Как Трамп хочет закончить войну: учитывает ли его план приглашения Украины в НАТО

В западных аналитических кругах, как, похоже, и в команде Трампа, распространено мнение, что войну России против Украины можно заморозить по сегодняшней линии столкновения, фактически отдав Путину пятую часть украинских территорий.

Кремль, по крайней мере, публично, изменил тактику. В пятницу, 24 января, Путин заявил, что готов к переговорам "по украинской проблематике, но есть вопросы, требующие особого внимания". Это принципиально иная риторика. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москву не устраивают предложения Трампа по Украине. Также в пятницу, 24 января, его заместитель Сергей Рябков сказал, что войну невозможно закончить через 100 дней без реалистичной позиции США. Другой заместитель Лаврова Александр Грушко добавил: отказ Украины от вступления в НАТО – один из ключевых элементов урегулирования.

Заявления Кремля о готовности разговаривать прозвучали сразу после угроз Трампа. Сначала президент США призвал Путина "договориться сейчас и прекратить эту нелепую войну, потому что дальше будет только хуже". Затем, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что остановить войну поможет снижение мировой цены на нефть. В интервью Fox News на прошлой неделе Трамп также сказал, что президент "Зеленский не ангел" и не должен был разрешить этой войне начаться (Трамп говорил это и раньше во время предвыборной кампании – Ред.), однако также повторил все свои угрозы в адрес России, включая возможность введения еще больших санкций.

Однако дьявол как обычно прячется в деталях. Трамп постоянно повторяет, что как можно скорее хочет встретиться с Путиным, чтобы заключить соглашение, которое возможно только при предоставлении Украине железобетонных гарантий безопасности, чтобы Россия не напала снова. По словам Владимира Зеленского, они должны быть как США, так и Европы. Самая действенная гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО – коллективная безопасность и оборона. Но разделяет ли это мнение Трамп? Он ведь уже критиковал заявления своего предшественника Байдена, что Украина должна быть членом НАТО.

Что же на самом деле предполагает план Трампа по урегулированию войны? Есть ли он вообще и содержит будущее членство Украины в НАТО? ТСН.ua разбирался.

Кнут и пряник: что задумал Трамп

Пока американские СМИ в шутку пишут, что Трамп не закончил войну за 24 часа (как он это неоднократно обещал во время предвыборной кампании – Ред.), похоже, что в его команде всерьез рассуждают, как к этому заставить Россию. При вопросе в Давосе о том, когда закончится война, Трамп ответил, что об этом нужно спрашивать у Путина, потому что, по его словам, Украина готова договариваться. Для Украины это хороший сигнал, ведь все опасались, что после инаугурации Трамп остановит военную помощь Киеву.

Нельзя сказать, что и этого не происходит. Хотя президент Зеленский и заявил, что военная помощь со стороны США не остановлена, есть распоряжение Госдепа по "прекращению работы" международной помощи на 90 дней, базирующейся на соответствующем указе Трампа, пока не будет проведен анализ ее соответствия целям политики 47-го президента США.. Украинские журналисты, работающие в Вашингтоне, сообщали, что эта "заморозка" помощи влияет на важные невоенные программы, в частности, от агентства USAID. Через нее, например, финансируется протезирование украинских военных, поддержка школ и медицинская помощь.

Хотя Politico и Reuters, ссылаясь на соответствующие документы, сообщали, что распоряжение Госдепа "похоже, касается финансирования военной помощи Украине", но не затрагивает Израиль и Египет, однако отмечали, что "документ оставляет пространство для толкований и предусматривает некоторые исключения". Позже Financial Times сообщила, что американские дипломаты обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой исключить из 90-дневной "заморозки" международной помощи программы USAID, связанные с Украиной. И, как отмечает издание, "из Вашингтона приходят положительные сигналы". О военной помощи там речь не идет. Официальных комментариев от Белого дома и Госдепа еще не было. Будем надеяться, что этот запрет на иностранное финансирование не затронет военную помощь Украине, как об этом и сказал президент Зеленский.

К тому же стоит напомнить, что Трамп, руками спикера Палаты представителей Майка Джонсона, уже блокировал предоставление оружия Украине с сентября 2023 года по апрель 2024 года, когда Конгресс не мог принять очередной пакет помощи Киеву на $61 млрд. Это привело к существенным задержкам в поставках оружия ВСУ и продвижению россиян на фронте, что лишь ослабляет переговорные позиции Украины и Трампа. Ведь если бы еще год назад Украина вовремя получила все необходимое оружие, возможно, такого продвижения врага сейчас не было бы.

Отчасти это объяснялось нежеланием Администрации Байдена нарушать границу мифической эскалации, согласно которой, по мнению предшественников Трампа, Россия могла бы применить ядерное оружие. Сейчас у новой Администрации есть шанс это исправить, продемонстрировав в действии свой слоган "мир через силу". И это отчасти подтверждается. Пока спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог устанавливает новый дедлайн по окончании войны в 100 дней, а госсекретарь Марк Рубио (на слушаниях в Сенате перед своим утверждением на должность – Ред.) допускает возможное ослабление санкций в отношении России для заключения соглашения, Трамп пытается договориться с Саудовской Аравией для снижения мировых цен на нефть

Первый телефонный звонок Трампа в должности был с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. В шутку Трамп прокомментировал его так: "Первый зарубежный визит (американского президента – Ред.) традиционно проходил в Британию. Но я совершил его в прошлый раз (в 2017 году – Ред.) в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить нашей продукции на $450 млрд". Позже Трамп добавил, что сейчас он совершит свой первый зарубежный визит в Эр-Рияд, если он инвестирует не обещанные $600 млрд в течение следующих четырех лет, а $1 трлн.

"Я также собираюсь просить Саудовскую Аравию и ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти, РФ там является наблюдателем, однако имеет существенное влияние – Ред.) снизить цену на нефть. Честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого до выборов (президентских выборов в США 5 ноября – Ред.). Сразу. Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась.

Украина в НАТО: как убедить Трампа

Угрозу Трампа обрушить мировые цены на нефть повторил и Кит Келлог в интервью Fox News. По его словам, сейчас цена на нефть составляет примерно $78, и Россия получает миллиарды долларов от ее продажи (в декабре-январе США и G7 ввели предельный "потолок" цены на российскую нефть на уровне $60 – Ред.).

"Что, если снизить эту цену до $45 за баррель, что в целом является базовой точкой безубыточности? Это он (Трамп – Ред.) сказал, когда выступал перед людьми в Давосе", — сказал Кит Келлог.

ТСН.ua уже давно отмечает, что выбить финансовую подушку из-под ног Путина могут действенные санкции против нефтегазового сектора России. Именно поступления от продажи нефти и газа составляют более половины российского бюджета. Администрация Байдена не хотела налагать существенные ограничения на энергетический сектор России, включая "Росатом", так как это подстегивало ее рейтинги накануне выборов 5 ноября в США. Новой Администрации Трампа ничего не мешает ввести более действенные санкции против российского энергетического сектора, включая так называемый теневой флот России, если Москва откажется прекращать войну.

Именно это публично обещают Трамп и его команда. Однако также известно, что Трамп хочет поскорее встретиться с Путиным, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, о чем говорят и Кит Келлог, и Марко Рубио, и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Марк Рубио также добавляет, что США хотят обеспечить устойчивый мир. "Мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а затем возобновился через два, три, четыре года. Мы хотим принести стабильность", – сказал Марко Рубио.

Однако не совсем понятно, как США будут добиваться демилитаризации российской экономики. К тому же Путин рассматривает прекращение войны против Украины как опасность для своего режима. Опрос "Левада-Центра" свидетельствует, что треть россиян надеется на Трампа, с которым можно попытаться договориться. А еще около 50% симпатизируют Трампу, прежде всего, потому, что он, по мнению опрошенных, может помочь завершить войну. То есть, россияне возлагают ответственность по завершению войны не на Путина и российское руководство, а на Трампа.

В первую очередь, с этими данными соцопросов в России нужно ознакомиться Белому дому, чтобы понимать, с кем они имеют дело. Ибо все это сигнализирует, что Кремль не заинтересован в прекращении войны. И заявление о том, что "отказ Украины от вступления в НАТО – один из ключевых элементов урегулирования" – это очередная отказ и восхищение глаз. Ведь в преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину Кремль не просто не интересовал будущее вступление Киева в Альянс. Тогда заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков угрожал НАТО "собирать манатки" и забираться на границы 1997 года, подвергая сомнению членство в Альянсе стран Центральной и Восточной Европы.

Трамп всегда критиковал членов НАТО за недостаточные вклады в коллективную оборону. Он уже требует от союзников по Альянсу повысить оборонные расходы до 5% ВВП, хотя сами США столько не тратят. Трамп постоянно повторяет, что Америка защищает Европу. Вместе с тем, особенно после полномасштабного российского вторжения почти все страны-члены НАТО достигли 2% ВВП расходов на оборону. Многие союзники закупают американское оружие, щедро финансируя ОПК США. К тому же, по словам генсека Альянса Марка Рютте, европейские страны будут готовы платить за продление поставок американского оружия Украине.

Но без действенных гарантий безопасности войну не окончить. Именно они должны лежать в основе любого соглашения Трампа с Путиным о долгосрочном мире и урегулировании войны. Лучшая для Украины гарантия – это членство в НАТО. Однако, похоже, что Трамп, по крайней мере, пока, следует в этом вопросе политику Байдена, который был категорически против приглашения Украины к вступлению в Альянс. В начале января еще до своей инаугурации Трамп заявил, что "может понять чувство России" из-за заявлений Байдена о членстве Украины в НАТО, из-за чего якобы и началось полномасштабное вторжение.

"Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО – мы не будем в НАТО", – сказал Владимир Зеленский. Еще немного раньше украинский президент заявлял, что Германия, Венгрия, Словакия и США сегодня не хотят видеть Украину в НАТО.

Сейчас, как пишет Foreign Policy, два варианта гарантий безопасности, которые страны НАТО могут предложить Украине в контексте урегулирования войны.

Первый – обязательства стран-членов Альянса оказывать Украине значительную экономическую и военную помощь в течение многих лет после заключения соглашения о прекращении огня. Впоследствии, под эту гарантию Украине могут разрешить вступить в НАТО.

Второй – это немедленное распространение статьи 5 Альянса о коллективной обороне на Украину, включая ядерный зонт. Однако вряд ли на этот вариант когда-нибудь согласятся ядерные страны-члены НАТО из-за риска быть вовлеченными в прямую войну с Россией.