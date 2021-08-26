Как уличный музыкант стал солистом на параде: ТСН разыскала пианиста, сыгравшего в День Независимости

Как уличный музыкант стал солистом на параде: ТСН разыскала пианиста, сыгравшего в День Независимости

Игорь Янчук играл на уличном пианино вблизи фуникулера. Но однажды среди зрителей оказались и чиновники из Офиса президента.

От уличного музыканта к солисту на параде ко Дню Независимости — ТСН нашла пианиста, который 24 августа на Майдане выполнил мелодию о становлении Украинского Государства. Вместе с актерской постановкой она тронула многих зрителей.

Как Игорю Янчуку досталась одна из ключевых ролей действа и как проходила подготовка к выступлению, говорится 26 августа во сюжете ТСН.19:30.

Сегодня он играет уже узнаваемую мелодию под прицелом только одной камеры, а не перед миллионами зрителей.

На вопрос, как его представить, Игорь Янчук отвечает: "Пианист, который обожает играть на улице".

Игорь — музыкант из Переяслава. Его выступление в театрализованном действе на Майдане в День Независимости продолжался более 10 минут. Композиция о становлении Украинского Государства. Главную роль исполняла 10-летняя Есения — дочь известного украинского барабанщика Евгения Селезнева, девочка которая участвовала во многих песенных конкурсах, в частности "Голосе Дети". С цветами она олицетворяла Украину, которая проходит разные эпохи. Этот эпизод парада растрогал многих.

Как Игорь стал солистом — он до сих пор не осознает.

Уличный пианист эксклюзивно для ТСН рассказал о том, как стал солистом на параде

"Для меня сложно объяснить — это как сценарий к сериалу или сказке", — отмечает музыкант.

Рассказывает: несколько недель назад он традиционно играл на уличном пианино вблизи фуникулера. Среди зрителей оказались и чиновники из Офиса президента, хотя тогда, говорит пианист, этого не заметил.

А дальше, вспоминает, на него подписались в соцсетях, а впоследствии — и позвонили. Парень сначала подумал, что это — шутка или розыгрыш.

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Времени на подготовку было мало. Когда получил ноты, изучал их под открытым небом. Так что эту мелодию киевляне могли услышать еще задолго до парада — от уличного музыканта.

"Когда я получил ноты, первая репетиция состоялась с улицы — на Пейзажной аллее", — признается Игорь.

Пианино "Украина" Игорь одолжил у подруги. Знал его и часто играл на нем. Инструмент пришлось спустить из квартиры на 4 этаже и привести на Майдан.

Далее репетиции — всего две с квинтетом струнных и флейты. Как удалось так синхронно выступить во время парада — ведь все было вживую, а расстояние между музыкантами и актерами была около двух сотен метров.

"Мы просто доверились команде, наша задача была — сыграть в определенный момент и все", — объясняет музыкант

После того, как все удалось Игорь снова уехал играть у фуникулера, где его когда-то и заметили. Признается, что выступление на параде добавило узнаваемости. Материальной выгоды от выступления, говорит, не получил и не хочет, зато имеет еще одну мечту — попасть в Киеве на концерт кумира — итальянского пианиста Людовико Эйнауди. Он будет в сентябре, а билетов в продаже уже нет.

Ранее Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1 прокомментировал свою речь на День Независимости.

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