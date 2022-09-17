Как удержать от нападения оккупантов освобожденную Харьковщину: ответ эксперта

Контрнаступление ВСУ застало российские войска врасплох. Украинская армия продвигается сразу по двум направлениям — Херсонская область и Харьковская. Военные смогли освободить более 1000 квадратных километров украинской земли с начала осени.

Военный эксперт рассказал, нужно ли держать украинские войска на границе Харьковской области с РФ.

"Так или иначе, некоторая часть наших ресурсов, именно из харьковского плацдарма, она будет передислоцирована к более выгодным направлениям. Все зависит от того, какие планы у Генштаба ВСУ. За счет освобождения Харьковщины мы можем увеличивать спецоперации по деоккупации как Луганской, так и Донецкой областей. Вопрос в другом – какое направление будет эффективным. Поэтому этот потенциал может остаться на левом берегу. Именно с границы северо-восточной части Луганщины присутствуют подразделения российских оккупационных войск", — сказал он.

Напомним, в конце августа украинская армия пошла в контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях. Сначала Вооруженные силы приступили к операции на южном направлении, а через несколько дней украинские защитники прорвали оборону врага на Харьковском направлении.

Карта боев по состоянию на 9 июля: больше всего страдают Харьковщина и Славянское направление

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