Как Украина готовится к "сюрпризам" на 24 февраля: в Воздушных силах рассказали

По словам Игната, для защитников украинского неба не имеет значения, какая дата. Наша авиация готова постоянно.
Украина усиленно готовится к возможным "сюрпризам" от России к годовщине полномасштабной войны.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.
"Безусловно, усиление в воздушном пространстве идет, независимо от того, какой сейчас период. Армия постоянно получает новые образцы вооружения. Это не происходит одномоментно, как бы нам этого не хотелось. Ведь партнеры делают постепенные шаги для того, чтобы придоставлять Украине тот или иной вид вооружения и постоянно поднимая уровень этого вооружения. Все ожидают самолеты. Это нам очень нужно. Средства противовоздушной обороны безусловно тоже будут поступать", — отметил Игнат.
Он подчеркнул, что для защитников неба не имеет значения, какова дата. Наша авиация готова постоянно.
"Пункты управления, командные и мобильные бригады, все воздушные силы обороны в готовности 24/7. Мы видим, что противник может наносить удары не прогнозируемо, как это произошло ночью ракетами "Калибр". Все привыкли к стандартным ударам — ночью "шахиды", утром ракеты. Возможно, что-то будет изменено в стратегии нанесения ударов, ведь в отношении критической инфраструктуры Украины, к счастью, враг не смог воплотить свои коварные планы, чтобы загнать нашу страну в полный блекаут", — сказал спикер Воздушных сил.
Игнат напомнил, что вчера премьер Италии во время визита в Украину тоже заверила, что будут передавать системы SAMP/T.
"Наши зенитчики учатся и, видимо, с учебы вернутся не с пустыми руками. Поэтому эти системы будут усиливать не только наше воздушное пространство против аэродинамических целей, но и против баллистических. Скорее всего, хотелось бы видеть их в строю воздушных сил", — отметил он.
Годовщина вторжения: что задумала РФ
Ранее военный эксперт Павел Нарожный предупредил, что на этой неделе следует ожидать ужесточения провокаций со стороны РФ.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также призвал украинцев в ближайшие дни быть готовыми к частым сигналам воздушной тревоги, вероятным атакам дронами и ракетами.
Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что украинцев, скорее всего, ожидают массированные ракетные удары, но не 23 – 24 февраля, а несколько позже.
Нардеп Федор Вениславский отметил, что россиянам нужно компенсировать "хилое" послание Путина, поэтому предупредил об опасности 23-24 февраля.
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