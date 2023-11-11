Как Украине сохранить помощь США: три варианта развития событий, которые не обязательно о полной победе

Существует как минимум три варианта развития событий. Но вряд ли Киеву стоит надеяться, что до 17 ноября, когда истекает дедлайн принятия Конгрессом США бюджета на 2024 год, американские законодатели проголосуют и помощь Украине.

На Западе снова звучат заявления о длительной войне России против Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз сказал, что нужно быть готовыми к долгому пути. Канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявил, что война может длиться очень долго, добавив, что это не повод для пессимизма. Чего не скажешь о президенте Чехии Петре Павеле, который считает, что переговоры между Киевом и Москвой могут начаться уже в 2024 году, потому что Украина вряд ли получит военное преимущество, а время скорее играет в пользу России.

По данным эстонской разведки, российские оккупационные силы завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях, атакуя на линии Авдеевка-Марьинка и Купянск-Сватово. Хоть украинская оборона мужественно держит удар, не исключается захват Авдеевки, если враг продолжит перебрасывать туда свои значительные силы. В то же время британская разведка констатирует, что Россия теряет способность удерживать базовую оборону на своей огромной территории, перекидывая ЗРК из отдаленных регионов, так как на прошлой неделе потеряла четыре С-400.

По информации Bloomberg, до марта 2024 года ЕС не сможет передать Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов (на сегодня Киев получил лишь 30%), Россия нарастила собственное производство и на 2024 год планирует выйти на около 2 млн снарядов в дополнение к поставкам из Северной Кореи. Пентагон уже вынужден ограничивать объем военной помощи Украине, потому что имеет в запасе всего $1 млрд, а Конгресс так и не выделил деньги на помощь Украине на 2024 год.

Между тем, 17 ноября истекает дедлайн, отведенный американским законодателям на принятие федерального бюджета на 2024 год, иначе "шатдаун" – остановка работы всех госучреждений. Успеет ли Конгресс США принять бюджет, и будет ли там предусмотрена помощь Украине, против чего категорически выступают трамписты? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Трамписты против всех: помощи Украине быть, но позже

Политический предвыборный кризис в Америке не утихает. Еще в конце сентября Палата представителей Конгресса США одобрила временную бюджетную резолюцию на 45 дней во избежание "шатдауна". Помощь Украине там предусмотрена не была. Тем не менее, все надеялись, что до 17 ноября демократам и республиканцам удастся договориться. Ведь в заложниках оказалась не только Украина, но и американский бюджет. Если его не примут, федеральные служащие пойдут в вынужденные отпуска, прекратится функционирование соцпрограмм, а более 2 млн. военнослужащих не будут получать зарплату.

Дошло даже до отставки спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, который не смог выполнить требования трампистов (их в рядах республиканцев 20-25 человек). Именно они продолжают выступать за прекращение дальнейшей помощи Украине, иногда связывая это с требованиями, которые просто невозможно выполнить. После обострения событий на Ближнем Востоке и начала войны Израиля против ХАМАСа, когда Палата представителей уже получила нового спикера из рядов трампистов Майка Джонсона, Администрация Байдена предложила объединить помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также усиление безопасности на границе с Мексикой на $106 млрд.

Палата представителей проголосовала отдельный законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд, который уже заблокировал Сенат, где у демократов большинство. Однако, даже если бы он прошел, вряд ли этот закон вступил в силу, ведь президент Байден пообещал его ветировать. И чем ближе к делайну, который всплывает 17 ноября, когда законодатели должны принять федеральный бюджет на следующий год, тем больше у американских СМИ появляется заголовков о все же возможном правительственном "шатдауне", хотя Майк Джонсон и призывает ему "довериться", ибо он "имеет план "выхода из кризиса", который представят через несколько дней.

Кажется, что Конгресс в тупике. И так выглядит, что до 17 ноября, если законодателям удастся принять федеральный бюджет на следующий год, денег для Киева там предусмотрено не будет. Однако не следует думать, что помощь Украине со стороны США вообще прекратится. За ее продолжение есть большинство голосов в Палате представителей и Сенате. Главная проблема – как ее проголосовать: отдельно или в пакете с другими вопросами. Республиканцы настаивают на соединении помощи Украины с деньгами на укрепление границы с Мексикой в одном пакете. Помощь Израилю предлагают вынести отдельно, как и по Тайваню, против чего категорически настроены демократы.

Горячие дебаты: законодатели ссорятся или поддерживать Украину

На третьих дебатах номинантов в кандидаты в президенты от Республиканской партии в Майами 9 ноября было жарко. Обсуждали преимущественно внешнюю политику, что необычно для США и такого рода собраний, где фокусируются преимущественно на волнующих именно американцев и их кошелек темах. В отличие от республиканца Вивека Рамасвани, который назвал Украину недемократической, приправив это "процветанием нацизма" (за что его штаб пришлось потом оправдываться – ред.), другие очень осторожно, но преимущественно были на стороне Украины.

Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Гейли высказалась за дальнейшую поддержку Украины, но не деньгами, а оружием. Губернатор Флориды Рон Десантис считает, что именно европейские страны должны увеличить свою помощь Украине, однако положить конец этой войне все же стоит (но Десантис не говорит как – ред.). Только сенатор Тим Скотт заявил, что США должны и дальше поддерживать Украину, потому что это их жизненно важный интерес. Дональд Трамп, обещающий закончить полномасштабную войну России против Украины за 24 часа, участия в дебатах не принимал. Хотя именно он считается основным кандидатом от Республиканской партии на выборах в ноябре 2024 года, если суд не признает его виновным по многочисленным статьям обвинения, и его не отстранят от предвыборной гонки.

Горячее на этой неделе было и в Конгрессе, где за ссорами по бюджету мало кто заметил слушания по поводу нацинтересов США с участием законодателей и чиновников. Так, например, сенатор-демократ Джефф Меркли заявил, что "выбросить Украину за борт" американской поддержки было бы одной из самых больших внешнеполитических ошибок целого поколения, которую могут совершить законодатели США. Заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен разделяет это мнение, добавляя, что захватив Украину, Путин начнет смотреть на страны Балтии, Польшу и других ключевых союзников.

Однако, конечно, не все на слушаниях разделяли эти мысли. Сенатор-республиканец Марко Рубио, а такое мнение высказывают многие его однопартийцы, отмечает, что у него спрашивают избиратели, почему США до сих пор вкладывают деньги в Украину. "Мы не согласны с тем, что делает Путин, но у нас есть другие вещи внутри страны и в других частях света, которые также важны, включая Китай и Ближний Восток", — сказал Марко Рубио.

В то же время на конференции Atlantic Council в тот же день сенатор-республиканец Пит Рикеттс резко раскритиковал своих однопартийцев, сравнив Путина с Гитлером: "Если Путин добьется успеха в Украине, а затем решит вторгнуться в страны Балтии, это будет Третья мировая война, и ваши сыновья Европе». Сенатор-демократ Джин Шагин добавила, что для США поражение Украины – это не вариант, потому что Китай, Иран и террористические группы, такие как ХАМАС, который хочет уничтожить не только Израиль, но и США, наберутся смелости.

Дальнейшая помощь: что будет дальше самого худшего варианта

Уже около двух недель в Украине и на Западе обсуждают интервью главкома ВСУ Валерия Залужного для The Economist. За 5 месяцев после начала контрнаступления Силы обороны Украины продвинулись вглубь максимум на 17 км. Война, по словам главкома, становится позиционной, вроде Первой мировой. Украине крайне нужно высокотехнологичное оружие победы. Однако в Европе даже не могут выработать обещанный миллион снарядов, а в Вашингтоне все больше идут споры о способности Украины выиграть эту войну. И это на фоне того, что после своих президентских "выборов" 17 марта 2024 Путин почти наверняка объявит еще одну большую волну мобилизации, а Иран и Северная Корея продолжат поддерживать Россию.

На Западе почему-то почти не говорят об успешном контрнаступлении Сил обороны Украины именно на море, что заставило ЧФ РФ уйти из Севастополя. Как пишет известная американская историкиня, писательница и журналистка Энн Эпплбом в своей статье дляThe Atlantic, часть республиканцев против дальнейшей помощи Украине из-за своего извращенного желания увидеть поражение президента Байдена, а другая – из-за страха, что Украина не сможет победить.

Выше ТСН.ua уже отметил, что вряд ли до 17 ноября, когда идет дедлайн принятие Конгрессом США федерального бюджета на 2024 год, Украина может рассчитывать на голосование по нашей дальнейшей военной и финансовой поддержке. Когда это может произойти? Пока даже сами законодатели не берутся прогнозировать, ведь все зависит от договоренностей между республиканцами и демократами, будет ли Украина идти отдельным пакетом, который могут рассматривать чрезвычайно долго (из-за риска спама законопроектов, поправок к ним и тому подобное, не говоря уже о том, что именно спикер Майк Джонсон имеет решающее слово, какой именно документ выносить на рассмотрение, а какой нет), или общим с Израилем, Тайванем и деньгами на границу с Мексикой.

Сколько для Украины осталось зарезервированных денег? Найдет ли Белый дом лазейку, чтобы гарантировать Украине непрерывность финансирования помощи? Выше ТСН.ua уже отметил, что, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби, около 95% безопасности, экономической и гуманитарной помощи с более чем $62,3 млрд выделены с начала полномасштабной войны, уже использованы. Минобороны имеет до $1,1 млрд для пополнения запасов в зиму.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх добавила, что все средства, утвержденные Конгрессом в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, уже исчерпаны. Однако что-то осталось в рамках программы президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority), позволяющей передать Украине оружие из запасов Пентагона. Поэтому объемы помощи Украине будут сокращаться, пока Конгресс не проголосует новый пакет помощи. И здесь есть как минимум три варианта развития событий.

Первый – это принятие еще одной временной бюджетной резолюции, чтобы не допустить "шатдауна". Будет ли туда включена помощь Украине? Это пока маловероятно. Тем не менее, все может измениться, ведь Госдеп, Пентагон и другие ведомства уже написали письмо на Капитолийский холм с просьбой срочно предоставить Украине $11,8 млрд для поддержки экономики.

Второй – разработка Сенатом совместного двухпартийного законопроекта, объединяющего помощь как Украине, так и Израилю. Ибо в Сенате у демократов большинство, в отличие от Палаты представителей. Но для прохождения законопроекта Администрации Байдена нужно заручиться поддержкой не менее 5 республиканцев в нижней палате. А это не так сложно сделать.

Третий – финансирование военной и экономической поддержки Украины с замороженных $350 млрд российских активов. Сразу подчеркнем, что пока это очень нереалистичный сценарий. Многие европейские страны этому противятся. Однако первый шаг уже сделан – комитет по иностранным делам Палаты представителей одобрил двухпартийный законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине.