Как украинские политики отреагировали на победу Трампа

Официальных результатов еще нет, однако по предварительным подсчетам республиканец Дональд Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков, необходимых для победы.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом. Сам Трамп уже выступил перед своими сторонниками во Флориде с победной речью, где назвал себя 47-м президентом США.

Победа Дональда Трампа на выборах вызвала неоднозначную реакцию среди украинского политикума. Как высказались украинские политики — читайте в эксклюзиве от ТСН.ua.

Одним из первых поздравил новоиспеченного главу Соединенных Штатов Америки президент Владимир Зеленский. Он надеется, что в сотрудничестве удастся поскорее приблизить победу Украины в войне с агрессором.

"Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! Вспоминаю нашу прекрасную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных вещах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине", – отметил президент.

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Глава государства выразил свои пожелания по дальнейшему развитию взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам.

"Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам", – добавил гарант государства.

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В частности, Зеленский ожидает возможности лично поздравить Дональда Трампа с победой и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами.

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Он вспомнил, как Дональд Трамп стал президентом США в 2016 году и "за четыре года во власти сделал много раздражительных для украинцев заявлений, встречался с Путиным. Но он также продал Украине первое американское оружие и воевал с личным проектом Путина – Северным потоком-2 ".

Также экс-министр подчеркнул настойчивость главного республиканца, который, несмотря на поражение в 2019 году, снова пошел на президентские выборы.

"После поражения на выборах в 2019 году Трампа списали с политических счетов. А он не сломался, встал, пошел и победил четыре года спустя", — отметил Кулеба.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль присоединился к поздравлениям будущего главы США. Он отметил, что ожидает "эпоху сильных" при лидерстве Трампа. В частности, Шмыгаль отметил надежду на дальнейшую неизменную поддержку и реализацию новых двусторонних проектов.

Во время президентства Дональда Трампа мировой порядок будет основан не на правилах, а на договоренностях. Украине немедленно нужен собственный план непобедимости, а не план, основанный на том, что "кто-то сделает для нас". Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Надо понять. По крайней мере, на время мир переходит от rules based international order к deals based international order. Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договоренностях. Поэтому мы должны перестать апеллировать к ценностям и тд, а показывать – что мы имеем, и почему мы нужны", – написал нардеп.

Трамп, как когда-то Зеленский, тоже верит, что посмотрит в глаза Путину и решит все проблемы. Часть его избирателей тоже в этом уверены. Такое сравнение между двумя руководителями сделал нардеп Николай Княжицкий. Он убежден, что в результате решающими будут украинские солдаты, однако тогда "государственное управление должно взрослеть и становиться более ответственным".

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"Трамп выигрывает, а республиканцы получают большинство в Сенате. Среди них есть много изоляционистов, но есть много сторонников Украины. Украина готовилась к этому и именно поэтому Зеленский в документе, который он назвал планом победы, упомянул о доступе иностранцев к украинским полезным ископаемым и возможности нашим солдатам заменить американцев на военных базах в мире. Авторы плана думали, что Трампу это должно понравиться", – отметил народный депутат Украины.

Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что не видит готовности США увеличивать бюджет на помощь Украине. Он отметил, что вместо этого после победы Дональда Трампа Украина может получить определенные кредиты, как уже неоднократно отмечали республиканцы.

По мнению народного депутата, есть вероятность, что США усилят санкционное давление на Россию или предоставят необходимое вооружение.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко присоединился к поздравлениям Трампа с победой на выборах и выразил надежду, что за время его президентства удастся положить конец захватнической войне России.

"Это была блестящая кампания, чрезвычайно конкурентная, и, в итоге, эффективная. Вы смогли убедительно доказать свое лидерство и стратегическое видение, которое сегодня избрал американский народ. Однако в нем также нуждаются и все союзники Вашингтона в мире. Надеюсь, что при Вашем президентстве мы сможем положить конец захватнической войне России против Украины и всего Свободного мира", – написал Порошенко в соцсетях.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что надеется на дальнейшее углубление сотрудничества между Украиной и США в борьбе за свободу и общие демократические ценности.

Также к приветствиям присоединился глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он напомнил, что у Зеленского и Трампа были хорошие рабочие отношения во время первой каденции Дональда и заявил о радикальном подходе "мир через силу" в войне Украины против агрессора.

К призывам помочь новому президенту США с окончанием войны в Украине присоединилась Верховная Рада. Об этом во время телемоста "Выборы США и будущее Украины" в КШГУ заявил вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

"Мы будем работать с администрацией, с избранным Конгрессом, Сенатом… И я не думаю, что там состав парламента сильно изменится на 100%. К сожалению, мы в Верховной Раде так не можем измениться. Но мы бы очень хотели, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбираться. Это наша просьба как депутатов к ним", – заявил вице-спикер Верховной Рады Украины.

Мэр города Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook отметил, что, несмотря на выигрыш республиканца, на выборах снова победила демократия.

"На выборах выиграл республиканец Трамп, но снова победила демократия. Америка в очередной раз доказывает, что демократия – это не просто комфортное слово. Она живет в способности общества свободно принимать решение. Даже когда оно нравится не всем", – написал Садовый.

Глава партии "Голос" Кира Рудык также прокомментировала избрание Трампа президентом США. Она отметила, что новая команда Белого дома прекрасно понимает, что снижение авторитета США в мире как главного полицейского планеты принесет хаос, масштабирование войн и кризисы как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европе. Это вызовы для НАТО, ЕС и Украины.

"Сложные времена создают почву для тех, кто обещает простые решения. Эти простые решения потом очень дорого стоят, но мы должны принять выбор американского народа и дальше вести работу в новых реалиях. Вот на чем мы сейчас и сосредотачиваемся", – отметила Кира Рудык.

Напомним, Трамп станет первым президентом, который прослужит два непоследовательных срока после Гровера Кливленда в 1892 году.

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