Как украинцы отреагировали на запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов: видео

Через три месяца так называемые "маечки" должны исчезнуть с полок супермаркетов.

С пятницы, 10 декабря, в Украине начал действовать запрет бесплатного распространения почти всех пластиковых пакетов, за исключением биоразлагаемых, а также сумок для рыбы, мяса, молочки или крупы. Через три месяца так называемые "маечки" вообще должны исчезнуть из супермаркетов.

О том, как к этому отнеслись украинские покупатели, шла речь в ТСН.Тиждень.

Кассир Сергей уверяет, что с начала запрета покупатели действительно стали брать меньше пакетиков. "Это все же мусор, который длительное время разлагается, поэтому идея правильная", — считает экономистка Елена.

А вот частная предпринимательница Татьяна возмущена нововведением. "Я должна взвесить человеку мандарины, взешиваю килограмм... мне ему в руки дать, или в шапку, или куда? Пусть остаются эти кульки", — говорит женщина.

Ее мнение разделяет владелица собаки Ирина, которая грозится не убирать за любимцем, если ей запретят пользоваться пластиковыми пакетами: "Понимаете, когда я вставляю руку в пластиковый пакет – я убираю. Это удобно и для меня, и для собаки, и для газона. А бумажный пакет – чтобы я выпачкалась?!"

А вот пенсионерка Надежда уверена, что пластиковые пакеты изначально не нужно было вводить. "А теперь, когда их слишком много, они только надумали", — отмечает она.

Преподавательница английского языка Шейна рассказывает, что видела своими глазами, как двое пенсионеров по привычке набирали в пакеты овощи, фрукты и молоко. "Я сказала им, что пакеты платные, и они сразу все вернули (...) У меня душа болит", — поделилась она.

Потребители действительно реагируют по-разному, отмечает журналистка Ирина. "Сегодня их опрашивала и большинство сказали, что это очень неудобно, супер-неудобно им", — добавила она.

Подробнее смотрите в видеоролике:

Запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов – как восприняли покупатели | Новости недели

Напомним, что 1 июня 2021 года Верховная Рада запретила использование на территории Украины пластиковых пакетов, распространение которых вскоре сможет обернуться штрафом от 1,7 до 3,4 тысячи гривен, а повторное нарушение — от 3,4 до 8,5 тысячи гривен.

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