Как уничтожение Черноморского флота РФ поможет деоккупировать Крым — эксперт раскрыл подробности

Главная задача украинских защитников на пути к уничтожению Черноморского флота РФ — минимизация всех поступающих угроз со стороны флотилии. Нанесение регулярных воздушных ударов или даже ударов морского типа по этим военным кораблям уменьшают эти угрозы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

«Сегодня мы можем говорить о том, что нивелирование потенциала Черноморской флотилии является одной из наших главных задач, которую нужно выполнить. Потому что россияне используют флотилию, во-первых, для ударов по территории Украины крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Во-вторых, это создание опасности в Черном море», – говорит эксперт.

По его словам, российские военные корабли сейчас больше выполняют функции пиратской флотилии и представляют угрозу для гражданского и коммерческого судоходства.

«Поэтому наша задача на сегодняшний день — минимизация всех угроз, поступающих со стороны российской Черноморской флотилии. Нанесение регулярных ударов с воздуха или даже ударов морского типа по этим военным кораблям значительно уменьшают все эти угрозы, заставляют россиян отводить как можно дальше свои военные корабли”, — отметил Коваленко.

“Через некоторое время они вынуждены будут их вообще вывести подальше, например, в Каспийское море по внутренним водам. Я думаю, они все-таки до этого дойдут», — резюмировал эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Анализ ракетной атаки. Удар по аэродрому "Саки". Уничтожение Черноморского флота РФ КОВАЛЕНКО

Напомним, командный пункт Черноморского флота РФ вблизи Севастополя в среду, 20 сентября, был уничтожен благодаря точному ракетному удару. Спецоперацию провели подразделения Службы безопасности Украины, Воздушных сил и ВМС ВСУ.

Читайте также: