Как Украина будет встречать 24 февраля 2023 года: Жданов сделал военный прогноз на полгода

Олег Жданов сделал военный прогноз на следующие полгода и рассказал, от чего будет зависеть то, как украинцы встретят 24 февраля 2023 года.

Что будет через полгода и как Украина будет встречать 24 февраля 2023 года — зависит от поставок необходимого ВСУ оружия и на 100% от стран-партнеров.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Я сейчас стараюсь не привязываться к датам. Скажу, что если коллективный Запад, все равно сделавший ставку на Украину, и большинство стран понимает, что надо ослабить Российскую Федерацию в смысле международной угрозы, которую она сегодня представляет для всего цивилизованного мира, то если они предоставят нам необходимое количество оружия, то окончание горячей фазы войны можно будет осуществить через несколько месяцев. Это может быть 3, 4 или 5 месяцев", — сказал он.

В дальнейшем, по словам Жданова, нужно будет урегулировать войну с учетом политической и экономической ситуации в России, которые сложатся на этот период. Урегулирование может быть силовым путем, военно-дипломатическим или дипломатическим.

Жданов объяснил, что называть конкретные даты в прогнозировании не берется, ведь Украина до

"Последняя, или очередная надежда (здесь даже трудно определиться в этом вопросе) - это или сентябрь, или начало октября, когда заработает ленд-лиз, на который мы возлагаем такие большие надежды. Поэтому, как мы встретим 24 февраля 2023 года, — на 100% зависит от наших стран-партнеров", – резюмировал эксперт.

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