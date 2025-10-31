Как Украина уничтожила "Орешник" и "Путин в Покровске": эксклюзивные подробности ТСН

Владимир Зеленький / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский и СБУ впервые рассказали о ликвидации «Орешника» на Капустином Яру в России. Произошло это летом 2023 года.

По словам Зеленского, всего у россиян была возможность осуществить три выстрела, один из которых они использовали. Глава Службы внешней разведки добавил, что Россия сейчас способна производить до шести таких ракет ежегодно. А в ближайшее время россияне планируют разместить «Орешник» в Беларуси. Дальность его полета — до 5 тысяч километров.

Санкции против РФ

«За круглым столом, с кофе, кипами документов, картами и журналистами, которые могут выкрикивать вопросы. В Офисе президента состоялся неформальный брифинг. Президент собрал главу СБУ и внешней разведки, министра иностранных дел и уполномоченного президента по санкционной политике», — говорит корреспондентка ТСН.

20 ноября начнут действовать новые американские санкции против России. В перечень попали крупнейшие нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть». Зеленский надеется, что в результате этого за год россияне потеряют 50 млрд долларов. А в 2026 году, а дефицит бюджета страны-агрессора может вырасти до 100 млрд долларов.

«Канада, Австралия, Великобритания, Япония, ЕС. Вот эти ключевые наши партнеры, которые уменьшили максимум или вплоть до нуля импорт с Российской Федерацией», — говорит президент.

Зеленский напоминает — самым большим помощником России в войне остается Китай. Удалось ли Трампу повлиять на Си во время личной встречи 30 октября, украинский президент говорит, пока неизвестно.

По оценкам экспертов, сейчас экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения. И причина не только в западных санкциях: «Нравится возможность связывать кинетические санкции с классическими санкциями. Имею в виду то, что нанося удары по объектам критической презентатуры Российской Федерации, они же потом должны ремонтировать определенные объекты».



О влиянии таких дальнобойных атак докладывает глава Службы безопасности Василий Малюк: «Если брать с начала года, это почти 160 успешных поражений объектов нефтедобычи и нефтепереработки. Если брать за сентябрь и октябрь текущего года, это 20 объектов. Среди них 6 НПЗ, 2 нефтяных терминала, 3 нефтебазы и 9 нефтеперекачивающих станций».

Уничтожение «Орешника»

Но не санкциями едиными, Президент и СБУ едва ли не впервые публично говорят об уничтожении одной из трех российских ракет «Орешник» Оказывается, произошло это еще летом 2023 года на территории Капустиного Яра. Еще один «Орешник» Россия уже использовала. Так что остался — еще один. Радиус действия ракеты — 5 с половиной тысяч километров.

Из-за высокой скорости и траектории ракета является сложной для перехвата даже современными системами ПВО. Василий Малюк рассказывает ТСН о деталях операции.

«Уничтожение было стопроцентное, это была очень успешная операция, но она на тот момент никоим образом не афишировалась, об этом докладывалось исключительно Верховному главнокомандующему президенту Украины, а также об этом знали несколько президентов других стран. Мы это все провели довольно успешно, было 100% подтверждение. Это было в тот момент, когда название „Орешник“ еще, в принципе, никто в широкой общественности не знал, не использовал, и россияне в то время особо им еще не угрожали. Если я не ошибаюсь, это было у нас летом, позапрошлым летом провели мы эту успешную операцию»

Битва за Покровск

Между тем, есть то, что сейчас беспокоит военных и гражданских больше всего — переменчивая линия боевых столкновений — речь о Покровске. Президент говорит, что битва за этот город продолжается, россиян, которые заходят в город уничтожают, окружения нет. А планы Путина приехать в Покровск Зеленский саркастически приветствует.

«Говорит Путин, что он поедет в Покровск. Да за любки, если он приедет в Покровск. Все будут аплодировать. Мы понимаем, чем все закончится», — сказал он.

