Как Трамп хочет закончить войну в Украине за 24 часа: решающее событие, которое изменит ход истории

Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах президента США. Он получил необходимое количество голосов и возвращается в Белый дом через четыре года после скандального ухода с поста. Его победа означает много изменений как для Соединенных Штатов, так и для нашей страны.

Как Трамп планирует закончить войну в Украине и чем это для нас обернется, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Победа Трампа

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом. Первым об этом сообщило издание The Hill.

А впоследствии и сам Трамп выступил перед поклонниками с победной речью. Эта победа делает его первым президентом со времен Гровера Кливленда, который смог уйти на второй срок после перерыва. На следующих кадрах первые мгновения, когда Трамп вторично почувствовал вкус победы.

Кампания 2024 года была насыщенной событиями, в частности из-за судебных процессов против Трампа, попыток покушения на его жизнь и замены демократического кандидата: Джо Байдена заменила Камала Гаррис. А еще за последние несколько лет Трамп успел сделать много заявлений об Украине, в частности, о российско-украинской войне.

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Заявления Трампа об Украине

Еще накануне полномасштабного вторжения республиканец Дональд Трамп выразил восхищение российским диктатором Владимиром Путиным, когда тот принял решение о признании так называемых Л/ДНР, назвав это "гениальным" шагом.

“Вчера я включил телевизор и сказал: Это гениально! Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это здорово.”

Республиканец тогда заявил, что решение главы Кремля стало "сильнейшей миротворческой силой".

«Итак, Путин сейчас называет большой кусок Украины «независимым». Насколько разумно это! Он намерен идти туда и стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел. Этот парень очень сообразительный. Я очень хорошо знаю его. Очень хорошо.”

Позже он высказывался и о президенте Владимире Зеленском, которого называл "лучшим продавцом", имея в виду, что украинский лидер получает от США военную и финансовую помощь для Украины. Также Трамп утверждал, что оба президента, как Зеленский, так и Путин, его "уважают", а сам Трамп якобы хорошо знает как украинского, так и российского лидеров.

Сколько Трамп зарабатывает на своих кепках и футболках / Фото: ТСН.ua

Окончание войны через 24 часа

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину республиканец изменил свое отношение к действиям Путина и России в целом. В своих публичных выступлениях, когда Трамп говорил об Украине, то подчеркивал, что большой войны между странами не было, если бы он продолжал возглавлять Белый дом. Кроме того, на одном из митингов Трамп обвинил демократов Джо Байдена и Камала Гаррис в том, что из-за их решений "Украины больше не существует". Также от американского политика не раз звучали фразы о том, что в случае победы на выборах в США он якобы сможет урегулировать конфликт "за 24 часа", еще до того момента, как официально станет президентом. При этом Трамп никогда не уточнял, как он планирует это сделать.

"Россияне и украинцы, я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это в течение 24 часов."

Во время дебатов с избирателями в Манчестере Трамп заявил, что пока не время называть президента России Владимира Путина военным преступником.

Если вы скажете, что он — военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы прекратить это дело (войну в Украине — ред.). Если он будет военным преступником, люди будут хватать его и казнить, он будет бороться гораздо сильнее, чем за других обстоятельств. Это то, что можно обсудить позже".

Трамп не стал говорить, хочет ли он, чтобы Россия или Украина выиграли войну, когда его спросила ведущая дебатов Кейтлен Коллинз из CNN.

"Я не думаю о победе и поражении. Я думаю о том, как все уладить, чтобы мы перестали убивать всех этих людей."

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Реакция Зеленского

В свою очередь Владимир Зеленский прокомментировал заявление Трампа, что тот смог бы закончить российско-украинскую войну за 24 часа. Он подчеркнул, что в мире не существует ни одного человека, который может заставить Украину отдать свои территории России для быстрого завершения войны.

"Все будут счастливее, если один человек в мире, неважно, Дональд Трамп или нет… Ладно, будь это Дональд Трамп. Если один человек в мире сможет остановить войну в течение 24 часов. Вопрос в том, какой ценой и кто будет ее платить. Я не имею в виду, что его идея — заставить нас платить."

Но, по словам президента, если Трамп хочет закончить войну через 24 часа, "простым вариантом будет подтолкнуть нас платить".

"Потому что понятно, как это сделать. Это, конечно, просто остановиться и отдать, и забыть, без санкций, без ничего. Путин заберет территории, Путин создаст победу для своего общества, для мира — и все. Никто не сядет в ничего не будет, никакой ответственности, ни одного трибунала, ничего, ноль. Да, это очень простой путь, но мы никогда на это не пойдем, никогда.

Окончание войны и цены на нефть

В конце концов в сентябре этого года Трамп назвал еще один способ, которым он хочет закончить войну в Украине. Об этом говорилось в его выступлении в Нью-Йоркском экономическом клубе 5 сентября, полностью приводящего издание The Singju Post. По его словам, он сможет закончить войну в Украине еще до официального вступления в должность — согласно регламенту, инаугурация должна состояться 20 января.

“Если мы победим [на выборах президента], я верю, что смогу решить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступит в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная война. И в Украине убивают гораздо больше людей, чем вы себе представляете.

В конце концов, политик раскрыл свой план завершения войны, заключающийся в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или более в течение 12 месяцев после вступления в должность.

"Путин не сможет воевать с нефтью по $40."

Трамп неоднократно заявлял о способности быстро обеспечить мир при возвращении на пост президента. И повсюду фигурировал один срок – 24 часа.

"Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: [Владимиру] Путину и [Владимиру] Зеленскому... Мы заключим соглашение в течение 24 часов."

Невыгодное соглашение

Ряд высказываний республиканского лидера свидетельствуют о том, что он может давить на Украину согласиться на невыгодное соглашение, например, лишив ВСУ военной поддержки. Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венс в сентябре заявлял, что в план Трампа по окончании войны в Украине входит укрепленная демилитаризованная зона по нынешней линии разграничения. Он также утверждал, что Киев должен пойти на уступки.

"Я думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно таким же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризированная зона.

По его словам, в этом случае Украина сохранит свой суверенитет.

"Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты."

Сам Трамп о таком конце войны в Украине не говорил. Однако 6 ноября, в тот день, когда второй раз стал президентом, сказал, что больше никаких войн во время его каденции не будет. Трамп подчеркнул, что собирается остановить войны. К слову, глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что победа Трампа повышает шансы окончания войны в Украине мирным путем.

Напомним, 5 ноября прошли выборы следующего президента США. На эту должность претендовали вице-президент страны Камала Гаррис и экспрезидент Дональд Трамп. И, похоже, именно он станет первым президентом, который будет работать два непоследовательных срока после Гровера Кливленда в 1892 году.

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