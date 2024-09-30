Как теперь Путин может ударить ядерным оружием по Украине: Жданов — о новой доктрине

Об изменении ядерной доктрины на днях объявил президент страны-агрессорки Владимир Путин. Таким образом, Россия расширила список оснований для применения ядерного оружия. В частности, против неядерного государства, то есть Украины.

Насколько опасно изменение Россией своей ядерной доктрины и приближает ли это нас к применению ядерного оружия, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

О чем заявил Путин

Напомним, Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие. Впервые это заседание было показано публично.

Путин предупредил, что может осуществить ядерный удар в ответ на агрессию со стороны любого неядерного государства, если такая агрессия происходит с участием или при поддержке ядерного государства. Также диктатор пригрозил, что может применить ядерное оружие "для защиты Беларуси".

Основные тезисы Путина:

Агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию.

РФ оставляет за собой право использовать ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии.

Достоверная информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения повлечет за собой ядерный ответ.

Критическая угроза суверенитета РФ и обычного оружия будет являться основанием для ядерного ответа.

Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан.

В проекте основ государственной политики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз.

Специалисты за последний год провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил.

Что такое ядерная доктрина

Олег Жданов объяснил, что правильнее будет говорить о военной доктрине России, ведь понятия "ядерной доктрины" не существует.

"Существует военная доктрина любого государства, в том числе и Российской Федерации. Если страна ядерная, то доктрина содержит раздел, который регламентирует применение ядерного оружия этой страны. Так вот, Путин внес изменения в этот раздел военной доктрины, а именно расширил критерии, когда применимо ядерное оружие Россией и против кого", — рассказал военный эксперт.

На что следует обратить внимание

По словам Олега Жданова, российская военная доктрина "наступательная". Она содержит тезис, что Россия может отстаивать свои интересы, которые могут возникнуть в любой точке планеты.

"Ранее там отмечалось, что если ядерное государство нападает на Россию, то Россия наносит встречный удар. А Путин включил туда, что даже если не ядерное государство — читайте Украина — нападает на Россию, то они оставляют за собой право нанести ядерный удар даже по этой стране. Вот что изменил Путин”, – рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт обратил внимание, что на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию отсутствовали люди, которые могут оказывать влияние на применение ядерного оружия.

"Николай Патрушев (помощник Путина), Сергей Шойгу (секретарь Совета безопасности России), и не было начальника Генерального штаба (Валерий Герасимов). То есть люди, которые могут повлиять на применение этого оружия, не присутствовали на Совбезе Российской Федерации. Это первое. И вторая — та формулировка, которую зачитал Путин то, что они внесли в военную доктрину. Оно полностью соответствует Будапештскому меморандуму. Там было сказано: гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины от нападения ядерного государства. Так что он сам себя подвел под статью. Теперь, если он попытается применить против нас ядерное оружие, он полностью подпадает под действие Будапештского меморандума", – пояснил Олег Жданов.

Готова ли Россия ударить ядерным оружием

По мнению военного эксперта, вероятность применения ядерного оружия Россией против Украины после внесения изменений в доктрину не изменилась.

“Мы видели реакцию Блинкена. Он сказал, что это бессмыслица и это невозможно. Мы видели реакцию других стран. Мне очень понравилась реакция Китая, который в рамках Генеральной ассамблеи ООН собрал 20 стран. Они приняли совместную резолюцию, направленную именно на Российскую Федерацию, что в этом конфликте невозможно не может быть речи о применении ядерного оружия. Если Китай так делает официально и открыто, то что бы Путин ни говорил, я думаю, что вероятность применения ядерного оружия будет равна нулю”, — считает Олег Жданов.

Зачем Путин снова пугает ядерным оружием

По словам Олега Жданова, российский диктатор Владимир Путин больше почти не имеет "козырей" в войне против Украины, поэтому в очередной раз пугает ядерным оружием.

“Все, он поднял градус. Дальше некуда, шкала закончилась. А ему нужно чем-то запугивать. Для него сегодня очень важно прекращение боевых действий. Смотрите, какая волна поднялась: все страны, так или иначе поддерживающие Россию или ориентирующиеся на политику Российской Федерации в один голос, говорят о начале переговоров и срочном прекращении огня… Путин чувствует, что катастрофа приближается. В плане экономической и политической возможностей состояние социума в России. Он чувствует, что близится катастрофа”, — говорит Олег Жданов.

Единственный оставшийся козырь это попытаться взять в руки "ядерную дубинку".

“Начать подготовку ядерного заряда к его боевому применению. Но я думаю, что здесь он уже уперся в бетонную стену, которую он не может преодолеть", – говорит Олег Жданов.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что Путин может применить ядерное оружие, если его армия будет разбита в Украине. Как заявил секретарь Совета нацбезопасности, "мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения".

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