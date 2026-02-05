Как Starlink парализовал российский фронт: на "нуле" катастрофа, а пропагандисты в истерике

Starlink / © depositphotos.com

Реклама

В Украине возникла критическая ситуация из-за использования россиянами спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками, в том числе шахедами. Это позволяло врагу получать контроль над аппаратами в реальном времени, что ставило под угрозу украинские города и критическую инфраструктуру.

Как Украина решила эту проблему и к чему это привело – в материале ТСН.ua.

Использование Starlink россиянами

По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова ("Флэш"), российские войска использовали Starlink не только на легких дронах типа "Молния", но и на более тяжелых платформах, способных преодолевать до 500 км.

Реклама

"Фактически это крупный FPV, управляемый с территории России оператором в реальном времени", - пояснил эксперт.

Контакт с Маском и решение SpaceX

Минобороны Украины оперативно связалось с руководством SpaceX, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Илон Маск подтвердил готовность помочь в решении проблемы использования терминалов Starlink российскими войсками.

Маск заявил, что первые шаги по ограничению несанкционированного использования сети Starlink в России уже дали результаты. Он отметил, что готов сделать больше.

Реклама

"Похоже, что шаги, которые мы приняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, нужно ли сделать еще", - отметил предприниматель.

Внедрение "белого списка" Starlink

В Украине вводят "белый список" терминалов Starlink: будут работать только авторизованные устройства. Это позволяет обеспечить стабильную связь для гражданских, бизнеса и украинских военных, а также лишить врага доступа к высокоскоростному спутниковому интернету. Авторизованные терминалы будут работать в стационарном режиме.

Перед верификацией следует собрать данные о своем терминале:

KIT-номер (при наличии) - на наклейке коробки;

UTID – в настройках аккаунта или приложения и/или Dish ID;

номер аккаунта пользователя Starlink (при наличии).

Военные с Starlink должны зарегистрировать данные в приложении ”Армия+” (функционал будет доступен в скором времени).

Реклама

Последствия для российских войск

Советник Минобороны Сергей Бескрестнов заявил, что блокирование Starlink для оккупантов вызвало катастрофу:

"Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия".

По данным Telegram-канала Insaider, заблокировано более 550 тысяч станций Starlink в ВС РФ.

Оценка экспертов

В то же время, военный аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что блокирование Starlink замедлит продвижение российских войск, однако подчеркивает: Украина должна была сначала подготовить механизм "белых списков", а уже потом публично обращаться в Маску.

Реклама

Без предварительной технической подготовки отключение узлов Starlink могло негативно повлиять на украинские войска, также пользующиеся системой.

Напомним, в одном из районов Санкт-Петербурга (РФ) агенты партизанского движения "Атеш" совершили успешную диверсионную операцию - удар был нанесен по критической инфраструктуре связи, обеспечивающей координацию между ключевыми силовыми и военно-промышленными объектами оккупантов.