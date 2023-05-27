Как успокоить ребенка во время воздушной тревоги и взрывов: действенные советы от психолога и врача

В Украине продолжается полномасштабная война. Воздушные тревоги ежедневно раздаются по всей стране. Часто потенциальная опасность и взрывы сильно пугают детей. Поэтому вопрос, как успокоить малышей во время тревоги, к сожалению, до сих пор остается актуальным.

Так, мама 10-летней девочки из Ирпеня задала вопрос в группе для родителей "МАММАS" в Фейсбук. Женщина попросила совета у других мамочек.

“С начала мая дочь боится ложиться спать, ночью приходит и трясется в истерике, когда тревога. Очень испугалась, когда слышала, как ракеты над домом летают и их сбивают. Днем вроде как веселая и нормальное настроение, а вечером и плачет, и отказывается идти в постель. А ведь она уже не младенец, 10 лет”, – написала Анна Клименко.

ТСН.ua обратился за советом к специалистам общественной организации "Центр психологической помощи "Конфиденс". Психолог, коррекционный педагог и врач-педиатр объяснили, как успокоить ребенка, какие слова и игры подобрать, а также можно ли давать успокаивающие препараты.

Разобраться с состоянием родителей

Член Украинского союза психотерапевтов, коррекционная педагог Анастасия Швец подчеркнула, что прежде чем успокаивать ребенка, следует свериться с собственным состоянием.

“Родители сами должны быть спокойными – от уровня вашего покоя зависит, насколько ребенок может успокоиться. Сначала следует сказать: “Я вижу, что тебе страшно, я понимаю это. Могу ли я тебя обнять сейчас? – посоветовала Анастасия Швец.

Подбирать слова

По ее словам, если ситуация опасна, следует сказать следующие слова ребенку: “Сейчас раздается воздушная тревога и слышны взрывы ракет, это очень страшно. Но я рядом и мы вместе справимся с этим".

Бояться – это нормально, подчеркнула педагог. Для успокоения можно использовать такие простые вещи, которые не нуждаются в дополнительных средствах: обнять ребенка и качаться вместе так, будто убаюкиваем, при этом можно петь колыбельную или что-то мурлыкать, говорить о том, как вы любите ребенка, что вместе вы справитесь, все будет хорошо.

Сосредоточиться на дыхании, рисовать и читать

Можно сосредоточить ребенка на дыхании такими фразами: "Дыши вместе со мной", "Дышим вместе", "Поем вместе". Хорошо, если это будет колыбельная или любимая песня ребенка, добавила Анастасия Швец.

Также в работе со страхом, если не кризисное состояние, очень хорошо работает рисунок и сказка. Можно предложить ребенку нарисовать свой страх и что-то с ним сделать. Но в остром состоянии это не будет действенным. Поэтому мы можем написать сказку о своем страхе, где главный герой одолевает страх, имеет что-то для защиты от этого страха. Хорошо, когда у главного героя будут магические способности или суперсилы, чтобы преодолеть страх”, — рассказала педагог.

Спать рядом с ребенком

По ее словам, в зависимости от ситуации иногда стоит позволить ребенку полежать или поспать рядом – если уровень страха очень высок, и в теле есть тремор, например, потому что это может быть признаком панической атаки. Кроме того, можно посидеть у ребенка на кровати, поглаживать по голове, по плечам, прочесть любимую сказку, если таковая есть.

Успокаивающие препараты

“Без врачебного назначения не рекомендуется давать ребенку какие-либо медицинские препараты, в том числе успокаивающие. Если родители длительное время наблюдают высокий уровень страха, это повторяется, то следует обратиться к семейному врачу или к детскому психиатру – это те врачи, которые могут осмотреть ребенка и назначить соответствующие лекарства, если они нужны”, – предупредила Анастасия Швец.

Соблюдать распорядок дня

Врач-педиатр Татьяна Кравец рассказала, что следует придерживаться распорядка дня. Если воздушная тревога нарушает привычный режим ребенка, она советует пытаться поддерживать любой график.

"Соблюдайте обычное время приема пищи, подготовки ко сну или других привычных занятий, чтобы обеспечить ощущение стабильности", — пояснила врач.

Играть на свежем воздухе

Регулярные физические упражнения могут быть полезны для преодоления тревоги, добавила Татьяна Кравец. Занятия такими видами деятельности, как ходьба на свежем воздухе, йога для детей или другие упражнения, которые нравятся ребенку, могут помочь уменьшить стресс и способствовать ощущению благополучия.

Следить за питием воды и питанием

Педиатр отметила, что в течение дня нужно следить за тем, чтобы ребенок достаточно пил чистую негазированную воду. Также необходимо ограничить игры на телефоне и других гаджетах до 1,5-2 часов в сутки в течение всего дня.

“В рацион ребенка должны входить все питательные вещества, чтобы был баланс между белками, жирами, углеводами, микро- и макроэлементами. Если не удается сбалансировать, можно принимать витамины. За помощью по правильному питанию или назначению витаминов лучше обратиться к врачу”, – рассказала Татьяна Кравец.

Как помочь ребенку уснуть

Чтобы ребенок лучше засыпал в период, когда нет воздушных тревог, можно перед сном принять теплый, комфортно горячий душ или ванну, добавила врач. За 2-3 часа до сна играть с ребенком только в спокойные игры. Она предостерегла: если у ребенка растет уровень тревоги, обязательно нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

Как вернуть чувство безопасности ребенку: 10 шагов

Психолог, арттерапевт Ирина Плющева рассказала о 10 шагах, которые помогут вернуть ощущение безопасности ребенку. Это упражнение следует проделать с ребенком в относительно спокойное время, когда нет воздушной тревоги.

Шаг 1. Когда ваш ребенок радостно или заинтересованно что-то делает, попросите его совсем ненадолго прервать деятельность и вспомнить о большом африканском синем слоне. Не просто слоне, а слонихе, которая сейчас жует листья из любимого дерева и отгоняет надоедливых мух.

Шаг 2 Скажите ребенку, что сейчас произойдет большая угрожающая неожиданность для слонихи, и она будет вынужден покинуть свое важное дело. Эта неожиданность будет настолько сильна и неприятна, что слониха захочет сделать что-то необычное для нее.

Шаг 3. Предложите ребенку представить себя слоном, не просто слоном, а той же слонихой, заверьте ребенка, что вы тоже будете представлять себя той слонихой.

Шаг 4. Итак, вы с ребенком два гигантских африканских голубых слона, не просто слоны, а две слонихи, которые жуют самые вкусные листья на всей африканской окраине. Вы чувствуете себя счастливо, только надоедливые мухи время от времени заставляют ваши хвосты двигаться активнее, что вы и делаете.

Шаг 5. В ваше спокойствие вмешивается угрожающая неожиданность (Что это? Здесь вы уже, с доверием к своей фантазии, придумываете это "неприятное пугающее событие" и проговариваете его).

Шаг 6. Вы перестаете набивать животы листьями и делаете что-то необычное для себя. Здесь есть всего пять вариантов:

бежите во весь дух, да так, что земля трясется;

Замираете, как статуи из гипса, и делаете вид, что вас здесь нет;

Начинаете бить воздух, словно перед вами груша;

Поднимаете крик на всю Африку, визжите до красного горла;

Закрываете глаза, дрожите, как только с морозилки, и хватаете хоботом воздух.

Шаг 7. Проиграйте все эти варианты и выберите тот, который больше всего понравится.

Шаг 8. Скажите ребенку, что слониха перестала ходить к своему любимому дереву, ведь боится снова оказаться беспомощным и незащищенным в "лапах страшной неожиданности", что вполне нормально и естественно. Слониха таким образом пытается контролировать свой страх и ситуацию, которая вызывает этот страх. Но эффективен ли этот контроль? Хороший вопрос, который следует изучить вам с ребенком.

Шаг 9. Трансформируйте историю слонихи в ваши реалии и сравните страх ребенка со страхом синего слона. Покажите ребенку, что его реакция на сирену (плач, нежелание спать) вполне нормальна и очевидна. Именно благодаря этой реакции ребенок проявляет свое несогласие с тем, что его пугает. А еще ребенок пытается взять под контроль хоть что-то, например, сон, ведь отказ от сна – это сознательный контроль. А как нам хорошо известно, контроль возвращает чувство безопасности.

Шаг 10. Возвращение чувства безопасности:

напомните ребенку, что вы всегда рядом, не важно, играете ли вы в синего слона или завтракаете вместе, или когда раздается сирена – вы здесь;

Подчеркните, что есть вещи, на которые вы и ваш ребенок не могут повлиять, например: отбой сирены, направление ракет. Но есть, безусловно, и то, что можно контролировать. Перечислите все то, что ваш ребенок может контролировать (в зависимости от возраста, все его навыки, самостоятельность в быту, предпочтения, интересы и т.п.);

Обратите внимание на то, что именно ребенок может контролировать, когда слышит сирену, а за что отвечаете вы;

Вспомните слона и его пять реакций – это то поведение, которое чаще всего возникает, когда нам страшно. Мы можем защищаться, можем убегать, прятаться, можем замирать, можем кричать, плакать;

Проговорите с ребенком именно его реакцию на сирену и взрывы;

Обязательно заметьте, что даже гигантские слоны могут бояться;

Изобретите вместе с ребенком противодействие страху – это будет то, что вы можете вместе контролировать во время сирен.

Примеры того, как мы можем контролировать свое состояние во время сирен:

переместиться в безопасное место;

Обнять друг друга с общего согласия и вернуть своему телу чувство опоры;

Обнять любимую игрушку, накрыться теплым одеялом;

Поиграть в игру: "Это точно я: меня зовут..., мне... лет, моих родителей зовут... дата по календарю... сегодня на завтрак было...";

Выпить теплый чай, съесть любимое печенье;

Сказать кодовое слово (слово-поддержка);

Поиграть в любимые игры, посмотреть любимый мультик.

Напомним, из-за войны страдают и животные, что сказывается на их поведении. Что делать, чтобы помочь собаке или коту, рассказали организация UAnimals и студия онлайн-образования EdEra.

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