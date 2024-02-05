Как танкисты Нацгвардии воюют на Запорожском направлении и чего просят военные: фото, видео

С начала полномасштабного вторжения Запорожское направление защищают танкисты бригады Национальной гвардии "Червона калина". Воюют так, чтобы не только ликвидировать врага, но и выходить из боя с минимальными потерями.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Экипаж танка - три человека. Командир, наводчик и водитель-механик. Стреляют танкисты по координатам.

"Именно эффективнее сейчас мы работаем осколочно-фугасными и если по бронетехнике, то кумулятивными", - говорит командир танковой роты 14-й бригады НГУ "Вожак".

"Вожак" на начало полномасштабного вторжения уже был списан в запас. Но добился, чтобы его вернули.

Он уже год не видел свою семью. Сейчас живет в "Волчьей стае" - так назвал свою роту. Говорит, обеспечены всей необходимой техникой, но не против пополнения.

НГУ

"Я хочу освоить Leopard, дайте мне Abrams я их освою быстренько, а научу еще скорее людей у меня здесь люди становятся две недели, месяц, от силы два даже неучи становятся супер танкистами", - отмечает "Вожак".

Один из учеников - боец "Вячеслав". Он из Винницы, на службе меньше года, работу наводчика освоил за месяц. Даже к тесному отсеку привык.

За месяцы службы они сдружились, наладили быт. И хоть все разные - в бою прикрывают друг друга. Танк - снайперская винтовка артиллерии - бьет врага на расстоянии в 8 километров. Большая опасность для экипажа - вражеские противотанковые управляемые ракеты.

Если нужно исчезнуть из поля зрения врага - танкисты используют дым.

На счету воинов - уничтожение радиолокационных систем, наблюдательных и боевых машин врага. "Волчья стая" мечтает об одном - изгнать россиян с украинской земли.

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Напомним, на военной технике оккупантов заметили новые отметки.

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