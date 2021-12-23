Как украсить елку, чтобы привлечь богатство, и какие цвета нужно выбирать: советы дизайнеров и звезд

Как украсить елку, чтобы привлечь богатство, и какие цвета нужно выбирать: советы дизайнеров и звезд

Самые актуальные цвета для этих праздников – это черный, синий, оранжевый и золотой.

В Украине перед праздниками возникает вопрос, как украсить новогоднюю елку — по-дизанерски или по собственному вкусу, как это было в детстве.

ТСН.19:30 узнавала, как недорого украсить дом к праздникам и что рекомендуют дизайнеры и звезды.

Блогер Надин украшает елку по последним трендам

Блогер Надин живет в центре Киева. Ее квартира – это еще и рабочее место, ведь здесь она снимает свои видео на Tik-Tok и записывает блоги, поэтому старается удачно украсить свое жилье к праздникам.

Новогоднее дерево Надин выбирает согласно последним трендам елочной моды.

"Сейчас игрушки должны быть разными: фигурки разнообразны и цветы, которые можно разложить по ветке. Раньше мы так раскладывали "дождик", но сейчас это моветон", — говорит Надин.

Добавить уют помогут огоньки на окне и венчик на дверях.

Как украсить дом к Новому году без космических расходов

Певица Светлана Тарабарова не гонится за модой

Свой дом певица Светлана Тарабарова украшает с детьми и мужем Алексеем.

"Новый год для нас — это особый праздник. Мы обожаем с мужем украшать дом, с детьми", — говорит певица.

Первой всегда украшают елку. По центру – особые елочные игрушки. Тренды, это не для нее, признается Тарабарова. В этом году певица сделала несколько композиций из живой сосны. Праздничную атмосферу добавляют свечи.

Для семьи певицы обязательным элементом праздничного декора является венок над камином и на входе. Украшать весь дом не обязательно, считает Светлана, потому что это дорого. Советует использовать отдельные элементы в декоре.

Как украсить квартиру до Нового года: советы дизайнера

Самые трендовые цвета грядущего года водяного тигра – это черные, синие, голубые и обязательно оранжевый золотой или бронзовый, считает дизайнер Тамила Чехович.

В декорировании Тамила советует не ограничиваться только елкой. А использовать элементы декора по всему дому. Например, приобрести подушки на диван с изображением тигра или праздничные салфетки или скатерть. Атмосферу праздника придаст золотой подсвечник со свечами или любой другой золотистый элемент.

"Чем больше будет блестеть, тем больше зарплата у вас будет в этом году. Сочетать лучше голубой, цвет водяного тигра и золотой", — говорит Тамила Чехович.

Для елки нужно выбирать не более 2-3 цветов, советует специалист. Черные шарики можно соединить с золотыми и красными. Добавьте большие цветы и банты. Елка должна изобиловать украшениями.

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