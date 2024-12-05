"Как ты получился": боец узнал, что у него есть сын, только через 2,5 года – когда вернулся из плена

После возвращения из плена боец познакомился с сыном, о рождении которого он не знал.

Два с половиной года провел в плену, а когда вернулся домой, узнал, что у него есть сын – история морского пехотинца Андрея Тураса, который в начале полномасштабного вторжения защищал Мариуполь и там попал в плен. Мужчина прошел пытки российских застенков, а в сентябре вернулся на родную землю.

Так, какая она, жизнь после плена, и удается ли привыкнуть к новой роли отца, говорится в сюжете ТСН.

Андрей все время, прошедшее по возвращении из плена, а это два с половиной месяца, проходит реабилитацию.

"Психологически немного лучше, чем было, я сейчас занимаюсь с психологом. Что касается физического состояния, то у меня нашли 3 перелома правой ноги, смещенные почки, постоянные головные боли. Эти все удары по голове знаете дает свое", – рассказывает морпех.

Офицер 36 бригады морской пехоты в плену был два с половиной года. Признается, пока не может привыкнуть к тому, что может свободно передвигаться, вволю смотреть на небо, вдыхать украинский воздух и проводить время с самыми родными.

"Там же постоянно нужно было в изогнутом положении передвигаться. И даже привычка еще осталась так ходить. Каждый день или через день или раз в три дня в течение этого всего периода: выводят, бьют вышибающие шокеры, молотки и кувалды, гвозди. Что еще не назвал, тапики. Я понемногу приспосабливаюсь, но на самом деле тяжело", – говорит Андрей Турас.

Прежде всего Андрей упоминает о сыне. О том, что он стал отцом, он узнал только во время обмена 14 сентября, когда Леону было уже почти 2 года. Съемочная группа ТСН стала свидетелями их первой встречи – тогда малыш непрерывно бегал вокруг, а Андрей растерянно на него смотрел и боялся подойти, потому что ждал обследования врачей.

По возвращении из плена боец знакомится с сыном, о рождении которого он не знал. "Леончик, как ты получился, скажи мне", – говорит отец.

А впервые прижать и взять на руки родного ребенка смог уже позже, когда убедился, что после плена нет инфекции.

"Это было так нежно и радостно и смешно, потому что он не мог нормально взять Леона на руки, потому что ему не было удобно, но он быстро с ним нашел конект и удивительно что Леон сразу пошел на руки к нему, потому что он не идет на руки к чужим людям. Как будто не было этого периода в 2 с половиной года, словно просто он где-то на выходные уехал", – рассказывает жена Андрея, старшая боевой медик 36 ОМБРП Елена Турас.

О том, что они ждут ребенка, жена Елена писала письма, которые терялись в российской тюрьме. Она сама – боевой медик, служила в одной бригаде вместе с Андреем в Мариуполе. Также попала в плен, но ее отпустили во время первого обмена. О беременности, говорит, узнала только дома.

"Когда мне врач сказал, что у меня уже 12 неделя беременности на момент обмена, мне стало очень жаль своего ребенка, что он вместе со мной переживал все эти условия – недоедание и все эти издевательства. Я очень хотела мужчине сказать эту новость, он очень хотел детей и очень было досадно, что он этого не знает", – рассказывает Елена Турас.

"Я о сыне мечтал еще до начала полномасштабной войны. Мы это с Леночкой уже обдумывали. Мы хотели купить себе дом чтобы родить ребеночка и привести его в свое, а из-за войны мы остались без ничего, остались только с мечтами. Ну первая мечта осуществилась", – добавляет Андрей.

Пока они живут у родителей Андрея на Черниговщине. Родной дом Елены на Херсонщине, сейчас под оккупацией. Свекры поддерживали ее во время беременности и в первый год после рождения Леона. Вместе ждали Андрей и вместе радовались его возвращению.

Теперь в этом доме не утихает детский смех. А малыш Леон сам того не осознавая, стал настоящим чудом и помог взрослым пережить нелегкие времена. В больнице Андрею предстоит провести еще не одну неделю. Иногда его отпускают домой, и семья Турасов собирается вместе и каждый раз и загадывает только одно желание – чтобы закончилась война.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Как ты получился, скажи мне? А ну поцелуй папу! Офицер вернулся домой из плин и обомлел! СЮРПРИЗ!

Ранее сообщалось, что в российском плену умер защитник Мариуполя, которого год назад дочь узнала на судилище.

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