Как Украина уничтожила свой последний Ту-22м3 ради мира на планете: шокирующее признание военного

Эксперт рассказал, что бы изменилось на фронте, если бы у нас были собственные бомбардировщики.

В Сети публикуют печальное историческое фото: ровно 19 лет назад (27 января 2006) Украина уничтожила свой последний бомбардировщик дальней авиации Ту-22м3, как тогда говорили: ради мира на планете.

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, помнят ли военные об этом печальном факте и как наличие такого типа бомбардировщика могло бы нам помочь в войне с Россией.

Легкомысленный подход

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что не летчик, но служил в соприкасающихся войсках – силах противовоздушной обороны. А уничтожение последнего бомбардировщика всеми военными воспринималось тогда с грустью и осознанием очевидного и резкого снижения нашего военного потенциала.

"В разное время я возглавлял бригаду, полк и воинские части, которые имели на вооружении ракеты с ядерными боеголовками. Я хорошо понимал насколько нам нужны, а тем более важны и ракеты, и самолеты дальней и стратегической авиации, это мощное оружие. Но тогда, к сожалению, победил легкомысленный подход к этой теме со стороны нашего высшего политического руководства страны, а вот в отношении военных, они хорошо понимали, что с уничтожением таких самолетов теряет Украина. Политическое руководство, к сожалению, не учитывало ни текущую ситуацию, ни данные нашей разведки, которая информировала о важности самолетов, которые забирают у Украины для уничтожения", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Уничтожение последнего украинского бомбардировщика Ту-22м3/Фото: социальные сети

С ужасом наблюдали за уничтожением самолетов

Генерал-лейтенант напоминает, как ему лично приходилось отправлять ядерные боеголовки в РФ. И добавляет, что это делалось с большой грустью и тревогой.

"Мы отвечали за эти ядерные боеголовки и отдавали их лично под роспись. На каждую был отдельный журнал, мы следили за их хранением и состоянием до момента передачи. Я знаю коллег летчиков, которые с ужасом наблюдали за уничтожением стратегических бомбардировщиков. У нас просто забирали и уничтожали чрезвычайно мощное оружие. А самое печальное то, что нам объясняли тогда, что все это делается "ради" мира". Сейчас все украинцы увидели, чем это реально обернулось для Украины. Думаю, надо признать, что такие действия были страшной ошибкой нашего политического руководства на тот момент", – рассказывает Игорь Романенко.

Кстати, это произошло в Полтаве.

Уничтожение последнего украинского бомбардировщика Ту-22м3/Фото: Анатолий Улицкий, "Вечерняя Полтава"

Вот уникальные кадры уже разрезанного украинского бомбардировщика дальней авиации.

Уничтожение последнего украинского бомбардировщика Ту-22м3/Фото: Анатолий Улицкий, "Вечерняя Полтава"

Давление со стороны партнеров и России

Эксперт добавляет, что тогда ощущалось давление и определенное подталкивание относительно уничтожения мощного вооружения со стороны наших союзников. А особенно со стороны России, которая на тот момент не казалась таким явным врагом, хотя наша разведка неоднократно докладывала об амбициях россиян относительно захвата Украины.

"Исходя из этого горького опыта, нам нужно иметь в виду важность реформ в армии, которые нам обязательно нужно внедрять, а на будущее мы должны обязательно учитывать этот негативный опыт и ужасные последствия после того, как мы передали это вооружение РФ или же порезали на металлолом. Должны не повторять такие ошибки, а наоборот наращивать свой военный потенциал", – отмечает военный эксперт.

Если бы Ту-22м3 остались украинскими

Мы поинтересовались у генерал-лейтенанта, если бы мы имели сейчас на вооружении хотя бы один Ту-22м3, как это изменило бы ситуацию на фронте?

Эксперт объясняет, что у нас было много надежд на истребители F-16. Но их наши союзники предоставили с задержкой в год. В итоге мы получили устаревший и дешевый вариант с авиационным вооружением, которое может выполнять только функции противовоздушной обороны, а вот бить ракетами "воздух-земля" по носителям и складам с управляемыми авиационными бомбами F-16 не могут.

"Если бы мы имели Ту-22м3, то могли бы эффективно уничтожать возможности российских войск. Например, в применении ракет и управляемых авиационных бомб. Потому что этот бомбардировщик может нести на борту хоть и устаревшие, но гиперзвуковые ракеты Х-22. Их очень тяжело уничтожать. А мы передавали россиянам как бомбардировщики, так и эти ракеты. Будь у нас на вооружении упомянутые бомбардировщики, мы могли бы наносить удары, что значительно улучшило бы ситуацию на фронте. К сожалению, сейчас враг активно использует на востоке управляемые авиационные бомбы, и мы не можем эффективно защитить от них нашу пехоту. Именно поэтому россияне продолжают наступление уже второй год", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, когда французские истребители Mirage прибудут в Украину: авиационный эксперт дал обнадеживающий ответ.

Упал российский бомбардировщик Ту-22М3! К сожалению, без вмешательства ВСУ

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