Как уставший бобер стал мамой: истории спасения животных вокруг Киева

За последний месяц Киевской командой спасения животных было спасено 9 бобров! С приходом весны эти животные становятся активными и начинают путешествовать по своим природным территориям, где попадают в различные ловушки и препятствия, которые построил человек. Такие путешествия бобров не раз заканчивались вызовом на место сотрудников Команды спасения.

Этот сезон начался с спасения бобра, который в одном из сел Бучанского района забрел во двор.

"Путешествуя, бобер запутался в сетке в узком проходе между уличным туалетом и пристройкой. Животное самостоятельно не могло выбраться из ловушки, и наши спасатели его усвободили. Еще один бобер застрял в переливной камере предприятия. Животное шло по своим миграционных делам вдоль водоема и упало в гидротехническое сооружение — самостоятельно выбраться оттуда бобер уже не мог. Нашим спасателям пришлось ловить его сеткой в воде", — рассказывает сайту ТСН.ua Татьяна, спасательница Команды спасения животных.

Животное стали чаще попадать в ловушки

Захватили гараж с лодкой

Иногда бобры ведут себя непредсказуемо. Недавно спасателям пришлось выезжать в деревню под Киевом. Там бобры поселились в водном гараже. Владельцы долгое время туда не приезжали, а когда приехали, очень удивились картине, которую устроили временные "арендаторы".

"Участок с гаражом находится у воды. Бобрам, скорее всего, понравилось такое жилье. Они там не просто поселились, а еще и достали деревянные сиденья из лодки людей. Перенесли их в другое место и устроили собственные порядки – построив себе хижину в гараже. Нашим сотрудникам пришлось ее разобрать, чтобы отвадить бобров от "временной квартиры", — рассказывает Татьяна.

Процесс отлова бобра

Еще один бобер пришел во двор дома на Троещине. Что он там искал – загадка. Но на животное стали нападать собаки. Местные жители их отогнали и накрыли бобра тележкой. Затем вызвали на место сотрудников команды. Как оказалось, у бобра были травмы – он уже не первый раз встречается с собаками. Животное подлечили в приюте и выпустили в озеро.

Бобер-бизнесмен

"Недавно один бобер услышал о дошкольных детских учреждениях и решил воспользоваться случаем — записать своих детей. Иначе присутствие крупного красавца в шесть утра возле детского сада в Обухове объяснить трудно. Хорошие намерения животного не поняли полицейские и вызвали спасателей нашей команды. И как бы не мечтал бобер избавиться от своих бобрят-озорников хоть на полдня — не получилось. Другой бобер пришел на территорию предприятия с вполне конкретной целью — денег заработать. Потому устроился прямо у входа в общий туалет и приготовился продавать билеты. Но новоявленному бизнесмену не посчастливилось - работники высказались против такого стартапа и вызвали наших спасателей", — пишут о необычных выездах на странице Команды.

Бобер посетил детский сад

Еще один сообразительный бобер решил устроить частное СПА в переливной камере в Киевской области. Но его процедурам помешали приехавшие на вызов спасатели. Кроме того, им пришлось вытаскивать еще одного бобра, упавшего в приподвальный приямок возле частного дома – самостоятельно животное вылезть не смогло.

Как бобер стал бобрихой

Последний вызов на спасение бобра был в прошлый четверг. Люди вызвали спасателей в коттеджный городок под Киевом. Бобер лежал у гаражного въезда. Каких-либо травм у животного не было, он просто отдыхал. Возможно, потому, что вокруг были сплошные ограждения, и животное устало искать выход из этой ловушки и решило отдохнуть. Спасатели доставили его в приют, чтобы позже вернуть в природу. Но бобер оказался беременной самкой. Позже стало известно, что она родила в приюте малыша.

Бобер оказался беременной самкой

"Бобры часто становятся нашими "клиентами". Они попадают в разные необычные места, откуда нам приходится их спасать. Во время сезонных миграций бобры следуют через поселения людей и игнорируют все препятствия. Поэтому попадают в разные сложные ситуации. Например, мы доставали бобра из канализации и даже из кабельного коллектора. За восемь лет существования нашей команды историй с бобрами было очень много, но этой весной они очень активны, и количество бобров, которых мы спасали, значительно больше обычного", — рассказывает нам Татьяна.

Помните об острых зубах

Спасатели предупреждают, что встречи с бобром опасны для человека, поскольку у животных есть острые и длинные зубы. Они не советуют подходить к ним близко, а тем более делать с ним селфи.

«Если дикое животное находится в естественных условиях и выглядит здоровым, не мешайте ему дальше делать свои дела. Но если бобер куда-то провалился, не может выбраться через забор или потерпел другую беду - сразу звоните нам по номеру 098-844-79-37", – говорят в Киевской службе спасения.

Раньше мы рассказывали об активности бобров на столичных Позняках.

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