Как Трамп хочет "окончить войну" в Украине: "секретный план" экс-президента и реакция в США

Американское издание Washington Post опубликовало статью о секретном плане Трампа по прекращению войны в Украине. Ничего утешительного для Украины – Трамп якобы хочет заставить Киев отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на мир.

Об этом говорится в сюжете собкора ТСН в США Ольги Кошеленко.

Washington Post пообщалась с людьми, которые уверяют, что обсуждали с Трампом и его советниками проблему войны в Украине. И секретный план, описанный в статье, действительно не слишком причудливый - заставить Киев отказаться от Крыма и Донбасса. Это, по мнению Трампа, должно было бы удовлетворить Путина.

В частных разговорах Трамп говорил, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят найти выход", и что люди в некоторых частях Украины были бы не против быть частью России.

По данным источников, один из экс-советников Трампа еще прошлой осенью якобы озвучил план в близком к республиканцам аналитическом центре Heritage foundation - с одной стороны давить на Украину, что с другой стороны якобы должно успокоить Путина и позволить ему ослабить зависимость от Китая. Но этот же бывший советник в личном разговоре с Washington Pos сказал, что не разговаривал с Трампом уже около 2 лет.

А вот кто разговаривает с экс-президентом часто - это его бывший критик, а теперь союзник сенатор Линдси Грэм. Как он сам сказал в интервью тратит 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине и убеждает его, что Путин не должен победить, а лучше всего его будет сдерживать вступление Украины в НАТО и ЕС.

Пресс-секретарь кампании Трампа опубликованный Washington Pos план опровергла, отметив что такие предположения базируются на неосведомленных источниках.

Сам Трамп не раз публично хвастался, что остановит войну за 24 часа, тет-а-тет переговорив с Зеленским и Путиным и сказав им что-то такое, чего не может озвучить публично.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ Новости ТСН 12:00 за 8 апреля 2024 года | Новости Украины

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

Читайте также: