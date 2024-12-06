Как Украина потеряла важное вооружение: на чем настаивали США и Россия и циничное заявление Путина

Украина отдала ядерное оружие без гарантий от Запада, а Путин заявил, что он ничего не будет выполнять.

5 декабря исполнилось 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума. Документ, по которому Украина должна была бы получить защиту от государств-гарантов за отказ от ядерного оружия. Но в реальности один из гарантов Россия на Украину напала. А другие страны заявили, что не имеют механизмов, как сдержать эту агрессию.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

"Будапештский меморандум": как это было

С распадом СССР Украина унаследовала третий в мире арсенал ядерного оружия: 176 межконтинентальных баллистических ракет, более 4 тысяч ядерных боезарядов и 103 стратегических бомбардировщика различных модификаций. Но сразу после провозглашения Независимости в Верховной Раде Украины заговорили о постепенном отказе от ядерного оружия.

Юрий Костенко тогда в парламенте возглавлял рабочую группу по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Говорит, ядерным оружием Украина не управляла - все ключи и коды остались в Москве. А вот тактическое оружие небольшой дальности поражения, было полностью в руках украинцев. И его Россия еще в 1991 году начала вывозить к себе, на уничтожение. Это якобы происходило на основании соглашений, которые заключили еще в советское время. Но документ вызвал немало сомнений, как и то, что Россия планирует делать с оружием.

Юрий Костенко

В украинском парламенте было сразу несколько видений, что делать с ядерным оружием: оставить, отказаться или управлять совместно с Россией. Последний вариант был слишком рискованным. Обслуживание - слишком дорогим для молодой страны. С другой стороны - на Украину давила Америка. Там хорошо помнили "Холодную войну" с СССР и всячески пытались склонить уже независимые страны к разоружению.

В 1993 году к власти приходит демократ Билл Клинтон. Советник президента по нацбезопасности Энтони Лейк в докладной записке Клинтону писал - ядерное разоружение может стать его "коронным достижением". Клинтон обещает Украине - компенсации стоимости ядерных боеголовок, предлагает свою помощь в стабилизации экономики, сотрудничество в сфере безопасности.

Впоследствии Клинтон, Ельцин и Кравчук в Москве подпишут трехстороннее соглашение о вывозе из Украины всего ядерного оружия. Но "безъядерной" Украина станет уже при Леониде Кучме.

5 декабря 1994 года президенты Леонид Кучма, Билл Клинтон, Борис Ельцин и премьер-министр Джон Мейджер подписали Будапештский меморандум. Через два года к нему присоединятся еще и Франция и Китай. В Меморандуме ядерные державы, включая Америку и Россию, в обмен на ядерное оружие Киеву обещали предоставить гарантии безопасности. Впрочем такая формулировка звучала только в украинской и российской копии документа.

Что говорят эксперты

"Наши западные партнеры считают, что это было что-то вроде декларации, поскольку в английском варианте там были заверения, а это в украинском варианте были гарантии, а это разные вещи", - говорит международный эксперт Александр Хара.

Как позже в своей книге вспоминал бывший посол США в Украине Стифен Пфайфер - Америка умышленно не хотела полноценного соглашения. Потому что меморандум не надо было утверждать в Сенате. Он также давал Соединенным Штатам избежать ответственности и не предусматривал прямой защиты. И что такой защиты не будет стало понятно уже через 9 лет.

"Это был 2003 год, операция Российской Федерации в Керченском проливе, они хотели захватить косу Тузла, для того, чтобы перехватить контроль над Керченским проливом, а также заблокировать фактически Азовское море для третьих стран, что им удалось, когда мы подписали в 2004 году соглашение о совместном использовании Азовского моря", - говорит международный эксперт Александр Хара.

И тогда наши партнеры ничего фактически не сделали.

Текст меморандума

Какие последствия этого меморандума

Что меморандум действительно "мертвый" позже докажет и ситуация с Крымом. Россияне, которые были одним из гарантов, захватили его без каких-либо серьезных для себя последствий. Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Но в Вашингтоне и Лондоне заявили: в Будапештском меморандуме отсутствует механизм выполнения этих «гарантий». А Путин заявлял - он этот документ не подписывал, поэтому с ним не соглашается.

В конце концов - такая слабая позиция гарантов и всего сообщества привела к полномасштабному вторжению уже в 2022-м. Миллиарды убытков, оккупированные территории, миллионы беженцев и десятки тысяч погибших украинцев. И хотя в этой войне Украина получила от гарантов финансовую и военную помощь, но точно не в рамках меморандума. К тому же - останавливать Россию все равно украинцы вынуждены собственными силами.

В 30 годовщину подписания Будапештского меморандума в МИД заявили: теперь Украина больше не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО. Потому что слишком дорогую цену заплатила за свой отказ от ядерного оружия и теперь знает цену "гарантиям" и "заверениям".

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