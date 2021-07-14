Как супруги из Житомирской области показывают, что после 50 жизнь только начинается

Как супруги из Житомирской области показывают, что после 50 жизнь только начинается

У Вадима и Леси есть автомобили и даже собственный самолет, но они уже пятый день ездят по Украине на велосипедах.

Супруги из Житомирской области активно пытаются доказать себе и другим, что после 50 лет жизнь только начинается.

Вадим и Леся летают на самолетах, отправляются в турпоходы, а теперь совершают поездку на велосипедах на сотни километров в горы, говорится 13 июля во сюжете ТСН 19:30.

У пары есть автомобили и даже собственный самолет, но супруги уже пятый день едут на велосипедах. Вадим и Леся крутят педали по жаре, ежедневно проезжая по 150-180 километров. Так, из родной Житомирщины уже добрались до Ивано-Франковской области.

Едут не на скорость, не ставят рекорды — все для удовольствия. Например, сделали хороший крюк, чтобы взглянуть на знаменитый Таракановский форт и погулять по старому Бернандинскому монастырю в Гвоздце.

Для Леси это вообще первое такое длинное путешествие на велосипеде. Женщина взяла в дорогу несколько сумок с одеждой. Мужчина посмотрел на это и смастерил жене электродвигатель — чтобы ей было легче.

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Ехать на велосипеде трудно, но интересно, убеждает Леся. Однако главный вопрос: для чего это людям, у которых уже все есть?

"Мы начали это все уже после 50 так активно. Люди часто махнули уже рукой на себя, когда дошли до возраста, хотя на самом деле жизнь только начинается. Дети уже взрослые, состояние есть, можно уже ездить", — объясняет Вадим Войтюк.

Еще с десяток километров и финиш — Коломыя. Теплая встреча с друзьями. Но, оказывается, путешествие не окончилось, Вадим и Леся несколько дней отдохнут и поедут дальше — в горы. Им еще надо Говерлу увидеть.

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Новости Украины: как супруги из Житомирской области показывают, что после 50 жизнь только начинается

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