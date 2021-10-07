Как ухаживать за непослушными волосами осенью — советы специалистов

Как в погоне за красотой не испортить их еще больше и стоит ли делать новомодную процедуру "редких волос", — рассказали специалисты.

Тусклое, непослушные, с секущимися кончиками и быстро пачкается, а самое обидное, что выпадает пучками. Осенью наши волосы требует тщательного ухода. Чтобы оздоровить его, женщины пользуются сделанными собственноручно масками и посещают профессиональные салоны.

Как в погоне за красотой не испортить их еще более и стоит ли делать новомодную процедуру "редких волос" — в сюжете ТСН.19: 30.

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Ирина красуется перед зеркалом, расчесывая волосы. Оно у женщины длинные и густые — 122 см от корней и от лица — 130 см. Моет свою гордость женщина раз в неделю. Для поддержания красоты и прочности волос женщина периодически делает маски. Это маски с порошка бесцветной хны, а также — мыльных орехов. Их Ирина смешивает и заливает теплой водой, а еще добавляет масло — льняное, оливковое холодного отжима или конопляное. Для лучшего эффекта смесь обогащает витаминами и намазывает на сухие волосы по всей длине. Затем надевает специальную шапочку и окутывает полотенцем. Так ходит от получаса до времени.

Однако специалисты не советуют делать такие маски.

Трихолог Денис Силенко чрезмерное заохоплення женщин домашними масками не поддерживает. Он уверяет, что отдельные их компоненты могут вызвать аллергические реакции и дерматит. Некоторые бьюти-процедуры вообще называет экзекуциями.

"Некоторые источники рекомендуют использовать маски или ополаскивать уксусом — ето будет серьезный ожог. Поэтому, однозначно, не рекомендуем", — говорит трихолог.

Зато объясняет: осенью волосы становятся более ломкими и выпадают интенсивнее. Сразу поэтому паниковать не стоит. Если летом в среднем за день выпадает 50-70 волос, то осенью эта цифра увеличивается до 120-ти. Но активнее сыпаться волосы могут, в частности, после коронавируса, из-за недостатка витаминов и ослабление иммунитета.

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Как остановить процесс выпадения волос без риска

Врач говорит, если волосы очень запущены, то поможет процедура трихоскопия. Если же не слишком, улучшить состояние шевелюры могут и в салоне красоты.

Это Екатерина и арт-стилист Сергей Бураков. Он выносит вердикт: она за своими косами неправильно ухаживает. Поэтому предлагает комплексный уход. Екатерине очищают кожу головы и моют волосы несколькими различными шампунями. А еще наносят специальные средства для оздоровления. Но для поддержания эффекта Екатерина должно заботиться о волосах еще и дома. В частности, мастер советует обязательно пользоваться скрабами для кожи головы — раз в неделю. Шампуни, говорит, нужно обязательно подбирать в соответствии с типом кожи головы и волос. И не пользоваться средствами, где шампунь совмещенный с кондиционером, бальзамом или маской.

Екатерина еще и спрашивает, стоит ли ей делать процедуру "редких волос".

"Это — новый тренд в индустрии красоты. Косы настолько гладкие и блестящие, что даже ослепляют", — говорит арт-стилист. Он уверяет, что это лишь маркетинговый ход.

Напоследок мастер Екатерине советует мыть голову не в горячей, а теплой воде. Тогда волосы жирнитымуть не так быстро и меньше будут сыпаться.

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