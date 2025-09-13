Как уменьшить стресс из-за войны: эксперт по ментальному здоровью дал советы, которые помогут каждому

Стресс из-за войны

Реклама

Война в Украине влечет за собой высокий уровень стресса, и важно научиться правильно с ним работать, а не игнорировать.

О том, как снизить напряжение и не потерять мотивацию, рассказал в комментарии ТСН.ua кандидат биологических наук, соучредитель инициативы «Змінотворці» и эксперт по ментальному здоровью Петр Черноморец.

Специалист отмечает: большинство случаев, когда человек говорит, что у него нет мотивации, на самом деле связаны со стрессом, усталостью или проблемами со здоровьем.

Реклама

«Я считаю, что большинство ситуаций, когда человек говорит, что у него нет мотивации, действительно не о мотивации. Первый уровень — это усталость, стресс и болезни. Это первое, на что следует обращать внимание. Если человеку не хватает мотивации — смотрим: „достаточно ли я отдыхаю?“, и организовать себе больше отдыха. А что у меня со стрессом? И посмотреть, как можно помочь», — объяснил он.

Черноморец поделился личным примером: часть его стресса приводили к поездкам за рулем в быстром темпе.

«Когда я это осознал, то начал ездить медленнее, больше времени тратить на дорогу, и вместо 5 часов, достаю за 6. Да, на дорогу уходит больше времени, но я меньше истощаюсь за рулем — имею меньше стресса и соответственно лучше чувствую себя».

Эксперт советует разделить стрессы на блоки и понять, какие из них контролируемые:

Реклама

«У нас часто люди, жалуясь, говорят: „А у нас война и ничего нельзя поделать“. Нет, разбери свои стрессы на конкретные блоки. После этого окажется, что связанные с войной далеко не все — может, половина, а то и меньше. Во-вторых, даже те, что связаны с войной, далеко не все неподконтрольны».

Он приводит пример: можно не читать новости или отключить сигнал воздушной тревоги при отдыхе на природе.

«Особенно если ты куда-то поехал на природу. Люди там продолжают хранить эти сигналы — психуют на отдыхе. Зачем? Ты всё равно в лесу, ты все равно с этим ничего не будешь делать. Возьми и отключи в это время сигнал „воздушная тревога“. Включишь, когда вернешься в город. То есть есть куча разных вещей, благодаря которым можно уменьшить влияние стресса. Как я сделал во время поездок за рулем», — отмечает Черноморец.

Каждую причину стресса следует обрабатывать отдельно. Даже если не удастся убрать все, устранение второстепенных факторов поможет чувствовать себя лучше.

Реклама

По мнению эксперта, борьбу с отсутствием мотивации следует начинать с трех вещей:

Отдых и восстановление сил. Анализ факторов стресса и устранение подвергающихся контролю. Проверка здоровья.

«Есть какое-то хроническое воспаление, пролечили его — хлоп — появилась мотивация и нормальное эмоциональное состояние. Или осознали, что в последнее время питаетесь чем попало, а начали есть лучшую еду — хлоп, и уже нормальное состояние. Или человек осознал, что вообще не двигается, начал гулять каждый день — хлоп, и уже появилась мотивация. Это прежде всего, с чем нужно работать. Если нет мотивации, то прежде всего отрабатывайте усталость, стресс и физическое здоровье. Это база», — подытожил Черноморец.

Раньше мы подробно рассказывали о витаминах на осень. Читайте, как подготовить свое здоровье к смене сезона.