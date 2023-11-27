Как украинские медики спасают российских пленных: подробности

Боевой медик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ Анастасия Муцей вспомнила свой первый опыт оказания помощи российскому пленнику, который был ранен своими же.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналистке TSN.UA Алине Туришин.

“Вообще это было еще в Луганской области – это первые россияне, с которыми я встретилась. То есть я до этого вживую их никогда не видела. Там была такая миссия, они прорвались, наша группа окружила их, один раненый умер сразу. А ранен он был от своей же артиллерии, которая начала очень сильно с российской стороны бить по нашим ребятам, чтобы они не могли дойти», – говорит Анастасия.

“Нам передали, что были ранены ребята и нужно будет оказать первую медицинскую помощь и проверить, могут ли они быть на допросе. Потому что если бы кто-то был критически ранен, его сначала бы отвезли в стабилизационный пункт и оказали бы там помощь”, — добавила она.

“Мы ждали их, они приехали, а наши ребята были прямо счастливы. Они их вывели, вынесли новые АК-12 – ими можно стрелять как очередь по три-четыре патрона”, – отметила боевой медик.

Она рассказала, что они осмотрели пленных : «Потом я узнала много историй о том, что наши военные болеют туберкулезом из-за того, что у них был контакт с россиянами, больными этим недугом. Я об этом тогда не знала, была без маски. Но мы были в перчатках.

Основной допрос, вспоминает Анастасия, проводил командир: “У меня был очень сильный гнев, хотелось ударить этого пленника. Он говорил такие чепухи. Это был боевик "Шторма-Z", он сидел в тюрьме, убил женщину, чтобы украсть у нее кошелек. Он говорил, что они очень бедно живут. Телефонов у них не было, забрали у них и документы.

“Была такая история, не знаю, правда ли. Сказал, что их привезли и что они будут оборонять, потом дали команду идти и штурмовать. Командира убили первого, они не знали, что делать и просто пошли, чтобы сдаться в плен. Но это верно. Потому что даже один из наших ребят, который там был, рассказывал, что когда подошел к этому пленнику, он просто выбросил оружие, сам снял плитоноску и сдался», — добавила боевой медик.

Напомним, боевая медикиня Анастасия Муцей рассказала, как попала в Интернациональный легион.

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