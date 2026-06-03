Как уберечься во время атак РФ по Украине: Жданов назвал самый безопасный сценарий

Олег Жданов / © ТСН

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Во время ночных ракетных атак украинцам не следует выбегать из многоэтажек в момент взрывов. Безопаснее сначала переждать первую волну в квартире, воспользовавшись правилом двух стен, а потом уже направляться к укрытию.

Такой совет дал военный эксперт Олег Жданов после трагедии в Киеве, где женщина, ведущая детей, погибла у входа в укрытие во время баллистической атаки.

Почему не стоит выключать воздушную тревогу ночью

Жданов призвал украинцев не выключать применение воздушной тревоги даже во время сна. По его словам, уведомления должны работать как будильник, чтобы человек имел время среагировать до начала атаки.

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Эксперт подчеркнул, что в условиях войны приходится выбирать между комфортом и безопасностью.

«Нужно не выключать приложение воздушной тревоги, чтобы он работал как будильник. Здесь нужно выбирать — либо непрерывный сон, либо безопасность», — подчеркнул он.

Что делать, если проснулись уже от взрывов

Как объяснил Жданов, если человек проснулся уже во время атаки, не следует сразу выбегать из дома. Прежде всего, нужно оценить ситуацию и понять, что происходит.

По словам эксперта, информацию о направлении движения ракет можно отслеживать в Telegram каналах. На первое время безопаснее воспользоваться правилом двух стен и переждать наиболее опасный момент.

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«Можно на время укрыться в более безопасном месте, даже правило двух стен применить. А уже между ракетными волнами бежать в бомбоубежище, а не когда летают ракеты и взрываются вокруг», — пояснил Жданов.

Почему важно не паниковать

Эксперт предположил, что трагедия в Киеве могла произойти из-за паники и желания матери как можно скорее спасти детей.

В то же время Жданов подчеркнул, что даже в экстренных ситуациях важно сохранять холодный ум и действовать взвешенно.

«Я понимаю, что она, пожалуй, больше всего волновалась о детях. Но в экстренных ситуациях важно сохранять холодный ум и расчет», — говорит он.

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