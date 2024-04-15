Как украинские мужчины бегут от мобилизации: распространены методы уклонистов

Свободная жизнь или смертельные рубежи? Каждый день на украинской границе ловят целые группы мужчин, которые пытаются уйти за границу от мобилизации в Украине. Нечего и говорить о мотивах уклонистов, но за почти два года войны, пользуясь сомнительными "тропами", горе-беглецы погибают, замерзая в горах или утопая в реках.

На что идут уклонисты, чтобы сбежать из Украины, и какие хитрые схемы придумывают переправщики — обо всем этом рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Уклоняющимся нельзя за границу!

Правоохранители ликвидировали нелегальную схему переправки мужчин через непризнанное Приднестровье. Четверо жителей села Кучурган в Одесской области, расположенного на границе с временно оккупированной частью Молдовы, хорошо зарабатывали на беглецах. Ведь их услуги стоят от семи до десяти тысяч долларов в зависимости от срочности выезда.

Они договаривались с желающими покинуть Украину о месте встречи и привозили в частный дом недалеко от места незаконного пересечения. В свою сделку привлекли гражданина Молдовы, который ночью переправлял ухилянцев через Кучурганское водохранилище на собственном катере.

Фальшивые волонтеры

Что только не придумывали мужчины, чтобы незаконно пересечь границу Украины. Шли в долгие туристические походы: плыли по реке, ходили по горам, а кому лень, притворялись родственниками умершей бабушки, которая жила за границей, упаковывались в бус десятками, одевали женскую одежду и многое другое.

В этот раз история с переодеванием тоже не сработала. Пограничники Мукачевского отряда обнаружили пятерых граждан Украины, пытавшихся пересечь границу по фальшивым документам и в спецодежде благотворительной организации "Красный Крест".

Пограничники на контрольном посту недалеко от границы с Румынией остановили для проверки пятерых мужчин — двое жителей Донетчины и трое выходцев из Киевщины, Херсонщины и Николаевщины. Они сообщили, что едут в пункт пропуска "Дьяково" с целью пересечения границы с Румынией. В качестве основания для выезда за границу мужчины предоставили волонтерские удостоверения и сказали, что следуют за гуманитарной помощью. В ходе проверки документов пограничники обнаружили, что предоставленные удостоверения поддельные. Мужчин задержали.

Хотел "решить вопрос"

"Организую выезд за границу и решу вопрос с пограничниками" — такое объявление можно частенько найти в пабликах в Интернете. Обычно такие услуги стоят космических денег, а вот качество исполнения – вопрос открытый. Украинские правоохранители не спят. Пограничники задержали "бизнесмена"-иностранца, который планировал переправить за границу жителя Николаевщины.

Правонарушитель пообещал своему заказчику, что за 2700 долларов организует выезд за границу и договорится с пограничниками. Для этого он заранее встретился с охранником границы и предложил последнему 2 200 долларов за сотрудничество, остальную сумму — 500 долларов — иностранец должен был оставить себе. О незаконном предложении военнослужащий доложил руководству. Злоумышленника задержали с поличным во время передачи взятки пограничнику в пункте пропуска "Старокозаче". Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции.

Happy end могло и не быть

Бродил по украинским Карпатам шесть дней ! Гражданин Украины, который почти неделю ходил по горам, нашли вблизи пограничной службы "Шибене" Ивано-Франковской области. Пограничный наряд обнаружил незнакомца с рюкзаком, который двигался по заснеженному склону, недалеко от украинско-румынской границы. Группа реагирования помогла ослабленному нарушителю спуститься с горы и доставила его в пограничное подразделение. Мужчину напоили горячим чаем, предоставили еду и возможность согреться.

Мужчина планировал таким образом незаконно добраться до одной из стран ЕС, но не осознавал, что путешествие будет таким тяжелым и опасным. Отчаяние сам прокладывал себе маршрут, но признался, что несколько раз терял ориентировку в горной местности и преодолел расстояние пешком ориентировочно от 50 до 70 километров.

Пять ночей "турист" спал под открытым небом в спальном мешке, неоднократно слышал волков, кабанов и оленей, а в один из дней встретил на горной долине карпатскую рысь. За попытку незаконного пересечения государственной границы на правонарушителя был составлен протокол. Дальнейшую судьбу горе-туриста решит суд.

Сейчас в Украине нет уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, поэтому уклоняющиеся пытаются это сделать и не раз. С начала полномасштабного вторжения до марта 2024 только оперативным сотрудникам Чопского пограничного отряда удалось задокументировать и разоблачить 27 каналов незаконного пересечения лиц через государственную границу Украины.

Всего с начала большой войны было задержано 39 организаторов и 32 пособника в таких схемах, рассказала начальница прессслужбы Чопского пограничного отряда Елена Трачук для "Эспрессо.Запад".

"На самом деле от этой точки до границы остается как до неба пешком, и люди, не зная этого, бродят в неизвестном им направлении", — добавила начальница прессслужбы Чопского пограничного отряда.

Она рассказала, что иногда переправителями становятся несовершеннолетние, чтобы не нести уголовную ответственность за такие преступления. Также часто наблюдается издевательство над уклонятелями, ведь им предлагают отправку к границе, после чего отвозят в определенный населенный пункт и говорят, что добрались до государственной границы, а сами оставляют беглецов. Стражи границы постоянно предупреждают об опасности незаконных путешествий, поскольку они несут прямую угрозу здоровью и нередко завершаются трагически.

Убежали, еще и хвастаются

Но есть и те, кому удалось сбежать из Украины. В социальных сетях распространяются видео, где уклоняющиеся кичатся незаконным пересечением границы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЕ СХЕМЫ УКЛОНИСТОВ ПОРАЖАЮТ! Как мужчины убегают от мобилизации?

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