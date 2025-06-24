Как украинский историк пытался найти "хороших русских" и чем это закончилось

Виталий Дрибница / © ТСН

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Историк из Белой Церкви Виталий Дрибница развенчивает мифы российской пропаганды среди россиян. Каждый вечер он по видеосвязи проводит дискуссии на исторические темы со случайными людьми из России. Просветительскую деятельность Виталий Дрибница начинал с желания найти адекватных россиян.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

С историком Виталием Дрибницей ТСН не случайно встречается на Замковой горе в Белой Церкви. 1032 года Ярослав Мудрый основал его как крепость Киевской Руси. Это время, которое, по наблюдениям украинского историка, является одним из краеугольных вопросов россиян

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«Для них Русь и Россия — это одно и то же. Они постоянно шутят, объясняют, как слово Русь превратилось в слово Украина, как ни одной буквы нет. Ну, объяснить им невозможно, что Русь — это наше старое название, а у них было другое название», — говорит историк.

Чат рулетка — один из форматов общения в соцсетях. Там и находит своих собеседников. Сначала на дискуссии с россиянами тратил до 8 часов в сутки.



«Самый главный стереотип, они отказывают Украине и украинцам в субъектности. То есть мы для них объект истории, мы не субъектные, мы порождение кого-то, чего-то, поляков, австрийцев, русских, чего угодно. А дальше есть определенный набор стереотипов о Бандере, о Киевской Руси, о Второй мировой войне, о современной российско-украинской войне. Но самое главное, мы не являемся субъектом, мы являемся частью истории России для них», — говорит историк.

Виталий Дрибница / © ТСН

Как когда-то детям в школе — буквально разжевывал исторические процесс.

«Я пытался идти против течения и показать нормальных русских. На это шли часы, а нормальных русских не было. Тогда я начал показывать русских такими, как они есть», — говорит историк.

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А потом вывел определенную закономерность: «Это имперский синдром, потому что это, по-моему, не нация, это имперский атмосфера. Потому что нация политическая четко знает свои границы, они не знают границ России. Это и Путин об этом заявлял, что Россия не кончается нигде. Они такие, как Путин, то есть Путин такой, как большинство они. Истории никто не знает своей, это ни в одной стране общие свидетельства показывают, что историю свою никто не знает, это не страшно. Страшно, когда с незнанием истории лезут на чужую территорию, на чужие страны. Какая часть россиян абсолютно понимает, что они делают, что они агрессоры, оккупанты, но проще в кадре выглядеть дурачком, чем преступником. Больше всего поразило, когда один сказал, что Украину оккупировали украинцы. Потому что я всякого слышал, а вот Украину оккупировали украинцы, что это „русская“ земля, а вот пришли украинцы откуда-то, неизвестно откуда, и оккупировали территорию Украины, а мы же боремся за возвращение „русских“ земель».

Больше всего в диалогах с россиянами историка поражает их самоуверенность.

«И вот для них Украина — это тот, кто любит Россию, скажем языково, а остальные, кто не любит Россию, то бандеровцы, скажем так, или западняки, западянцы и так далее», — говорит он.

В руках российских пропагандистов исторические мифы стали политическим инструментом для манипуляций с их населением. Виталий Дрибница говорит, что ему попадаются и украинцы с временно оккупированных территорий. Историк говорит, те, кто был советским человеком, очень быстро перешел на российскую позицию.

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Виталий Дрибница — сам когда-то был советским человеком. Его родителей, вспоминает историк, советская власть сделала русскоязычными. А деды с бабами никогда не вспоминали о Голодоморе. Вероятно, поэтому он и занялся просвещением. Со временем Виталий Дрибница понял, что убедить россиян невозможно. И уже тратит на них по 2 часа в сутки.

Все разговоры господин Виталий выкладывает на своем ютуб канале, который уже популярен, но в основном его слушатели — это украинцы, которых война заставила интересоваться настоящей историей своей страны.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЛАМАЕТ МОЗГ россиянам НАЖИВО! Историк разоблачает российские мифы в чат-рулетке!