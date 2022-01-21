Как уберечься от коронавируса: Светлана Гук дала практические советы

По-прежнему в группе риска находятся пациенты старше 60 лет, имеющие тяжелые сопутствующие хронические заболевания, люди с повышенной массой тела.

Уберечься от "Омикрона", как и от других штаммов коронавируса и вообще вирусных инфекций, можно следующим образом:

не ходить по возможности в места скопления людей;

надевать чистые маски;

вакцинироваться, если еще не болели.

Об этом в блиц-интервью ТСН.ua рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания" Светлана Гук.

"А главное – обращайтесь к врачу, как только заболели, когда есть смысл назначить противовирусную терапию и пройти заболевание в легкой форме. Не затягивайте к моменту возможных осложнений", – добавила Гук.

Пульмонолог отметила, что по-прежнему в группе риска находятся пациенты старше 60 лет, имеющие тяжелые сопутствующие хронические заболевания, люди с повышенной массой тела.

Ранее Светлана Гук спрогнозировала, сколько будет продолжаться пик коронавирусной болезни.

Кроме того, врач назвала основные симптомы "Омикрона".

"Что мне бросается в глаза – поражение верхних дыхательных путей, насморк, сильная боль в горле. Пока не видела желудочно-кишечных расстройств (в случае заражения "Омикроном" – ред.). Но, в целом, симптомы могут составлять разную клиническую мозаику", – отметила она.

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