбульские договоренности, о которых Путин говорит почти два года.

Напомним, что эти кремлевские "хотелки" предполагают: отказ Украины от вступления в НАТО (при этом по поводу членства Украины в ЕС Москва вроде бы не отрицает); сокращение численности украинской армии; расширение использования русского языка в Украине; и признание оккупации Крыма и четырех украинских областей, которые Путин в сентябре 2022 незаконно записал в российскую конституцию.

"Мы очень близко подошли к тому, чтобы что-то подписать. Это будет прекрасный день. Президент (Трамп – Ред.) понимает, как заключать соглашения. Сделки работают только тогда, когда они выгодны всем сторонам. Единственный путь положить конец резне — это говорить с лидерами обеих привлеченных стран. Я ездил в Россию. У меня была встреча с Пути."

Однако после того, как США солидаризировались в ООН с Россией, Беларусью, Венгрией и другими против резолюции Украины и ЕС с осуждением России за продолжение неспровоцированной войны, очевидно что-то пошло не так. Прямо во время общения Трампа и Макрона с прессой кремлевские каналы распространили заявления Путина о том, что "Трамп хочет оздоровить обстановку в Украине", а Владимир Зеленский этому мешает. Теперь мы понимаем, откуда в головах Трампа и его команды идея о том, что именно украинский президент вроде бы препятствует окончанию войны. Тем не менее, наиболее интересная часть выступления Путина была не о "нелегитимности" президента Зеленского, о чем постоянно говорят в Кремле, а прямое предложение США совместной разработки редкоземельных месторождений в России и временно оккупированных украинских территориях.

В понедельник, 24 февраля, Трамп действительно оговорился, что обсуждает с Россией "большие соглашения по экономическому развитию". Но вряд ли это возможно, пока действуют западные санкции. На сегодняшний день администрация Трампа сосредоточена, по словам Стива Виткоффа, на "получении широкого доступа к месторождениям украинских редкоземельных минералов". По словам первого вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко, только на временно оккупированных украинских территориях содержится полезных ископаемых примерно на $350 млрд.

"Действительно, у Украины есть запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача — не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед Украиной стоит большая задача обновить геологическую информацию", — добавила Юлия Свириденко.

Американские СМИ писали, что администрация Трампа пыталась заставить президента Зеленского подписать соглашение, которое передаст США большие суммы доходов от добычи украинских месторождений полезных ископаемых в обмен на отсутствие гарантий безопасности с американской стороны. Известно, что в эти дни Киев и Вашингтон дорабатывают спорные моменты этого соглашения о недрах, которое еще две недели назад выглядело как "пустой чек" (такое выражение используют многие республиканцы, описывая помощь Украине – Ред.) – выставленный украинцам счет без каких-либо обязательств со стороны США. К тому же Владимир Зеленский напоминал американцам, что присутствие их компаний в Украине не удержало Путина от дальнейшей агрессии и продвижения в 2014 и 2022 годах. Очевидно, что американцы должны обеспечить более действенную защиту своих инвестиций в Украине.

В эфире Fox News советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Украина имеет достаточно алюминия, галлия, трития, и одни из самых больших запасов титана в Европе. Но для того чтобы вывести добычу на полную мощность, нужны инвестиции. По словам Волтца, США будут защищать свои активы в Украине, потому что это "лучшие гарантии безопасности, на которые может надеяться Киев", и стабильность для США в регионе. Вместе с тем, если американцы надеются достичь с Путиным соглашения о прекращении огня, а безопасность обеспечить ограниченным контингентом европейских миротворцев без надежных гарантий безопасности со стороны США это не сработает. Путин нарушит любые сделки. Именно об этом будет говорить с Дональдом Трампом и премьер Британии Кир Стармер во время визита в Вашингтон на этой неделе.