Как Украине защитить себя в будущем от нового нападения России – экс-заместитель генсека НАТО ответил

Вероятно, Украина добьется победы, когда возобновит контроль над большинством или всеми оккупированными территориями, и когда Россия больше не сможет продолжать войну.

Однако Украине понадобятся юридически обязывающие гарантии безопасности от ее западных союзников, чтобы защитить себя в будущем от нового нападения РФ.

Об этом ТСН.ua рассказал бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Также он рассказал, нужно ли садиться с Путиным за стол переговоров, если ВСУ выйдут к условным "границам" 24 февраля.

"Именно украинцы ведут боевые действия, и поэтому Украина, а не США, будет решать, что является победой, и когда пришло время для переговоров. Победf, вероятно, будет достигнута, когда Украина возобновит контроль над большинством или всеми оккупированными территориями, и когда в России больше не будет возможностей и политической воли продолжать войну. Чем ближе обе стороны будут приближаться к этому моменту, тем больше будут рычаги влияния Украины на переговоры по заключению мирного соглашения или прекращению огня на условиях, приемлемых для украинского народа", — сказал Вершбоу.

Также он рассказал, какие Украине понадобятся гарантии от западных союзников, чтобы в дальнейшем защитить себя и не допустить нового вторжения РФ на свои территории.

"С соглашением или без него, Украине понадобятся юридически обязывающие гарантии безопасности от западных союзников, чтобы гарантировать, что Россия не вторгнется в третий раз. Членство в НАТО было бы лучшим вариантом, но если союзники еще не готовы предоставить Киеву гарантии по 5 статье, тогда следующей наилучшей гарантией может стать смоделированная на основе оборонных отношений США и Израиля, под которым я имею в виду долгосрочное обязательство США и других союзников по вооружению, подготовке и оснащению ВСУ до уровня, достаточного для сдерживания или победы над любой новой русской агрессией. Это институционализирует поддержку, которую сейчас Украина получает на ситуационной основе, и будет продолжаться в течение нескольких лет — пока у России есть лидеры с имперскими, реваншистскими и геноцидными амбициями по отношению к Украине", — отметил бывший заместитель генсека НАТО.

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